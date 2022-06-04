Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин

21:45 06.06.2022

Космонавт Валерий Рюмин скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в "Роскосмосе".



"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", - говорится в сообщении госкорпорации.



Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким космонавта. "Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал Рогозин.



Валерий Рюмин был назначен на должность космонавта-испытателя в 1973 году. Он совершил четыре полета в космос общей продолжительностью 371 день. Был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", а также возглавлял программы "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.