Европа задохнется без туркменского газа, - Виктория Панфилова

00:32 07.06.2022 6.06.2022



Баку восполнит недостающие объемы энергоресурсов за счет Ашхабада

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Алпарслан Байрактар считает, что через Турцию будет идти транзит азербайджанского, российского и иранского газа в ЕС.

В Анкаре 6 июня состоялась министерская встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, Азербайджана и Туркменистана, которые обсудили "газовый вопрос". В частности, каким образом увеличить поставки каспийского газа в страны Европы взамен российского. Ставка делается на Азербайджан. Однако без туркменского газа Баку не сможет оправдать ожиданий Брюсселя. Нет газотранспортной инфраструктуры и не видно стремления ЕС инвестировать в строительство Транскаспийского трубопровода. На помощь пришел Иран, предоставив выгодную схему для прокачки туркменского газа до территории Азербайджана.



Поставки российского газа в Европу в последнее время заметно снизились, соответственно цены на энергоносители выросли, а альтернативные источники не покрывают потребностей жителей европейского континента.



Как предположил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну, "Азербайджан может сыграть важную роль в преодолении энергетического кризиса в Европе". На полях Бакинской энергетической недели он, по информации ресурса Trend.az, отметил, что энергетический кризис очень сильно затронул Европу, в том числе и Молдавию, которая "заинтересована в получении газа по "Южному газовому коридору". По его словам, организовать поставки можно через Болгарию и Румынию, с которыми у республики имеется интерконнектор. "Молдова потребляет около 3 млрд куб. м газа в год. Мы хотели бы подписать контракт на получение газа в диапазоне от 1 до 3 млрд куб. м в год", – пояснил Спыну.



Такая ситуация как нельзя лучше подходит для реализации целей Турции – стать энергетическим хабом для Европы. "Южный газовый коридор", который тянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии, проходит через территорию Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его символом турецко-азербайджанской дружбы. Также через территорию Турции проходит и российский "Южный поток". Сегодня, по словам турецкого лидера, Турция претендует на статус энергетического хаба и намерена замкнуть на себя потоки углеводородов не только из Азербайджана и Туркменистана, но и Ирака, включая Иракский Курдистан, Ирана и Израиля. Как сказал в ходе Бакинского энергетического форума заместитель министра энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, "Турция может стать точкой транзита азербайджанского, российского и иранского газа для поставок на европейские рынки".



На увеличение объемов газа по "Южному коридору" рассчитывают и в Брюсселе. И, как сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков, желаемые Европой объемы газа уже обозначены. В недавно опубликованном докладе Международного газового союза IGU (в соавторстве с Snam и Rystad Energy) Global gas report 2022 говорится, что "Еврокомиссия представила планы по увеличению импорта газа по трубопроводам из нероссийских источников на 10 млрд куб. м до конца 2022 года. Если Азербайджан сохранит текущий уровень экспорта в Европу в течение 2022 года, экспорт увеличится примерно на 3 млрд куб. м в год" по сравнению с предыдущим годом. В докладе утверждается, что "для достижения этой цели имеется достаточно свободных трубопроводных мощностей, но остается вопрос о способности этих стран увеличить добычу на своих месторождениях".



Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Бакинской энергетической недели отметил, что республика добилась увеличения добычи и экспорта. "В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 млрд куб. м природного газа. Ожидается, что в этом году эта цифра составит 24 млрд куб. м. В следующем году будет еще больше", – подчеркнул Алиев. При этом пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP), выводящего азербайджанский газ в Европу, составляет 10 млрд куб. м, и Ильхам Алиев в связи с этим заявил: "…мы думаем о его расширении, потому что в этом есть потребность".



По словам Сердара Айтакова, на этом фоне малозаметной оказалась новость о новой договоренности между Баку и Ашхабадом. "В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились удвоить объем газа, транспортируемого из Туркменистана в Азербайджанскую Республику по иранским трубопроводам", – сообщил ресурс IRNA. "Напомним, что изначально схема своп-поставок (а подразумевается именно она) представляла собой поставку в северные энергодефицитные провинции Ирана до 1,5 млрд куб. м туркменского газа с возмещением Азербайджану таких же объемов иранского газа на западе страны (см. "НГ" от 10.04.22). А удвоение поставок по этой схеме, о которых сообщила IRNA, означает, что из Туркменистана через Иран в Азербайджан попадет 3 млрд куб. м газа в год. Удивительным образом эта цифра совпадает с тем объемом, на который так рассчитывает Европейский союз в качестве "увеличения азербайджанского экспорта в Европу". И все это делает участие Туркменистана в этой схеме не только желательным, но и обязательным – без туркменского газа Азербайджан не в состоянии, пусть и в ближнесрочной перспективе, реализовать ожидания Европейского союза по увеличению поставок газа взамен газа российского, вытесняемого из Европы санкционным режимом", – отметил Айтаков.



Таким образом, по его мнению, туркменский газ все же попадет в Европу, несмотря на декларируемую ЕС приверженность ранее выдвигаемым Туркменистану требованиям в области прав человека и жестким условиям по сокращению выбросов метана в атмосферу при добыче и транспортировке газа (см. "НГ" от 28.10.21).



Но и это не последнее "поступление принципами" во всей этой ситуации, считает эксперт. "В феврале этого года между Азербайджаном и Россией была подписана Московская декларация – о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Среди прочего там присутствует норма, что "Россия и Азербайджан будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, которая прямо или косвенно наносит ущерб интересам другой стороны". А слова президента Алиева о том, что "спрос на азербайджанский газ в Европе вырос", как раз и означают его прямые действия в ущерб интересам РФ. Ссылки на то, что доля российского газа все равно будет снижаться, тут не сработает – слишком активно в последний месяц работали в Баку представители ЕС и отдельных стран-членов (ЕС), и г-н Алиев с большим удовольствием выразил готовность на восполнение газового баланса Европы при выпадении российской доли на рынке, что и означает "рост интереса к азербайджанскому газу". "Бизнес есть бизнес, но зачем тогда было подписывать декларацию с вполне четкими и конкретными обязательствами?" – подчеркнул Сердар Айтаков. По его мнению, нынешний этап газовой интриги на этом не закончился. На этой неделе в Москву с официальным визитом прибывает президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Источник - независимая газета

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