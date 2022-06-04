 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
14:12 06.06.2022

Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
3 июня на таджикско-киргизской границе опять стреляли, обошлось без жертв, но дело не ограничилось стрелковым оружием – таджики применили минометы. Так, утверждает пресс-служба Погранслужбы ГКНБ Киргизии.

Как обычно, каждая сторона обвиняет в эскалации противную сторону, доказывая свое миролюбие. Киргизы уверяют, что таджики нарушили границу в местности Булак-Башы самого "горячего" Баткенского района Киргизии. Таджики уверяют, что киргизские солдаты вошли в охраняемую зону в местности Кех в 10 км от скандально известной Исфары из анклава Ворух.

Если сложить данные Бишкека и Душанбе можно представить картину конфликта так. Два пограничных наряда столкнулись в так называемой спорной зоне, после взаимных словесных обвинений в нарушении границы, завязалась перестрелка, которая вылилась в настоящий бой с подтягиванием резервных групп, вплоть до армейских, и выезду к месту конфликта представителей силовых ведомств. Перестрелка продолжалась до 5 часов. Киргизская сторона заявила о ранении двух военнослужащих. Как заявил, прибывший на границу глава ГКНБ РК Камчыбек Ташиев, "вся дополнительная техника возвращена в места постоянной дислокации", а обстановка к утру 4 июня нормализовалась. По данным Ташиева, имел место обычный для этих мест бытовой спор по территории выпаса скота.

Официальный представитель МИД Кыргызстана Авазбек Атаханов, комментируя пограничный инцидент, отметил, что все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, напомнив о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей.

Когда страсти улеглись в Торт-Кочо состоялась встреча главы управления Погранслужбы ГКНБ КР по Баткенской области и главы управления Погранвойск ГКНБ РТ по Согдийской области при участии командиров погранзастав. В итоге стороны договорились:

– отвести в пункты постоянной дислокации дополнительные силы и средства, прибывшие в качестве усиления;

– провести замену пограничных нарядов в двустороннем порядке;

– демонтировать инженерные сооружения;

– запретить отправку пограничных нарядов на господствующие высоты.

Отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы будут контролировать начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана.

Примечательно, что на днях, 30 мая, в Бишкеке состоялась встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Результаты работы этих групп держат в секрете, что добавляет напряженности. На встрече министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и нового посла Кыргызстана в РТ Эрлана Абдылдаева 6 мая в Душанбе было отмечено, что процесс делимитации границы идет очень медленно. Еще медленнее происходит ратификация уже оформленных участков границы.

Как результат – постоянные конфликты. Последняя перестрелка в районе джамоата Хистеварз Согдийской области, в которой погиб 27-летний таджикский пограничник Зоир Саидумаров, имела место 12 апреля.

Эта территория с 1974 года является зоной разборок местных жителей, а теперь и двух государств. С 1989 года здесь ведутся системные силовые столкновения, гибнут люди. Причины известны – несогласованная граница между двумя бывшими советскими республиками и бытовые разногласия местных жителей из-за пастбищ и воды. Кульминацией конфликта стала семичасовая война в апреле 2021 года, когда погибло до 70 человек с обеих сторон.

Эксперты уверены, что пока не решится вопрос раздела и практического ограждения спорных территорий выпаса и водопоя, пока не нормализуется ситуация с деблокированием Исфары, эта территория будет постоянным источником дестабилизации. Пока к усилению дестабилизации не приложили руку иностранные партнеры, но соответствующие службы прекрасно понимают значение тлеющего конфликта, который уже вносит серьезные разногласия внутри ОДКБ.

Потому, как считают некоторые специалисты, в Ворух необходимо ввести миротворческие силы ОДКБ как временный сдерживающий фактор для пресечения здесь нового крупного кровавого конфликта.

Источник - fondsk.ru
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