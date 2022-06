Железный занавес от правды. Вашингтон стал жертвой своей же пропаганды, - Андрей Соколов

08:11 07.06.2022 Железный занавес от правды

Как Вашингтон стал жертвой своей же пропаганды

Андрей Соколов

03.06.2022



Британская газета Financial Times отмечает, что западные союзники Вашингтона не понимают, чего США хотят добиться на Украине. Авторы статьи при этом приводят самые противоречивые высказывания на этот счет американских политиков и военных.



Так незадолго до того, как Россия начала спецоперацию в феврале, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли пессимистично оценил перспективы Киева. Одним из возможных исходов, сказал он на закрытых слушаниях в Конгрессе, вероятно падение украинской столицы в течение 72 часов. Но спустя три месяца, Милли высказал уже совсем другую мысль. По его словам, США будут продолжать поддерживать военные действия Украины, а украинцы сами должны определить "конечное состояние внутри границ Украины".



Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским, что Америка останется "с Украиной, пока не будет одержана победа". В таком же духе высказался и министр обороны США Ллойд Остин, сказав, что "мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину".



"Но за этой уверенной риторикой, - отмечает FT, - скрывается гораздо меньше ясности относительно того, что, по мнению Вашингтона, должно произойти на Украине. Некоторые аналитики говорят, что США намеренно размывают свои цели, но европейские партнеры уже очень хотят определенности".



"Европейцы хотели бы знать, каков конечный план США, потому что идея, что Россия проиграет, слишком мутна. Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно", - вопрошает Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО.



Растерянность



Растерянность европейских союзников США понятна. Они не могут не понимать, что реальное положение дел на Украине, особенно после позорной капитуляции укронацистов в Мариуполе, никак не соответствует заявлениям США и украинских властей о непременной "победе" Киева. Вашингтон напускает туману потому, что и он сам пребывает в недоумении. Ведь оказалось, что вводимые им санкции не действуют, что добиться изоляции России не удается, мало того, в результате роста цен на энергоресурсы Москва стала даже зарабатывать на их продаже еще больше, чем раньше. А многие страны мира, в том числе такие экономические гиганты, как Китай и Индия, к санкциям вообще не присоединились.



Но самое главное, что санкции и отчаянные попытки Вашингтона "наказать" и изолировать Россию больно ударили по экономике западных стран, в том числе и самих США.



Как пишет газета Washington Post, "опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников".



Мировая экономика еще страдает от последствий пандемии, а украинский кризис и введенные против России санкции только усиливают глобальные неурядицы", считает автор статьи в WP. Вследствие введенных против Москвы ограничительных мер выросли цены на топливо, сталь, алюминий, компьютерные чипы и многое другое, и от этого пострадали американские граждане.



Кроме того, Россия и Украина вместе обеспечивают 30 и 20% мировых поставок пшеницы и кукурузы соответственно. Также они поставляют три четверти от мирового объема подсолнечного масла и треть - ячменя, напомнила автор.



Многие страны в Латинской Америке уже сталкиваются с дефицитом удобрений, в особой опасности сельское хозяйство Бразилии. К тому же 14 африканских стран зависят от поставок пшеницы из России и Украины, отмечает Washington Post, указывая, что в интересах США способствовать разрешению сложившейся ситуации и переключиться на более серьезные проблемы, а не объявлять о новой помощи Украине на миллиарды долларов.



А реальность-то другая



Как признает обозреватель американского еженедельника Newsweek, ход боевых действий в Донбассе не столь оптимистичен, как хотелось бы Киеву, корректировка действий ВС России "приносит результаты". По его мнению, со временем и с ростом издержек, Запад будет все больше разделен в видении желаемого конечного результата и действий.



"Украине необходимо учитывать, что Запад может накрыть волна усталости от войны, - отмечается в статье. - Германия, Италия и Франция уже заинтересованы в том, чтобы побыстрее ее закончить".



Newsweek делает вывод, что игнорировать это у президента Украины Владимира Зеленского не получится, хотя сейчас он и "насмехается над идеей прекращения огня". Поэтому Киев может прийти к принятию точки зрения, высказанной экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Последний на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе на прошлой неделе предложил Западу склонять Киев к переговорам о мире и компромиссам, подразумевающим территориальные уступки.



"Предпочтения Запада в том смысле, что Киев должен победить и даже унизить Москву, могут сильно искажать оценку реального состояния конфликта и перспектив на будущее", - написал во вторник в American Conservative Дуг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана.



По его мнению, вину за то, что сегодня происходит на Украине, "делят между собой США и европейцы, десятилетиями игнорировавшие и отвергавшие тревогу Москвы по поводу ущемления ее безопасности. И их поведение оказалось глупым, если даже не безрассудным".



А неверную оценку Западом того, что на самом деле происходит на Украине, Дуг Бэндоу объясняет тем, что "яростный порыв к демонизации всего, что связано с Россией, включая ее дирижеров, певцов и спортсменов, привел только к тому, что перед Западом опустился настоящий железный занавес, обрубивший все источники реальной информации о России". Технологические и информационные гиганты подавляли не только российских пропагандистов, но и всех, кто говорил что-либо в защиту России. Объективное освещение украинского конфликта практически прекратилось, даже в авторитетных мейнстримовских СМИ. Везде стала доминировать проукраинская пропаганда. Западные "мозговые центры" превратились в украинские рекламные агентства, а ведущие западные журналисты сделались рекламными агентами Украины", - указал Дуг Бэндоу.



Фальшивый оптимизм



"Если принять интерпретацию российско-украинского конфликта основными средствами массовой информации нашей страны, то мы будто бы являемся свидетелями величайшего в истории триумфа администрации Байдена, - иронизирует американское издание The Hill. - Согласно этой чрезмерно оптимистичной точке зрения, украинцы достигают превосходных результатов; российские войска терпят неудачу за неудачей; НАТО едина как никогда со времен холодной войны; а президента Байдена весь мир восхваляет за смелое руководство и подтверждение статуса американцев как самой необходимой сегодняшнему миру нации".



"Однако, - отмечает The Hill, - оптимизм в отношении российско-украинского конфликта резко контрастирует с гораздо менее приятной реальностью, в которой оказались рядовые граждане США. Американская экономика переживает исторический кризис и практически неизбежно движется в направлении рецессии. Люди чувствуют это на собственных кошельках: инфляция намного опережает рост заработной платы; растет материальное неравенство, при котором элиты продолжают благоденствовать, а рабочий класс страдает от повсеместного подорожания товаров первой необходимости; крупные города потрясают преступления насильственного характера. Тем временем через южную границу Америки идет нескончаемый поток нелегальных мигрантов - в беспрецедентных количествах", - констатирует издание.



Другими словами, американцы уже сами признают, что стали жертвами своей же собственной тоталитарной русофобской пропаганды. А когда стало совершенно ясно, что сфабрикованные мифы не соответствует реальности, то наступила растерянность.



Русофобская истерия продолжается уже по инерции, но Вашингтон теперь сам не знает, как выбраться из им же самим созданного тупика. Что же тогда он может объяснить своим союзникам в Европе? Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654578660





