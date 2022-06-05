Пир Минфине Киргизии создана "Служба внутреннего аудита"

07:57 07.06.2022

7 июня 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кабмин создал еще одну новую структуру. Теперь при Минфине



Кабинет министров образовал службу внутреннего аудита при Министерстве финансов. Постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.



Новая служба будет работать на базе действующих структурных подразделений государственных органов и учреждений страны, обязанных иметь службы внутреннего аудита. Новая структура создана для повышения эффективности внутреннего аудита в госучреждениях, укрепления финансового контроля за эффективным использованием средств казны и обеспечения сохранности госактивов.



Служба внутреннего аудита будет вести мониторинг и оценку соблюдения стандартов внутреннего аудита, этических стандартов и методологии по внутреннему аудиту. Кроме того, на ее базе организуют курсы для повышения квалификации и сертификации внутренних аудиторов.



Министерству финансов поручено утвердить структуру и штатное расписание службы и решить финансовые и организационные вопросы, связанные с созданием новой структуры.