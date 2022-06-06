Казахстан проводит работу над ошибками, - "Къ"

22:06 06.06.2022 Конституционный референдум прошел под лозунгом пересмотра наследия прошлого

В воскресенье в Казахстане прошел референдум о поправках к конституции республики. Как пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев, все изменения будут направлены на "укрепление системы сдержек и противовесов"; проголосовав за них, граждане скажут "решительное "нет" коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике". Корреспонденты "Ъ" разделились и наблюдали за голосованием не только в столице Нур-Султане, но и в Жанаозене - городе нефтяников и газовиков на западе страны, имеющем славу бунтарского. Там начинались и январские выступления против повышения цен на сжиженный газ, которые запустили маховик нынешних перемен.



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Проголосовавших против поправок к конституции корреспондентам "Ъ" встретить не удалось, а с учетом того, что уже к середине дня явка достигла необходимых 50%, в положительном исходе референдума можно было не сомневаться

Проголосовавших против поправок к конституции корреспондентам "Ъ" встретить не удалось, а с учетом того, что уже к середине дня явка достигла необходимых 50%, в положительном исходе референдума можно было не сомневаться



Фото: Pavel Mikheyev / Reuters



Проголосовавших против поправок к конституции корреспондентам "Ъ" встретить не удалось, а с учетом того, что уже к середине дня явка достигла необходимых 50%, в положительном исходе референдума можно было не сомневаться



Фото: Pavel Mikheyev / Reuters



Большой шаг вперед

"Мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли",- заявил журналистам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проголосовав утром в воскресенье на референдуме о поправках к конституции страны. Они не меняют государственную систему принципиально, но оптимизируют порядок формирования парламента и делают более конкурентной процедуру избрания акимов (глав) городов республиканского значения и областей. Если раньше их, по сути, назначал президент с весьма формальным одобрением областными депутатами, то теперь глава государства должен выдвинуть не менее двух кандидатур, из которых депутаты будут выбирать более достойного.



"Как экс-аким области, считаю, что это большой шаг вперед,- заявил "Ъ" председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию парламента Казахстана Альберт Рау.- На мой взгляд, до прямых выборов глав регионов Казахстан с такой большой территорией и такими серьезными региональными различиями пока еще не дорос. Но тех же акимов небольших городов будут уже сейчас избирать прямым голосованием".



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Фото: Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ



Фото: Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ



"Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе,- заверил еще накануне голосования Касым-Жомарт Токаев.- Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового, справедливого Казахстана".



Проголосовавших против поправок корреспондентам "Ъ" действительно встретить не удалось, а с учетом того, что уже к середине дня явка достигла необходимых 50%, в положительном результате можно было не сомневаться.



Все люди, выходящие с избирательных участков, говорили о необходимости "перемен", "равноправия", а некоторые вспоминали события на Украине и отмечали ценность мира. При этом, как признавались многие, о сути поправок они имеют лишь поверхностное представление.



Мятежный Жанаозен

Зато "Ъ" пообщался с немалым количеством людей, которые голосование проигнорировали. Это жителя Жанаозена - города на западе страны, где уже не раз вспыхивали масштабные протесты, в том числе и в "трагический январь", о котором упоминал президент Токаев. Напомним, что тогда волнения начались после роста до 120 тенге за литр цены на сжиженный газ, который используют 90% местных водителей. Теперь же на всех заправках города можно видеть таблички со сделанной от руки надписью - "40". Это новая цена, которая удерживается уже пять месяцев.



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Протестующие у акимата (мэрии) Жанаозена, требующие трудоустройства.



Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кривошеев / купить фото



Протестующие у акимата (мэрии) Жанаозена, требующие трудоустройства.



Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кривошеев / купить фото



Однако протестующие в Жанаозене есть и сейчас - но по другим причинам. Около 20 человек спят на матрасах прямо возле входа в акимат (мэрию) города.



"Мы здесь уже 25 дней. Требуем нормальную работу с возможностью перевода в "ОзенМунайГаз",- рассказывает "Ъ" 30-летний мужчина, отец троих детей, настоявший на анонимности.- Попасть туда можно, отработав сначала в коммунальной службе - садовником или плиточником, потом - в компании "Чистая вода". За каждым из нас есть место в очереди, но ждать приходится по несколько лет".



"ОзенМунайГаз" - "дочка" национальной компании "КазМунайГаз", которая разрабатывает местные месторождения и славится высокими зарплатами: от 500 тыс. до 1 млн тенге в месяц (73–146 тыс. руб.). Работать в ней стремятся практически все местные жители, но мест на всех не хватает.



