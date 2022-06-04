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|Эрдоган ставит НАТО на колени, - Сергей Марков
18:02 06.06.2022
МАРКОВ Сергей
Эрдоган ставит НАТО на колени
Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков прокомментировал жесткую позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении НАТО.
"Президент Турции Эрдоган ставит НАТО на колени.
1. Он жестко блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
2. Он требует от Швеции и Финляндии выдать ему тех курдских и турецких (гюленистов) политиков, которых Турция считает причастными к терроризму. Сейчас они получили политическое убежище в Швеции и Финляндии, а Эрдоган хочет их переместить в турецкую тюрьму.
3. Он бьет главных союзников США в Сирии - курдов.
4. И чтобы совсем уже унизить европейцев, он требует уволить со своего поста министра обороны Швеции за то, что она встречалась с курдскими политиками, которых Турция считает террористами.
И правильно делает Эрдоган".