Туркменский спец Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата"

15:04 06.06.2022

Футбольный клуб "Кайрат" объявил, что алматинский коллектив и главный тренер Курбан Бердыев достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон, сообщает Zakon.kz.

Вместе с главным тренером клуб покидают и его помощники: Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.



Курбан Бердыев возглавил "Кайрат" в 2021 году. Под его руководством алматинцы впервые выступили в групповом этапе еврокубков, а также выиграли Кубок Казахстана.



В нынешнем сезоне КПЛ "Кайрат" после первого круга первенства находится на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.



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Куандык Шынасилов

Алматы