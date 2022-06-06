Политическая инквизиция в "демократической" Европе, - Владимир Малышев

08:09 07.06.2022 Политическая инквизиция

Как в "демократической" Европе расправляются с неугодными

Владимир Малышев

06.06.2022

Политическая инквизиция

В Европу возвращается "инквизиция"? Таким вопросом задаются обозреватели иных западных изданий в связи с решением руководства Европарламента начать судилище над партиями и политиками в странах ЕС, которые "связаны с Кремлем".



Нет, этих политиков пока не собираются жечь на кострах и пытать в подвалах, но намерены их ошельмовать и убрать с политического поля.



Как сообщила в субботу итальянская газета Repubblicа, по просьбе социалистов и демократов в Брюсселе было решено включить в повестку дня пленарного заседания Европарламента обсуждение "отношений правых партий ЕС с правительством и дипломатической сетью Кремля в контексте войны на Украине". Дата судилища назначена на 23 июня.



Об этом, как свидетельствует Repubblicа, заявили Симона Бонафе, вице-президент группы S&D, и Пьерфранческо Мажорино, координатор группы S&D в специальной Комиссии по иностранному вмешательству в демократические процессы. Причем главным обвиняемым на этом "процессе" будет лидер крупнейшей политической партии Италии "Лига" и бывший вице-премьер Маттео Сальвини. "Отношения между Маттео Сальвини и Россией всегда были опасными и тревожными, но сейчас, когда идет война, они стали еще более опасными", - объясняют они.



сальвини.jpg"Отношения Сальвини с Путиным рассматриваются Европарламентом не в первый раз, уже в ходе работы комиссии по вмешательству выявились очень четкие элементы непрозрачности этих отношений, также выраженные в итоговой резолюции, отмечают Бонафе и Мажорино. - Теперь новости о его встречах в посольстве России в дни после вторжения в Украину подтверждают все уже высказанные опасения с огромным отягчающим обстоятельством вхождения в очень деликатный и драматический международный контекст".



Как говорится на сайте Европарламента, "Специальный комитет по иностранному вмешательству во все демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию II" был создан на базе своего одноименного предшественника, который завершил работу в марте этого года. Указывается, что это сделано, "реагируя на растущие свидетельства внешнего вмешательства и кампаний дезинформации, влияющих на европейские выборы и публичные дебаты, чтобы пролить свет на эти практики, которые ставят под угрозу европейскую демократию и проект ЕС".



На деле это означает, что в ЕС, разглагольствуя о "демократии", решили еще туже закрутить гайки, чтобы заткнуть рот всем несогласным с политикой Брюсселя, которую ему диктует Вашингтон.



Специальный комитет в его новой редакции, отмечается далее на сайте, "проанализирует ситуацию по всей Европе и разработает амбициозные предложения по реагированию на иностранное вмешательство и манипуляции. Угрозы включают в себя: крупномасштабные кампании дезинформации, кибератаки, направленные на подрыв избирательной инфраструктуры, операции по взлому и утечке, направленные на общественных деятелей, использование онлайн-троллей / ботов для распространения "фальшивых новостей", политический микронагетинг уязвимых сообществ и, наконец, не в последнюю очередь, незаконное финансирование политических партий и фондов. Кроме того, комитет рассмотрит, как регионы ЕС зависят от иностранной технологической инфраструктуры".



Что их пугает



Андреас Шидер, депутат Европарламента и переговорщик в Специальном комитете в этой связи заявил: "Ситуация намного хуже, чем мы первоначально ожидали. Россия, Китай и другие авторитарные государства пытаются ослабить европейские демократии изнутри. Они используют компании социальных сетей, экономическое давление и даже европейские политические партии, в основном крайне правые, чтобы попытаться дестабилизировать нашу модель либеральной открытой демократии.



"В ходе слушаний мы выявили различные эпизоды недавних попыток вмешательства со стороны третьих государственных и негосударственных субъектов. Особенно шокирующим было то, насколько крайне правые по всей Европе находятся на службе России Владимира Путина! Нам также удалось разоблачить, как платформы социальных сетей используются для распространения дезинформации, и как энергетическая зависимость и зависимость от цепочки поставок делают нас уязвимыми для авторитарных государств".



Напугав других депутатов этими коварными происками России, Спецкомитет в качестве первой жертвы выбрал Маттео Сальвини. Сыр-бор вокруг этого политика разгорелся после того, как он встретился недавно в Риме с послом РФ в Италии Сергеем Разовым.



