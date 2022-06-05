КазМинобраз разделят на две части

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08:49 07.06.2022

Разделение МОН прокомментировал министр Аймагамбетов

Турар Казангапов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал предложение о разделении министерства на два ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас стоит задача очень эффективно реализовать это решение, потому что эффективность системы образования и науки - это самое важное. Будем проводить необходимую работу", - сказал министр.

По его словам, решение о разделении министерства уже принято.

"Вы же все слышали решение. Решение есть, оно прозвучало, было принято соответствующим образом. Теперь необходимо думать об исполнении этого решения. Для того чтобы от этого выиграла система образования. Поэтому мы сейчас будем работать и работаем над этим.

Есть законодательство, которое четко регламентирует, кто принимает соответствующее решение (о процессе разделения министерства. - Прим.). В данном случае это на уровне правительства и на уровне руководства страны принимается решение о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств. Поэтому я думаю, что на соответствующем уровне решение будет принято и все это будет дальше доведено до общественности", - добавил глава МОН.

Выступая на сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

"Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки", - сказал Токаев 1 июня.

О том, что на Министерство образования и науки возложена большая нагрузка, высказывались в Сенате в 2020 году. Тогда также было предложено разделить МОН на два ведомства: Министерство образования и Министерство высшего образования и науки.

Источник - Tengrinews.kz
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