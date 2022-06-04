 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.06.2022
22:06  Казахстан проводит работу над ошибками, - "Къ"
21:45  Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин
21:29  РосВласти будут усиливать советизацию госпропаганды
18:02  Эрдоган ставит НАТО на колени, - Сергей Марков
15:04  Туркменский спец Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата"
14:12  Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
14:07  Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины

14:03  Привычный нам капиталистический мир разрушается, несмотря на большую инерцию, - А.Школьников
13:59  Не дразнить медведя или застрелить медведя? Такая дилемма стоит перед американской "элитой"
13:57  Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"
13:35  Эрдоган едет осваивать Киргизию, - Анатолий Комраков
13:32  Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий, - Виктория Панфилова
12:38  Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы
12:36  Европейские женщины испугались конкуренции с приехавшими украинками: семьи под угрозой
12:33  Жена президента Украины удивила британцев рассказами о себе и о детях
12:21  Донбасс - это спецоперация по спасению России, - Иван Охлобыстин
12:05  В Кыргызстане расходы на депутатов в десятки раз выше, чем на учителей
12:00  В отличие от Примакова, Лавров позволил себя унизить
11:47  Станет ли Орбан "ливерной колбасой"? - А.Уваров
11:44  Как в Казахстане формируется образ врага. Об изменениях общественного климата, - В.Прохватилов
10:25  Скончался русский "серый кардинал" Ислама Каримова - Георгий Крайнов
09:51  "Новый капитализм" Кисиды в свете антироссийских санкций, - А.Кошкин
09:33  Скот по льготным кредитам продают по завышенным ценам - президент Мирзиеев
08:55  "Мы настаиваем, что это была террористическая атака", - Токаев о "январистах"
08:53  "Талибан" сталкивается с угрозой со стороны ИГ и нового сопротивления, - доклад ООН
07:26  В желтой жаркой Африке.... Путин и голодающие негры, - репортаж А.Колесникова
00:38  Сирийская спецоперация Эрдогана разгневает Иран, - И.Субботин
00:07  США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
00:06  Пхеньян продолжит испытания гиперзвуковых ракет. Деэскалации на Корейском полуострове не предвидится
00:05  Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
Воскресенье, 05.06.2022
23:01  В боях за освобождение Украины погиб русский генерал Кутузов
22:03  Славься Елбасы Касым! За поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан
21:58  Три эшелона геополитических смертников, - Ю.Борисов
20:01  В Нигерии 5 джихадистов перебили в католической церкви более 50 прихожан
13:25  В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
13:24  Путин рассказал об уничтоженных на Украине "Байрактарах"
10:01  Кыргызский экономический университет открыл специальность обучения "Шахматное искусство".. А домино, асыки..?
09:24  У КырГКНБ появился новый Учебно-тренировочный центр (близ Бишкека)
08:56  Новым Генпрокурором Киргизии (временно) стал Молдокматов из северного племени "бугу"
08:48  Как создать область на полу-пустом месте, - Данияр Ашимбаев
08:38  Токаев проголосовал на республиканском референдуме
08:34  За голову скрывающегося генерала казполиции Масимова объявлена награда - 12 млн тенге
06:46  Взлетел китайский "Шэньчжоу-14"
01:06  МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе
00:47  Сердар Бердымухамедов выделил на продовольственную безопасность Туркмении 300 миллионов долларов
00:12  Путин открыл новый фронт борьбы с Западом - сенегальский, - М.Ростовский
00:04  Пакистанская игра Эрдогана, - Ст.Тарасов
Суббота, 04.06.2022
21:23  П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…
21:14  Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина
21:01  Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
18:05  Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин
21:45 06.06.2022

Космонавт Валерий Рюмин скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", - говорится в сообщении госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким космонавта. "Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал Рогозин.

Валерий Рюмин был назначен на должность космонавта-испытателя в 1973 году. Он совершил четыре полета в космос общей продолжительностью 371 день. Был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", а также возглавлял программы "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654541100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанцев ждут большие изменения – Президент о референдуме
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2022 года №906
- Маулен Ашимбаев встретился с сенаторами Франции
- Председатель Мажилиса встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- О реформе управления наукой
- Правительством утвержден План мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Ұлытау
- Государственный секретарь встретился с французскими сенаторами
- Кадровые перестановки
- Бахыт Султанов провел в Нью-Дели торговые переговоры
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  