3 июня он сам подтвердил факт такой встречи и объявил, что если это будет нужно для "подготовки переговоров о мире", встретится с ним вновь. При этом Сальвини выразил удивление, что, по данным СМИ, итальянские спецслужбы следят за его встречами, и отметил, что не скрывает своих переговоров и с иронией выразил надежду, что у сотрудников спецслужб Италии наверняка есть более важные дела. При этом информацию СМИ о том, что за Сальвини следят не только итальянские, но и американские спецслужбы, он комментировать не стал.



Другая "провинность" Сальвини перед партнерами по ЕС состоит в том, что ранее он объявил, что намеревался в начале июня нынешнего года посетить Москву с целью содействовать политическому урегулированию на Украине. В частности, предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия - стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции лидер "Лиги" эти планы публично не согласовывал. После огласки в СМИ поездка была отложена, однако Сальвини отметил, что не отказался от своих планов и считает свои действия правильными - Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.



Как известно, итальянские власти сейчас вместе с другими странами НАТО усиленно накачивают киевский режим оружием. В феврале-мае Италия переправили на Украину значительные объемы вооружений НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под "гуманитарные". Правительство приняло решение "помочь Украине" отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются также дополнительные "меры поддержки", причем номенклатура этих поставок не раскрывается даже депутатам парламента.



В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции в Италии, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия, что соответствует общественным настроениям - согласно соцопросам, итальянцы высказываются против прямого участия их страны в военном конфликте.



Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим "вести диалог с Москвой". И даже уже отправил в ООН и в Москву соответствующий "мирный план".



Однако Европарламенту, который действует строго в рамках указаний из Вашингтона, такие инициативы итальянских политиков явно не по вкусу. Тем более, со стороны Сальвини, которого на Западе давно считают "другом Путина". Как известно, лидер "Лиги" не раз ездил в Москву и даже прогуливался там по Красной площади в футболке с портретом российского президента. Прежде он активно выступал против введения санкций против России, но в последнее время под влиянием свирепствующей сейчас в ЕС русофобии вынужден лавировать.



Охота на неугодного политика



Есть и еще одна причина, по которой именно Сальвини хотят привлечь к суду европейской "инквизиции". В 2019 году на выборах в Европарламент он проявил себя как неформальный лидер европейской националистический волны. Его "Лига" получила на этих выборах в районе 30% голосов, много больше, чем на парламентских выборах 2018 года, на втором месте оказалась Демократическая партия (социалисты) - 20% голосов, а остальные итальянские партии, участвовавшие в тех выборах, и того меньше. Таким образом, Маттео Сальвини, как отмечали тогда обозреватели, подтвердил, что на данный момент именно он является наиболее сильным политиком националистического толка в Европейском союзе.



Понятно при этом, что ни Сальвини, ни другие европейские политики такого же толка погоду в Европарламенте не делают: они там в явном меньшинстве. Но позиции их укрепились. И это вызвало понятную тревогу в Брюсселе и в США.



Охота на Сальвини началась уже давно. Его привлекли к суду за то, что в бытность министром МВД он запретил высадку в Италии очередного судна с нелегальными иммигрантами из Африки. Борьба с нелегальной миграцией всегда была визитной карточкой "Лиги" и ее лидера. Во многом именно антииммигрантская позиция проложила этой правой партии дорогу во власть весной 2018 года. Однако, пользуясь юридической казуистикой, его политические противники сумели добиться возбуждения против политика, исполнявшего на посту министра свой долг, уголовного дела по обвинению в "похищении людей". Процесс над Сальвини тянется до сих пор, но теперь по нему решили нанести еще один удар - на этот раз уже в Европарламенте, чтобы добиться дискредитации не только его лично, но и его партии.



Как пишет газета Giornale в статье под заголовком "Как убивают Сальвини", неугодного для Брюсселя и США политика всеми способами пытаются устранить с политической арены. "Этот варварский обряд унижения, очернения и убийства оппонента, - отмечает издание, - левые пробовали в прошлом с Сильвио Берлускони, но не смогли победить его. У Сальвини, по сравнению с Кавальере (так называют в Италии Берлускони), нет экономических ресурсов и, пожалуй, еще меньше желания хотеть всем угодить. Достаточно ли широки его плечи, чтобы выдержать наступление, покажет время".



Мотив ясен - вся Европа в едином порыве должна быть сейчас против России и вместе с США пытаться заставить Киев вести войну до последнего украинца, чтобы нашу страну сокрушить.



В такой обстановке политик вроде Сальвини, который намеревается ехать в Москву, чтобы "договариваться с Путиным", явно неугоден. Оттого и крики со стороны новой европейской "инквизиции": "На костер его!". Мнение в Европе должно быть только одно - то, что транслируют из Вашингтона. Источник - stoletie.ru

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