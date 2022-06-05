Вояж Байдена в Саудовскую Аравию: удастся ли перетянуть арабов на сторону янки?

02:55 07.06.2022

Кэйтлин Джонстоун: США не заботятся ни о свободе Украины, ни о жизнях украинцев



Кэйтлин Джонстоун



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, "New York Times", "Washington Post", "Los-Angeles Times" и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



В качестве серьезного отступления от своего предвыборного обещания сделать Саудовскую Аравию "изгоем" за нарушения прав человека - такие как убийство Джамаля Хашогги - президент Байден, как сообщается, посетит Эр-Рияд с целью убедить наследного принца Мухаммеда бен Салмана помочь альянсу США выиграть экономическую войну против России.



Газета The Guardian сообщает нам, что поездка "предполагает, что Байден поставил во главу угла свою потребность в том, чтобы снизить цены на нефть и тем самым наказать Россию за ее вторжение на Украину, а не свою позицию по правам человека".



Таким образом, чтобы наказать Владимира Путина за посягательство на свободу и демократию, Байден будет ухаживать за тираном и военным преступником, в стране которого нет ни свободы, ни демократии.



Вашингтон завершит свой короткий "период засухи" с правительством, которое ведет ужасную войну против Йемена, подавляя любое подобие прав человека у себя в стране, чтобы более эффективно наказать Путина за ведение "ужасной войны тив Украины", которая, как нам говорят, угрожает свободе и демократии во всем западном мире.



Я не первая, кто отмечает явную иронию такого развития событий.



ЕС буквально только что запретил поставки нефти из России (имитируя действия Соединенных Штатов), потому что они не хотят давать деньги "диктатору". Итак, Байден вскоре отправляется в Саудовскую Аравию, чтобы попытаться снизить цены на энергоносители, а это, как вы все знаете, динамично развивающаяся демократия.



"Администрация Байдена открыто планирует отдать дань уважения одному из своих ближайших союзников - одному из самых деспотичных и кровожадных тиранов на планете, наследному принцу Саудовской Аравии. В то же время она убеждает американцев, что мотивом ведения войн является защита свободы и демократии", - написал Гленн Гринвальд в Твиттере.



"В рамках мобилизации поддержки великой войны за „свободу" на Украине Байден в этом месяце посетит великий „маяк демократии" - Саудовскую Аравию. Что такое маленькое убийство и расчленение, если это между друзьями?" - написал Джозеф Кишор в Твиттере.



Действительно, возникает вопрос, мог ли бы Путин урегулировать весь этот конфликт, устроив несколько массовых обезглавливаний и расчленив репортера Washington Post костяной пилой, чтобы привлечь на свою сторону Америку?



Многие люди говорят о "лицемерии" американской империи, как будто проблема заключается в лицемерии. Но полное отсутствие моральной последовательности в имперском поведении США примечательно не только из-за лицемерия: это примечательно, потому что показывает, что у американской империи отсутствует хоть какая-то мораль.



Несмотря на ошеломляющий поток пропаганды и наглой правительственной дезинформации, которую нам бросают в лицо, изображая войну на Украине как борьбу добра со злом, свободы против тирании, демократии против автократии, правда гораздо менее лестна для имперского эго. На самом деле США ведут прокси-войну на Украине точно по той же причине, по которой они остаются близки с Саудовской Аравией: потому что это продвигает их собственные интересы.



Вот так. Вот и вся история целиком. США не заботятся ни о свободе Украины, ни о жизнях украинцев; они заботятся об укреплении своем геостратегическом господстве в Евразии, и они с радостью сожгли бы каждого украинца заживо, лишь бы достичь этой своей цели.



"Серьезная ошибка - ехать в Эр-Рияд на эту встречу. Маловероятно, что вы получите долговременную прибыль, подвергаясь риску и подрывая свои ценности", - реплика в телеграм-канале.



Множество комментаторов любят говорить, что близость правительства США с Саудовской Аравией подрывает американские ценности, но это совсем не так. США не подрывают свои ценности, сближаясь с Саудовской Аравией, они прекрасно чтят и представляют ее ценности. Вот и все.



На самом деле, если вдуматься, Саудовская Аравия - это просто более честная версия Соединенных Штатов. Ее тирания находится прямо на виду, вместо того чтобы быть скрытно замаскированной под перевернутый тоталитаризм. Ее олигархи и ее официальное правительство - все это одни и те же люди. Она никогда не пытается притворяться, что ее войны носят "гуманитарный" характер. И когда она хочет убить неудобного журналиста, она просто делает это вместо того, чтобы нечестно обставить это как "дело о шпионаже".



По правде говоря, если посмотреть на их совместное поведение на мировой арене, то США гораздо более кровожадны и тираничны, чем Россия или Саудовская Аравия. Притворяться, будто, посещая Саудовскую Аравию, Байден унижает Соединенные Штаты ниже их ценностей, очень лестно для США. На самом деле, все наоборот.