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|Заместитель акима Экибастуза Баур Ахметов получил 8 лет за систематические взятки
11:03 07.06.2022
Заместитель акима Экибастуза получил 8 лет лишения свободы
Заместитель акима Экибастуза Бауржан Ахметов осужден за взятку. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz.
"6 июня 2022 года Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных - заместителя руководителя отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же отдела К. Тусупбекова.
Вышеуказанные лица обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство", - говорится в сообщении.
По данным Антикора, приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
"Вопрос ответственности акима Экибастуза Кантарбаева А. А. как непосредственного руководителя в соответствии с пунктом 2 статьи 60 закона "О государственной службе" будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу", - добавили в ведомстве.
О задержании заместителя акима Экибастуза и его двоих подчиненных стало известно в сентябре 2021 года. Их задержание тогда подтвердили в пресс-службе городского акима.