Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины

14:07 06.06.2022 Среди уничтоженных объектов - место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве



Антон Лавров

Андрей Федоров



В Минобороны рассказали об уничтожении в Киеве поставленных из Европы танков и поражении в Донбассе заводских цехов, в которых украинские формирования вели ремонт боевой техники. Эксперты отмечают, что Россия использует огромный перечень высокоточного оружия, чем опровергает надежды Киева на исчерпание арсеналов. За сутки в воздушном бою сбит истребитель ВСУ МиГ-29, а российский средства ПВО поразили десять беспилотников, включая один "Байрактар".



Атака на поставки



Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.



Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет

Население страны выражает недовольство ситуацией



- Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия, - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Кроме того, в Краматорске, Дружковке и Часов Яре уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление военной техники для ВСУ, поврежденной в ходе боевых действий.



За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, сообщили в Минобороны.



- Россия наглядно опровергает утверждения иностранных разведок и киевского режима, что у нее заканчиваются высокоточные ракеты, - сказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков. - Прицельные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры продолжаются ежедневно, хотя еще в марте заявлялось, что российские арсеналы почти опустели.



В боях были опробованы все российские авиационные ракеты, включая Х-101 и Х-555 дальней авиации, новейшие гиперзвуковые "Кинжалы" и передовые разработки для оперативно-тактической и армейской авиации. Сухопутные войска интенсивно применяют "Искандеры" с аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота стреляют по наземным целям "Калибрами", а береговые комплексы - сверхзвуковыми "Ониксами". И это далеко не полный список, отметил Дмитрий Болтенков.



Эксперт обратил внимание, что удары по заводу в Киеве пришлись на наиболее защищенную средствами противовоздушной обороны территорию. Еще в феврале в Киеве были размещены и дальнобойные комплексы С-300 и средние "Бук-М1". Тем не менее современные российские ракеты успешно прорывают эту оборону.



Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине

И какие последствия грозят самой Европе



В военном ведомстве отметили, что за сутки в результате высокоточных ударов авиационными ракетами уничтожены также две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины реактивных систем залпового огня, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов.



Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, десять танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, два склада боеприпасов, а также цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, заявили в Минобороны.



В воздушном бою над территорией ДНР российская авиация поразила украинский истребитель МиГ-29.



Средства ПВО перехватили и уничтожили самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику, а также десять беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ2" над Харьковской областью.



- Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У", а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - сообщил Игорь Конашенков.



Ракетные войска и артиллерия поразили 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.



По данным российского Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники.



Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине

Что означают равные права двух народов на территории одной страны



Прорыв десантников



В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, совершивших подвиги в ходе военной операции и представленных к наградам.



Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции руководил зенитно-ракетным расчетом для отражения авиаударов противника. Позиции российских военнослужащих подверглись атаке украинских националистов, пытавшихся поразить критически важные объекты с помощью ударных беспилотников и оперативно-тактических ракет "Точка-У". Артем Иванов, оценив обстановку, немедленно приступил к поражению воздушных целей противника, уничтожив оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и два ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ2".



Старший прапорщик Александр Абрамов в составе ремонтно-эвакуационной группы десантно-штурмового полка неоднократно доставлял поврежденную военную и специальную технику во временный пункт сбора, где занимался ее восстановлением. Полк Александра Абрамова вел ожесточенные бои с украинскими националистами, которые обстреливали из минометов российских десантников. После очередного залпа была повреждена БМД старшего прапорщика. Несмотря на непрерывные обстрелы, он быстро устранил все неисправности, вывел экипаж боевой машины из-под обстрелов противника и вернулся на поле боя, чтобы эвакуировать другую поврежденную технику. Там Александр Абрамов обнаружил БМД с неисправным поворотным механизмом башни и контуженного наводчика, находящегося без сознания. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность башни, после чего огнем из нее уничтожил более 10 националистов.



Десантно-штурмовая рота сержанта Николая Губаря наступала на районы, подконтрольные украинским националистам. БМД сержанта попала под минометный обстрел противника, получила повреждения и загорелась. Несмотря на тяжелые условия боя, Николай Губарь организовал оборону боевой машины и вместе с наводчиком-оператором эвакуировал раненого механика-водителя. Экипаж оказался отрезанным от основных сил и принял решение продвигаться в сторону российских подразделений, но наткнулся на вооруженное формирование противника. Боевики обстреляли экипаж из стрелкового оружия и гранатометов, но, несмотря на это, российские десантники умело маневрировали и точным огнем уничтожали националистов. Благодаря мужеству и грамотным действиям Николая Губаря "личному составу удалось вернуться к основным силам десантно-штурмового батальона, уничтожив большое количество националистов", рассказали в Минобороны. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654513620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстанцев ждут большие изменения – Президент о референдуме

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2022 года №906

- Маулен Ашимбаев встретился с сенаторами Франции

- Председатель Мажилиса встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

- О реформе управления наукой

- Правительством утвержден План мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Ұлытау

- Государственный секретарь встретился с французскими сенаторами

- Кадровые перестановки

- Бахыт Султанов провел в Нью-Дели торговые переговоры

