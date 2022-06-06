Когда будет новый Казахстан? - Расул Рысмамбетов

13:05 07.06.2022 Когда будет новый Казахстан?



Будет сломано много копий и позвоночников в поисках нового Казахстана. Кто-то из нынешних строителей не усидит до президентских выборов, а кто-то решит играть по-старому и – не успеет баран проблеять три раза – уже вернутся к старым привычкам.



Задолго до референдума, хватило январских событий – чтобы понять, что люди не могут жить по-старому и не хотят. Поэтому, с февраля 2022 года, мы часто слышим в социальных сетях и СМИ – "когда же будет новый Казахстан?".



Так как в Казахстане многие вещи решает правительство в расширенном понимании – вся ответственность за обновление будет лежать на правительстве и президенте. Расширенное понимание – это правительство (премьер и министры) их аппараты, региональные акиматы, сотни РГП, частично квазигоссектор.



Долгие годы, такое расширенное правительство создавало законы, ведомственные инструкции, обрастало солидным комом правил, что в какой-то момент не смогло двигаться, не смогло быстро решать проблемы людей. Авторы таких ползучих изменений сами порой запутывались и не могли преодолеть свои же барьеры. Но в целом являлись бенефициарами выстроенной ими же системы.



Рискнем предположить, что сейчас госаппарат не силах переосмыслить себя, так как не может найти точку опоры вне себя, а попытки изменить себя постепенно – обречены на провал, потому что для этого надо признавать свои же ошибки и нести ответственность, в том числе и уголовную.



Диктатура изменений



Есть ли у нас стратегия? Куда мы двинемся и стоит ли что-то обновлять и – самое главное – кто этим будет заниматься?



Из последних примеров на пространстве СНГ можно показать реформы Саакашвили в Грузии, когда, получив полноту власти, Михаил Саакашвили буквально за 2-3 года внес необратимые и непоправимые изменения в полотно власти. Правильнее будет сказать, что президент Саакашвили снес старую и выстроил новую систему.



В Грузии далеко не всем такие радикальные реформы понравились, однако в итоге получили самое популярное место для отдыха, открытое государство и радикально снизили уровень коррупции и преступности.



Когда Сингапур при Ли Куан Ю семимильными шагами мчался к успеху и строил азиатскую Швейцарию – было не до сантиментов и размышлений. Приняв коллегиальное решение в узком кругу – сингапурское правительство делало это не совсем популярными решениями.



Третий пример становления экономики Южной Кореи через военную диктатуру и противостояние с северным соседом – немного жестковат и его лучше рассмотреть самостоятельно. Даже при правлении гражданского президента – Ли Мен Бака – подход к развитию государства был корпоративный, как в частной компании.



Акцент в этих примерах не на жесткость принятия решений, а на их подчиненность развитию страны. Главное – если реформы затягиваются, то они обречены на извращение и застой.



Государство как компания



Американский ученый и экономист Синтия Монтгомери предложила наглядный пример как должна выглядеть стратегия.



Компания (в данном случае ТОО "Казахстан", которое хочет преобразоваться в АО "Казахстан") должна понять какие 3–5 основных приоритетов беспокоят акционеров, где эта компания себя видит в конце стратегического периода и какие виды вспомогательной деятельности для этого нужны.



Каждый вид вспомогательной деятельности – финансовой, кадровой, научной, производство – отдельно делится на такое же колесо и детально прорабатывается.



Никто не спорит, что такая сложная человеческая организация как государство – сложнее, чем компания, однако при некотором отдалении, можно найти сходство и применить корпоративные законы на стране. Тем более, что у Ли Мен Бака вполне это получилось. Он успешно применял законы бизнес структуры как будучи мэром Сеула, так и президентом страны.



Давайте попробуем создать такое колесо для Казахстана, буквально широкими мазками.



Видение – которое должно идти в самом начале – на мой взгляд очень простое. Через 10 лет Казахстан должен стать самым комфортным для проживания среди стран СНГ и большинства стран Восточной Европы. При этом ряд городов должен быть более комфортен, чем большинство стран Западной Европы. Откуда такой бенчмарк? Потому что все стремятся покупать в Западной Европе недвижимость и вкладывать туда средства по трем простым причинам – там стабильное законодательство, низкая преступность и богатые люди.



