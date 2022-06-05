Абдушукур Садыков возглавил Национальное антидопинговое агентство Узбекистана

08:20 07.06.2022

Генеральным директором Национального антидопингового агентства назначен Абдушукур Садыков, ранее возглавлявший Республиканский научно-практический центр спортивной медицины.



Постановлением правительства Абдушукур Абдуджамилевич Садыков назначен генеральным директором Национального антидопингового агентства при Кабинете министров, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



Ранее он работал директором Республиканского научно-практического центра спортивной медицины. Агентство прежде возглавлял Нодиржон Турсунов.



Напомним, что Национальное антидопинговое агентство участвует в реализации единой государственной политики в области предупреждения и борьбы с допингом в спорте, внедрения национальных антидопинговых правил на основе Всемирного антидопингового кодекса, а также обеспечения их соблюдение.