Укры бросили в бой последний резерв - "бригаду иностранных добровольцев Хрульфа"

12:13 07.06.2022

Северодонецк: Зеленский положил "Иностранный легион" в тупой контратаке - британцев, голландцев, немцев

"Канадско-украинская бригада" и "Нормандская бригада" были перемолоты нашими солдатами в ходе бессмысленного нападения на город

Александр Ситников



По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ провели успешные контратаки 4 и 5 июня. Звучит это так: "Украинские захисники оттеснили российские войска в Северодонецке и активно препятствуют российскому наступлению на Лисичанск с юго-запада". Можно представить, сколько в "незалежной" было выпито горилки за "перемогу".



Вообще-то, ресурс ISW сейчас цитируют все кому не лень, будто речь идет о проверенном источнике. Куда ни кликни за пределами рунета, везде сводка от Института изучения войны. Да, и у нас его иногда балуют вниманием. Особенно часто на него ссылаются ура-патріотичні паблики и блогеры-русофобы.



Оно и понятно: ISW явно манипулирует общественным мнением в интересах киевской хунты. Что бы ни происходило на российско-украинском фронте, этот интернет-ресурс нахваливает жовто-блакитную армию и хулит нашу. Тем не менее, янки пытаются держать марку, публикуя более-менее правдивый расклад на карте боевых действий.



А в комментариях - сплошные фейки. Вот и сейчас ISW поясняет северодонецкий "успех" ВСУ тем, что боевая мощь россиян якобы была снижена, тогда как украинцы ввели новые резервы, которые и "переломили ход" городского сражения. Речь идет, прежде всего, о так называемом "Иностранном легионе", то бишь наемниках со всего света. Кроме того, согласно инсайдам из офиса президента, Зеленский также дал указание главкому Залужному перебросить в Северодонецк спецназ из Харькова и Запорожья, а также части из Авдеевки. Типа, перед такой силой никакие русские не устоят.



О том, что в Северодонецк были введены "дикие гуси", сообщил и американский ресурс The War Zone, представляющий интересы Пентагона. По сведениям этого издания, наемники, прибывшие в город, были вооружены бельгийскими и чешскими автоматами FN SCAR и CZ 802 BREN соответственно. Значит, в бой бросили "Канадско-украинскую бригаду" и "Нормандскую бригаду", состоящих из профессиональных вояк, в основном канадцев и американцев. Были среди них и европейцы, голландцы, французы и англичане. Все те, кто по "велению сердца" поехал за большими деньгами.



Газета National Post из Торонто привела шокирующие сведения о "Нормандской бригаде". Этим сбродом командует некий уроженец Квебека по кличке "Хрульф" - псевдоним, который тот выбрал для себя по соображениям личной безопасности. Командир "нормандцев" среди своих же вояк прославился как конченный отморозок. Он отправлял на передовую не понравившихся ему рекрутов, как правило, молодняк, который "пороха не нюхал, а туда же, куда и крутые парни".



А еще NP пишет, что наемники "Нормандской бригады" действуют на Украине как частная армия, которая не подчиняется военному руководству "незалежной". Этакая англосакская банда Махно.



В свою очередь "Канадско-украинская бригада" все-таки интегрирована в ВСУ, поскольку ее костяк составляют потомки бандеровцев, эмигрировавших в Северную Америку после Второй мировой войны. Но и тут с дисциплиной все плохо, о чем жалуются многочисленные дезертиры, включая самого известного "дикого гуся" по кличке "Вали".



Хрульф, кстати, утверждает, что его бригада поддерживает братские отношения с "Добровольческой украинской армией" * нардепа Дмитрия Яроша. Как говорится, два сапога пара. Однако ни Минобороны Украины, ни военный атташе посольства "незалежной" в Оттаве не ответили на запросы National Post по поводу "нормандцев". Типа, знать их не знаем, и не желаем.



Сам факт, что "Канадско-украинская бригада" и "Нормандская бригада" были направлены в Северодонецк, по сути, на верную смерть, логично рассматривать как хитрую попытку "Зе-команды" избавиться от наиболее одиозных наемников, ну и заодно в очередной раз попиариться на фоне "перемоги". Вероятно, наемникам были обещаны просто огромные деньги, поскольку без пополнения личного счета Хрульф, как поясняет NP, вообще не воюет. Да и канадцы-украинцы - тоже.



После того, как "дикие гуси" оказались в Северодонецке, украинские СМИ хором сообщили о долгожданной "перемоге". Однако независимые эксперты, в том числе жовто-блакитные, отметили: "Сообщения с линии фронта, похоже, указывают на то, что после того, как российские войска продвинулись вглубь города, Украина вместо отступления решила передислоцировать новые подразделения в этот район. Превращение битвы в городской уличный бой мало чем отличающийся от боев за Мариуполь, благоприятствует обороняющимся - русским".



Это означает, что ВСУ и наемники начали идиотский штурм Северодонецка - в лоб. Чтобы было понятно, сообщим: этот город, по заявлению Сергея Гайдая, киевского главы Луганщины, российские войска еще 3 июня взяли на 80%. Незачищенной была промзона



Если не считать совсем майданутую на голову публику "неньки", никто из более-менее адекватных громадян не поверил в эту "перемогу". Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, кстати, махровый русофоб, побывавший в Северодонецке, опроверг заявление Гайдая о том, что украинские войска наступают и уже освободили 50% города.



Даже "Українська правда", рупор Сороса, вынуждена была процитировать Бутусова, который обвинил Гайдая во лжи. По словам этого журналиста, власть придумывает успехи, которых не было.



Уже утром 6 июня киевский Гайдай как ни в чем не бывало отыграл назад: "‎Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне". То есть захисники незалежностi где были на начало штурма, там и остались.



"Стоит уточнить, что перед этим мы весь город просто оставили и теперь посылаем элитные военные части для уличных боев, где их перемалывает вражеская пехота", - фейсбучат** самостийные правдорубы и порохо-боты (пул журналистов Порошенко). В итоге стихийный укрнет запестрел заголовками "Нас ждет Мариуполь 2.0", тогда как официальные СМИ - играют в молчанку.



Выводы очень многих украинских телеграм-каналов согласуются с российскими оценками. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, главы Национального центра управления обороной РФ, "украинские подразделения несут критические потери в боях за Северодонецк".



Интересно, что об "Иностранном легионе" в укрнете вообще нет никаких сообщений, несмотря на то, что украинский Генштаб отказался вывести войска из Северодонецка. Зато зарубежные СМИ стали сообщать о гибели своих граждан, записавшихся в наемники по "велению сердца".



В частности, 5 июня нидерландская газета Nl Times рассказала, что на Украине погибли сразу четыре иностранца, в том числе 55-летний гражданин Нидерландов Рон Фогелаар. Также стало известно и о гибели немца, француза и австралийца одновременно.



Похоже, после Северодонецка выжившие "солдаты удачи" смоются домой, чтобы через два-три года в каком-то вонючем пабе рассказывать о своих украинских подвигах и о сотнях русских "орков", застреленных ими лично. Такое будущее предсказывают легионерам ихние же соотечественники.



* "Добровольческая украинская армии" - запрещенная в России экстремистская организация



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