И теперь, после формирования такого видения – богатые люди, стабильное законодательство, низкая преступность – можно понять какие важные вспомогательные функции должны превалировать.



Богатые люди – это экономика, стабильное законодательство – это понимающий Минюст, профессионалы в парламенте, справедливые суды. А низкая преступность – это профилактика, предупреждение, пресечение – то есть работа с молодежью, информационная работа в стране и умные силовые структуры.



Каждый из таких, можно сказать, лозунгов – незамысловат, поэтому вне правительства должна быть структура, которая сможет декомпозировать понятие богатого человека до высоких доходов, растущей производительности, доступа к кредитным средствам для работы в Казахстане, инвестиционной привлекательности и других составляющих.



А уже правительство попробует увязать наши направления с индексами ОЭСР, ВТО и других приятных организаций. Однако индексы, показатели, не должны замыливать нам глаза от основной цели. Если же правительству дать составлять видение и задачи, то будьте уверены, что через год такой работы – мы увидим невнятные, быстроменяющиеся показатели, с десяток комитетов и комиссий, а также госпрограмму, которая тратит средства сильнее Рухани Жангыру, ГПФИИР, Сыбага – вместе взятых. Поэтому работа по целеполаганию должна вестись вне правительства.



Для решения вопросов кадрового голода в период реструктуризации работы фирмы – в корпоративной практике есть три волны увольнений и три волны назначений.



В первой волне увольнений уходят те, кто откровенно вредил общественному делу. Это коррупционеры, вредители, глупые, ленивые.



Во второй волне увольнений – уходят те, кто не достигает поставленных задач и в целом затягивает многие вопросы. Это включает и тех, кто не подписывает документы в сроки, те, в чьей сфере нет прогресса. И тут не так важно, что такому чиновнику "не давали работать", а то, что при нем не было никаких достижений. На государственных постах есть десятки приятнейших людей, чья улыбка освещает кабинеты и сердца подчиненных, однако если это его единственное достижение, то стоит поставить дополнительные лампочки, а на его место взять специалиста.



Обычная вторая волна увольнений начинается через квартал после первой волны, чтобы безработные лица первой волны – мотивировали бы уцелевших.



Третья волна увольнений – это те, кто обычно уходит сами после полугода работы в обновляющейся компании, так как не готовы к быстрым изменениям.



Такие волны всегда в первом полугодии и на протяжении всей работы компании. Также в три волны идут назначения и прием на работу – чтобы не обновить состав полностью и остаться без институционального опыта.



Такие меры достаточно стрессовые, далеко не все могут их осуществить, и осторожные руководители всегда хотят немного затянуть процесс. Однако из практики реструктуризации работы компании – затягивание необходимых изменений - это верный путь к банкротству.



Такие же три волны идут в инвестиционных операциях работы компании. Сначала закрываются убыточные проекты, затем проекты, которые не приносят достаточно прибыли уже долго время, а затем проекты, которые не отвечают стратегии развития фирмы. А запускаются проекты низкорисковые, низкоприбыльные, долгосрочные, после которых идут на старт краткосрочные и конъюнктурные проекты.



В логистике, экономике, сельском хозяйстве, недропользовании, образовании, безопасности – есть отработанные схемы по улучшению ситуации. Увы, нет никакого особого казахстанского пути, все это придумано до нас, остается лишь адаптировать.



В каждой сфере и отрасли у нас должно быть четкое видение и такое колесо, квадрат или другой многоугольник.



Пока готовилась эта статья – глава государства выступил с рядом инициатив. Очень важные и своевременные. Однако, к сожалению, у нас нет времени, у нас нет ресурсов продолжать нынешний убыточный курс экономики и нет возможности проявлять слабость и сомнения.



Не хотел бы огорчать депутатов, но мне кажется сейчас не то время, чтобы парламенту уходить в отпуск. За два месяца ежедневной работы – можно и нужно провести работу по обновлению большой части законодательной базы. После парламентских выборов можно и отдохнуть. Да и правительству можно повременить с отпуском. Если парламент и правительство не чувствуют этого, то рискну напомнить, что тут, в регионах –кризис ощущается достаточно сильно, а раны января еще не затянулись. Нам предстоит 10 лет напряженной работы.



Автор:

Рысмамбетов Расул Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654596300





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