Протесты в Казахстане. Хроника

Стучусь в дверь акимата, и, несмотря на выходной день, ко мне выходит заместитель акима города - Жанабай Аймаганбетов. Протестующие с ним вежливо здороваются. Как оказалось, он бывший учитель физкультуры, а они - его повзрослевшие ученики. Господин Аймаганбетов подтвердил, что схема по устройству в сервисные компании с переводом в "ОзенМунайГаз" есть - ее предложили власти области. "Каждого из этих ребят я могу хоть сейчас устроить по программе "Жумыс жасаймын" - "Хочу работать",- рассказывает чиновник.- Зарплата там будет от 170 тыс. до 300 тыс. тенге (25–43 тыс. руб.), но они против - хотят только в нефтегазовую отрасль".



"Да это же временная работа! Порожняк! - возражают парни с матрасов.- Еще нам предлагали ехать в Татарстан, на "Татнефть". Но как я брошу семью на время вахты в 28 дней?"



Подобных акций протеста в Жанаозене еще две - у ворот предприятий "БатысГеофизСервис" и "Бейбарыс LTD". На первом рабочие требуют повышения зарплаты на 70%, а работодатель, по их словам, согласен поднять только на 20%. На втором же, где работают водители автобусов, которые возят вахтовиков, утверждают, что работодатель отказывается составлять договор и постоянно урезает почасовой тариф. И там, и там люди сутками лежат под самодельным тентом, готовя себе в казане незамысловатое блюдо из макарон с мясом. "Нам политика не нужна, нам нужна зарплата. А еще лагерь для детей, санаторий,- отвечают они на вопрос о референдуме.- Власти и так ищут повод нас разогнать, а если заговорим о политике - разгонят сразу".



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Работники сервисных компаний в Жанаозене требуют улучшения условий труда, ночуя перед воротами своего предприятия

Работники сервисных компаний в Жанаозене требуют улучшения условий труда, ночуя перед воротами своего предприятия



Фото: Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ



Работники сервисных компаний в Жанаозене требуют улучшения условий труда, ночуя перед воротами своего предприятия



Фото: Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ



Многие жители самого Жанаозена относятся к бастующим критически.



"Они просто лентяи, учились максимум в колледже,- утверждает учительница русского языка, работающая в комиссии на референдуме.- А у меня из класса все 22 человека поступили в вузы. Трое учатся в Турции, один в Польше".



Сама женщина в 2006 году приехала сюда из Туркмении - в Жанаозене немало переселенцев оттуда, этнических казахов. "Там было очень тяжело, я три часа стояла в очереди за хлебом беременная,- говорит она.- А здесь хорошо. Нефтяников в семье нет, но живем хорошо. Мой сын учился на железнодорожника, как-то раз собирался ночевать перед акиматом - я еле-еле наставила его на путь истинный. Они думают, что, если там постоять, зарплату обязательно увеличат". У ворот школы женщина встречает знакомых - они вместе шутят про скорый приход "нового Казахстана", который обещал президент Токаев.



Что дальше



В Казахстане сейчас много говорят о задачах страны на ближайшее будущее. Стоит напомнить, что после январских протестов президент Казахстана установил государственное регулирование на все виды топлива на полгода, то есть до 5 июля. По информации "Ъ", в правительстве пока окончательно не определились, как будут формироваться цены на горючее во второй половине 2022 года. На условиях анонимности сотрудники Министерства энергетики говорят, что сейчас "идут интенсивные консультации".



Большинство экспертов убеждены, что либеральный сценарий ценообразования практически исключен, иначе возможен новый всплеск недовольства. Но и регулировать цены бесконечно невозможно.



"В любом случае в рамках единого рынка нефти, нефтепродуктов и газа к 2025 году мы придем к выравниванию цен в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза.- "Ъ"). К сожалению, это в Казахстане понимают не все",- отметил в беседе с "Ъ" экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов.



По мнению местных политологов, следующим шагом властей в политической сфере станут досрочные парламентские выборы, потому что среди нынешних депутатов немало людей, близких к первому президенту Нурсултану Назарбаеву. "Из-за изменения механизма избрания депутатов сейчас будет нарастать общественное требование на обновление парламента как части обновления всей системы,- сказал "Ъ" политолог Газиз Абишев.- Поэтому есть очень большая вероятность, что выборы пройдут досрочно: возможно, в этом году или весной следующего года".



Казахстану обещают десять ярких перемен

В свою очередь, депутат Айдос Сарым напомнил: "Сейчас перед парламентом стоит огромная задача по имплементации всех поправок - это около 30 законов, часть из них совершенно новые. Если какие-то избирательные кампании и будут, то уже в следующем году. Есть и такой нюанс: если досрочные выборы пройдут без создания новых политических сил, власть обвинят в обмане". А вот досрочных президентских выборов в Казахстане не ждет никто - вотумом доверия президенту Токаеву, по словам собеседников "Ъ", считается сам референдум.



Кирилл Кривошеев, Жанаозен; Александр Константинов, Нур-Султан

Газета "Коммерсантъ" №98/П от 06.06.2022, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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