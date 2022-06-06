 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто кому свернет шею – Порошенко Зеленскому или наоборот? - А.Надеждин
07:25 07.06.2022

АЛЕКСАНДР НАДЕЖДИН | 06.06.2022

"Барыги" против "клоунов": огонь внутривидовой борьбы выходит наружу

Противостояние на Украине двух конкурирующих партий войны, "барыг" и "клоунов", вышло на уровень легендарной зрады. Влиятельный пропагандист партии Порошенко Юрий Бутусов в ночь на 6 июня слил "тайну" по ситуации в Северодонецке. Рассказал, что гауляйтер Луганщины, ставленник Зеленского, врет: "В день визита президента Зеленского в Луганскую область глава военной администрации Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности. На войне нужно вводить в обман противника, а не своих граждан".

Бутусов, а он ненавистник Зеленского, находясь в Северодонецке, отшлепал конкурирующую Зе-команду, сообщив, что по состоянию на утро 6 июня ВСУ "обороняют промзону и прилегающий к ней квартал". А не полгорода.

Примечательно, что Гайдай своей ложью ввел в заблуждение и американский Институт изучения войны. Там подхватили выдумку о "50%" и даже опубликовали карту с утверждением, что украинские войска "отбили большую часть города и вытеснили россиян из южных пригородов". Случился конфуз. Гайдай начал выкручиваться: "Ситуация для нас опять ухудшилась, линия защиты остается в промзоне…"

Этот лишь один пример, когда "барыги" не упустили случая поиздеваться над "клоунами" как над конкурентами, которые, мол, и кураторов вводят в заблуждение. Огонь внутривидовой борьбы выходит наружу…

Конфликт Зеленского и Порошенко имеет свою историю. Кто не помнит звонкого обещания Зе 2019 года: "Придет весна – сажать будем!" Соврал. Заморские кураторы "незалежной" ему доходчиво объяснили, что свое обещание "сажать", как и обещание "мира", выполнять не надо, это смертельно опасно. И Зеленский стал "вторым Порошенко". На самого Порошенко после прихода к власти Зе-команды была заведена туча уголовных дел, но ни одно не стрельнуло молнией. Лишь гремело. В декабре 2021 года Порошенко был так напуган, что срочно уносил ноги, спасаясь от повестки с вызовом на допрос.

Прокуроры Зеленского "шили" Петру Алексеевичу финансирование терроризма, государственную измену, создание террористической организации… Кстати, по этому же уголовному делу лидер Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук был заключен под домашний арест. А Порошенко – не был. Его пытались прихватить за какие-то картины "всемирно известных художников", за воровство в Укроборонпроме, за неправильные назначения… Все как с гуся вода. И это понятно: американцам он нужен, чтобы Зеленского держать в тонусе, чтобы знал "игрок на рояле", что в любой момент будет выкинут из игральной колоды: замена есть.

О том, что они стоят один другого, говорит и то, что родственников своих они эвакуировали – и один, и другой.

По данным украинских СМИ, родители Зеленского сейчас оказались "в солнечном Израиле, гражданство которого без особых проблем получили еще в мае". Указываются интимные подробности в вопросах собственности в Израиле: "В этой стране у Зеленского также есть недвижимость премиум-класса. Площадь дома, куда поселились престарелые отец и мать Зеленского – 950 квадратных метров. У дома есть бассейн на 9 тонн морской воды и домик для охраны – 120 квадратных метров. Два бронированных внедорожника "Лексус" и "Майбах""… Жена Зеленского Елена "в марте была замечена на лазурном берегу в Ницце". Наблюдатели делают вывод: "Скорее всего, Елена Зеленская предпочитает для жизни спокойные страны Европы, а на Украину прилетает по мере надобности мужа". О родственниках Порошенко сообщается, что они "находятся в Лондоне еще с конца прошлого года. В частности, речь идет о двух его сыновьях призывного возраста".

Вскоре после начала СВО Петр Порошенко с пафосом сообщил о своем визите к Зеленскому и о мнимом примирении с ним: "У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены, и все мы защищаем свой народ... демонстрируем единство. Я твердо стою за шестого президента (Зеленского). Ибо только так мы можем победить Путина". При этом сам Зеленский по поводу примирения помалкивал. Говорят, он человек исключительно злопамятный. Нет сведений и о том, что олигарх Игорь Коломойский простил олигарха Петра Порошенко за былые гонения.

У Порошенко и его "Евросолидарности" в последнее время возросла мощность информационного пула – самостоятельно заработали телеканалы "5-й" и "Прямой". Появилась возможность критиковать офис президента и лично Зеленского с выгодных Порошенко позиций.

В конце мая возник скандал: Порошенко не выпускают за границу! Что-то с документами не так. А ему нужно "принять участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО 29-30 мая". Только Зеленскому это не нужно, он сам с руководством НАТО напрямую общается. Порошенко дважды пытался выехать, выпустили с третьей попытки – 30 мая, когда он уже гарантированно на натовское мероприятие опоздал, поэтому отправился на встречу с европейскими "однопартийцами". Однако не спешит возвращаться.

Напряженность в отношениях между ними стала нарастать одновременно с приближением гибели и пленения украинских боевиков в Мариуполе. Журналисты, близкие к западным посольствам, стали говорить о конфликте офиса президента (ОП) и командования ВСУ в лице Валерия Залужного. То, что ОП и генерал опровергали наличие разногласий, никого в заблуждение не вводило. Советник президента А. Арестович напряг военных словами о том, что к военному командованию "много вопросов уже", что в военных неудачах нужно разобраться, "где некомпетентность, где предательство – это самый большой вопрос. Там разбираются и обязательно всем дадут оценки…". Военным стало понятно, что ОП ищет стрелочника, на кого можно будет повесить мариупольское поражение. И в сторону офиса президента полетела обратка. Мол, ВСУ занимается "применением и подготовкой армии", а обеспечением, перевооружением и проч. занимаются люди "исключительно из офиса президента". Люди из клуба Порошенко, тот же Бутусов, взялись восхвалять армию: "Всем очевидно, что только железная выдержка и внутренний стержень нашей армии обеспечили в крайне неблагоприятных условиях, созданных политиками, выдержать русский удар, ценой больших потерь и больших жертв". Арестович, которого порошенковские предлагали выкинуть из ОП, ответил в том духе, что поиск виновных будет продолжен: "Об ошибках и преступлениях будем говорить столько, сколько будет совершаться действий, похожих на преступления".

Грядущая неотвратимая гибель многотысячной донецкой группировки ВСУ, которая затмит поражение в Мариуполе, приведет к новому обострению отношений между партиями войны и армейской верхушкой. Уже сейчас Зеленский, чтобы попытаться пресечь обвинения себя в некомпетентности, ударяется в истерику, обращаясь к лидерам Запада, обвиняя их в недостаточной поддержке; некоторые на Западе (как лидер венгерского парламента) забеспокоились о его психическим здоровье. А Порошенко затаился в Европе, неделю на свет не высовывается. Тоже неспроста.

Сразу обоим хочется пожелать успеха в борьбе друг с другом…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654575900


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