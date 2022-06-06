$300 за баррель: Эмбарго на русскую нефть вгоняет Европу в кому

13:04 07.06.2022

ЕС променяла поставки из РФ на нестабильный экспорт с Ближнего Востока. За это придется платить



Ирина Гусева

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Николай Подлевских

Сергей Пикин



Цены на нефть после объявления на прошлой неделе о введении шестого пакета антироссийских санкций и решения ОПЕК+ вернулись к росту, поднявшись выше $120 за баррель.



В понедельник тенденция усилилась на фоне ослабления доллара и повышения отпускных цен на июль для Азии нефтегазовой компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на $2,1 оказалось выше ожидаемых $1−1,5, сообщают СМИ.



Между тем, сегодняшние цены могут оказаться далеко не предельными. Еще в марте вице-премьер РФ Александр Новак предупреждал, что отказ западных стран от российской нефти, по прогнозам экспертов, может привести к подорожанию топлива до 300 и даже 500 долларов за баррель. При этом он пообещал диверсифицировать поставки, что и произошло, причем еще до появления пресловутого шестого пакета.



Заинтересованность в российской нефти не скрывает Индия, которая уже увеличила поставки из РФ, а, по информации издания Indian Express, в июне может увеличить закупки на 20%, а по данным агентства Блумберг, в два раза.



"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО „Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - цитирует агентство ПРАЙМ.



Пока Индия пользуется моментом, чтобы закупит большие объемы топлива, да еще и с дисконотом, Франция пытается договориться с ОАЭ о замещении российской нефти, а итальянская компания Eni и испанская Repsol с милостивого разрешения США возобновляют поставки из Венесуэлы, The New York Times предрекает возможный дальнейший рост нефтяных цен.



"Европа, Соединенные Штаты и большая часть остального мира могут пострадать, потому что цены на нефть, которые шли выше в течение нескольких месяцев, могут расти дальше, поскольку Европа покупает у более отдаленных поставщиков. Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках сортов нефти, которые их нефтеперерабатывающие заводы могут перерабатывать так же легко, как российскую нефть", - пишет газета.



Издание предупреждает также о возможной нехватке некоторых видов топлива, например, дизельного, которое необходимо для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Впрочем, в стабильности ближневосточных поставок нефти для Европы издание также не уверено.



Аналогичную точку зрения высказал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, желанием "уж точно порвать экономику России в клочья" Брюссель может раздуть "пожар мировой революции в экономике".



"Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники. И они знают, что все равно надо будет найти „серые" схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", - написал он в своем Telegram-канале.



Независимый эксперт Николай Подлевских полагает, что взлет цен до 300 долларов за баррель возможен, однако при определенных условиях.



- Кроме разного рода эмбарго и простановки поставок, здесь примешиваются другие факторы. В первую очередь, назовем условно - финансовые. В настоящее время рынок два месяц как скорректировал свои позиции с учетом ставки ФРС и планами по повышению ставок в Европе, но дальнейшее снижение пока под вопросом. Если настрой у регуляторов сохранится, то тогда в том числе и нефть будут находится под изрядным давлением и о 200, 300, 500 долларах можно забыть с учетом выбытия нескольких миллионов баррелей в сутки с мирового рынка.



Более отдаленная перспектива, думаю, однозначна направляет нас у ту сторону. Это будет связано, в первую очередь, не с локальным недостатком нефти, а скорее, с обесцениванием всех валют относительно товаров.



"СП": - Как скоро возможен дальнейший рост цен на нефть?



- Смотря до каких уровней. Когда дневной рост на 3%, то трейдеры говорят "нефть взлетела". Если говорить о среднесрочном или долгосрочном росте цен, то думаю, что можно говорить и о цифрах, о которых говорил Новак, но это, скорее, перспективы пары лет.



Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин пока не видит перспективы для повышения цен до высот, обозначенных вице-премьером.



- Новак говорил про одномоментные изменения и резкий запрет на все и вся, тогда это могло привести к резким колебаниям. А тут полгода по сырой нефти дали, восемь месяцев по нефтепродуктам. Российские объемы все больше уходят на юг и в Азию, на Европу приходится все меньшая доля. К концу этого полугодия, когда санкции начнут действовать, мы в Европу сырую нефть, скорее всего, уже перестанем поставлять, нефтепродукты еще будем. Кроме того, небольшие объемы будут еще идти по нефтепроводу.



Нюанс также в том, что Китай пока имеет коронавирусные ограничения, поэтому спрос там снизился. Если бы все происходило на фоне бурного развития Китая, тогда цена возможно была бы не 120, а 140−150 долларов, но не 300. Сейчас ограничения смягчаются, Китай будет выходить, и это будет добавлять дровишек в нефтяной рынок.



Некоторые говорят и о дефиците топлива, но ОПЕК+ понимает возможные риски. Ничего радикального по цене пока не ожидается, если не произойдет что-то экстраординарное. Пока плюс-минус должно быть как сейчас.



"СП": - Добыча у нас может упасть?



- Она у нас просела в начале марта, но сейчас идет процесс восстановления. Добыча определяется спросом, спрос связан с изменением логистики, логистика все больше выстраивается. Даже дисконт нашей нефти тоже снижается, потому что ситуация потихоньку нормализуется.



Думаю, в течение лета мы можем выйти на прежний уровень добычи. Более того, у нас есть возможности решением ОПЕК+ увеличить добычу, если будет спрос, так как у нас есть квота.