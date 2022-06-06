РосВласти будут усиливать советизацию госпропаганды

21:29 06.06.2022 06.06.2022



Гражданам России начинают намекать на возможность левого поворота

Дарья Гармоненко



Левопатриотические силы давно требуют от властей РФ крутого поворота к советскому социализму. Фото с сайта www.leftfront.org

Спецоперация и западные санкции вызвали взрывную советизацию информационной работы государства. Красные знамена на так называемых освобожденных территориях Украины стали обыденностью, памятники времен СССР восстанавливаются там демонстративно, что выглядит попыткой найти легитимные основания для силовых действий. Внутри же России ностальгия по прошлому пока оборачивается лишь подавлением пацифистской оппозиции, а позитива мало. Так что если логика пропаганды сохранится, то власти, похоже, попробуют обнадежить граждан возможным левым поворотом страны.



Тенденция на ресоветизацию внутренней политики страны проявилась задолго до спецоперации, но после ее начала стала ведущей.



Особенно это заметно в сфере госпропаганды, которая просто вынуждена раздувать ностальгию по прошлому величию СССР. Между тем неотъемлемой его частью был социалистический уклад экономики.



Было лишь вопросом времени, чтобы информационная машина, созданная властями, перешла к трансляции в головы граждан РФ наведенных воспоминаний о самом справедливом в мире советском обществе, о мощном и самодостаточном хозяйственном комплексе, которому любые санкции нипочем, а также о былой "уверенности людей в завтрашнем дне". Пока "НГ" обнаружила следы такой медийной кампании в ряде Telegram-каналов патриотической ориентации, которые и прежде находились на острие пропагандистской повестки.



Показательно, что нынешние трудные условия, наоборот, названы исключительно подходящими для того, чтобы отказаться от не слишком удачного строительства капитализма и вернуться к социализму, модифицированному в соответствии с сегодняшним днем. Это очень походит на программные заявления КПРФ, требующей от власти пресловутого левого поворота страны. Стоит отметить, что, кроме призывов вернуть социалистическую модель, вбросы в соцсетях содержат и упоминания об "обманутых в 1991 году 250 млн советских людей". Дескать, Россия должна исправить ошибку, допущенную тогда в Беловежской пуще. Это можно расценить как закладку на следующий этап курса на советизацию. Однако следует отдавать себе отчет, что действующая власть вряд ли пойдет дальше пропагандистских рамок, СССР будут восстанавливать только в телепередачах.



"НГ" спросила у экспертов, насколько вероятен такой информационный кульбит Кремля, который до этого демонстрировал скорее антисоветскую направленность именно в экономической сфере. Член политкомитета "Яблока" Эмилия Слабунова считает, что при нынешних "масштабе и агрессивности госпропаганды в принципе возможно все": "Если власть захочет "возродить СССР" хотя бы на словах и начать как бы строить модифицированный социализм, то такая задача ей по силам". Пока, считает она, скорее всего проводится тестирование отклика в массах, тем более что "других идей ни из настоящего, ни о будущем у власти нет". Побочная же цель подобных вбросов, заявила "НГ" Слабунова, – переключить внимание общества от сегодняшних реалий к ностальгическому прошлому и "светлому завтра". "Одна из основных целей пропаганды ресоветизации – это объяснить, почему идет противостояние России и Запада, создать достойную картинку "особого пути" именно из прошлого, потому что из настоящего нечего взять, а тем более противопоставить Западу", – пояснила она. По ее мнению, в советизации пропаганды особых рисков для власти нет, "поскольку там понимают, что раз большая часть граждан черпают информацию из телевизора, то они не в состоянии оценить уровень политического мошенничества". А власть действует исходя из политической целесообразности: поскольку достижений нет, начинается оболванивание через заброс разных идей и их смену время от времени. "Надо понимать, что ни о каких социальных благах, пенсиях и зарплатах власть не думает, если и возрождаются какие-то советские практики, то исключительно репрессивного характера. И такая пропаганда будет работать до той поры, пока население не поймет, что нет ни реального импортозамещения, ни реальной социальной справедливости, ни относительно высоких пенсий – словом, всего того, к чему и апеллирует ностальгия", – полагает Слабунова.



Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил "НГ", что во власти есть люди разных взглядов и кто-то может реально верить и в "особый путь", и в возрождение социализма в новом виде на новой почве. А поскольку образ будущего все еще обсуждается, то самое время представить свои идеи: "Такая пропаганда может снять вопросы населения о социальной справедливости, национализации и т.д. В струю попадают и парламентские партии, тот же Миронов с его "новым социализмом". Кроме того, такая информационная концепция возрождения советского опыта позволит и объяснить разворот к Китаю, и, возможно, наладить с ним более близкие отношения, но пока обосновать перед людьми понимание, почему всем сейчас стоит затянуть пояса. "Конечно, реального возвращения к СССР не получится по той простой причине, что у нас рыночная экономика, а президент лишь во всех остальных отношениях консерватор, а тут он вполне себе либерал и рыночник. При Путине никакого возвращения к советской политической системе не будет, а после него вполне возможен левый разворот", – сказал Калачев. Сейчас же власти будут возвращать из прошлого идеологемы и некоторые символы, вроде детского и молодежного движений. То есть достанут идею советского пути на основе социализма, но без возрождения экономической модели, а "в конечном итоге можно ожидать синтеза нового и старого в пропаганде: будут вспоминать прошлое, говорить о том, что возродят советский уклад, устранив старые ошибки, что светлое будущее мы, мол, логично выводим из героического прошлого". То есть разговоров об особости РФ будет сколько угодно, как и воззваний к ностальгии. Население точно поверит, но "рано или поздно картинка и реальность столкнутся". А пока власть решает свои тактические задачи, объясняя отстраивание России от Запада и противостояние с ним. Эксперт пояснил, что в принципе резервы политического режима пока не исчерпаны, ни экономический кризис, ни тотальная бедность населению пока не грозят. Помогает власти и национализация элит, идущая принудительно со стороны Запада.



Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин пояснил "НГ", что власть имеет множество каналов для вброса своих идей, но есть также самовыражение провластных авторов, а значит, есть и личностный фактор в появлении тех или иных публикаций. "Другое дело, что это не противоречит подходам, связанным со спецоперацией", – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что предыдущие десятилетия долгое время ставка делалась на развитие среднего класса, но в итоге власть разочаровалась: сам класс получился небольшим, да еще зачастую и оппозиционно настроенным. Поэтому стало понятно, что средний класс не очень надежный союзник власти, – и подход сменился. Так, выяснилось, что в обществе есть большие слои, ностальгирующие по СССР, причем только часть из них голосует по привычке за КПРФ, есть и такие, кто за "Единую Россию". И именно с ними сейчас ведется активная работа. "Так что если ресоветизация в пропаганде возможно и идет, то масштабной кампании ждать не стоит, а иначе среди людей пойдет речь о социальной справедливости и помощи от государства. Власть пытается скорее сыграть на настроениях, перехватывая ностальгическую левую повестку у коммунистов, понимая, что эти настроения и опора для РФ на освобожденных территориях Украины, недаром там восстанавливают памятники Ленину и советские вывески. А внутри РФ населению объясняют, что для возрождения СССР уже предпринимаются конкретные усилия. Власть видит, что у ностальгирующих сейчас загорелись глаза и здесь, и там. В России как раз такие люди часто идут в военкоматы, а на освобожденных территориях поддерживают новую власть. В принципе, обращение сверху к советскому прошлому опыты дает ностальгирующим смысл жизни, а для власти тут польза в том, что эти разговоры возвращают тему служения родине", – отметил Макаркин.



Он также подчеркнул, что за 30 лет власти так и не удалось выстроить новую национальную идею, ту систему ценностей, которая была бы непротиворечивой и приемлемой для всех, есть проблема со смыслами. Исключение, пожалуй, это только флаг и герб, которые хотя родом и из 90-х годов, но пользуются популярностью. При этом эксперт заметил, что при раскрутке темы ностальгии и дальше для власти возникает несколько проблем. Во-первых, современные элиты отличаются от советских, они не приемлют принципа всеобщего равенства, то есть не готовы жертвовать личным комфортом за идею. Во-вторых, отличается и само государство, социальное устройство общества, тотальное неравенство между разными слоями только усилилось, есть гигантский разрыв и в доходах, и в имуществе. В-третьих, молодые вряд ли воспримут ностальгию в идеализированном виде, отнесутся к этому хотя и не враждебно, но крайне скептически. Так что здесь виден заход власти только на старшие поколения. "Но эти риски все-таки небольшие, потому что и элита, и молодежь у весьма конформистские. Да и дальше вербального уровня идея не реализуется, потому что тут уже активно воспротивился бы правящий класс. Например, если возродить народный контроль над ним же. Но на словах многие и там с теплотой вспоминают советские времена, так что противостояния в обществе не будет", – сказал "НГ" Макаркин. Источник - независимая газета

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