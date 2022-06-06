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Китайская карта бита. РосЦБ готов поддержать местных производителей, - "Къ"
08:42 07.06.2022

ЦБ готов поддержать местных производителей при разумной цене
На совещании в Банке России производители карт предоставили гарантии, что смогут обеспечить потребности банков. ЦБ заверил, что, что готов поддержать российского производителя, сделав угрозу конкуренции со стороны китайских производителей болванок для карт менее острой. Однако, по словам источников "Ъ", если компании, производящие карты, не снизят цены, ЦБ готов вернуться к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов.

Как стало известно "Ъ", 3 июня в ЦБ прошло совещание с участием производителей банковских карт (АЛИОТ, "Новакард", "Оренкарт", "Розан Файнэнс"), ВТБ, ПСБ и Сбербанка, а также Национальной системы платежных карт (НСПК). По словам источника "Ъ", знакомого с ситуацией, производители дали ЦБ гарантии, что смогут обеспечить потребности банков в платежных картах. В ЦБ пояснили "Ъ", что регулятор "взаимодействует с банками, выявляя их потребности в заготовках банковских карт" (по экспертным оценкам, составляют 10 млн шт в месяц): "Российские производители подтверждают готовность обеспечить участников рынка платежными картами в необходимых объемах". Производители и банкиры от комментариев отказались.

Кто сдает карты

Как сообщал "Ъ" 30 мая, из-за возникшего в последние месяцы дефицита болванок для банковских карт власти начали рассматривать возможность допуска на рынок производителей из Китая. Сегодня по требованию ЦБ карты "Мир" должны выпускаться только в РФ. По словам источника "Ъ", крупные банки обратились в ЦБ с просьбой разрешить заказывать карты за границей, чтобы избежать перебоев.

Китайские компании, уточнил собеседник "Ъ", открывать производство в РФ не собираются, речь шла только о создании представительств для заключения контрактов и согласования дизайна.

Учитывая гарантии, ЦБ обещал поддержать местных игроков, утверждают источники "Ъ", поэтому риски появления на рынке китайских конкурентов снизились. "Но проблема не только в опасениях, что российские производители карт не смогут обеспечить спрос,- поясняет собеседник "Ъ" на платежном рынке.- В марте цены на болванки карт "Мир" превышали €9" (см. "Ъ" от 24 марта). Сейчас, говорит источник "Ъ", они доходят до €7, тогда как до пандемии карты стоили для банков по €0,4 за штуку. "Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить €1,5–2",- подчеркивает собеседник "Ъ".

По словам другого источника "Ъ", на совещании 3 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор готов поддержать отечественных производителей карт с условием, что "они будут предлагать адекватные цены".

Для производителей карт ЦБ формально регулятором не является и напрямую что-то запретить или обязать сделать не может, отмечают участники рынка, зато угроза допустить в Россию китайских конкурентов "очень серьезная и с ее помощью вполне можно добиться приемлемых цен".

Банки все активнее переходят на виртуальные карты
Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что для снижения спроса на карты стоит пересмотреть содержащийся в законе запрет на выплаты бюджетных средств на счета, к которым привязаны карты платежных систем, отличных от "Мира", поскольку сегодня в России карты Visa и Mastercard фактически перестали быть иностранными.

Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает, что в части карт есть решение для сокращения потребности в физических носителях - переход на виртуальные карты и СБП.

Допуск иностранных производителей карт, добавляет эксперт, "несет в себе стандартные риски - непредсказуемость с точки зрения возможного прекращения поставок и необходимость проверки наличия недокументированных возможностей - закладок".

Максим Буйлов
Газета "Коммерсантъ" №98/П от 06.06.2022, стр. 9

Источник - kommersant.ru
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