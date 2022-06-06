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Ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику, - Т.Киути
13:11 07.06.2022

Diamond online
Япония

Ужесточение санкций против России привело к падению мировой экономики на два процента

Ситуация на Украине усугубляет и без того тяжелое положение мировой экономики, которая еще не оправилась от пандемии, пишет Diamond. Пока ничто не указывает на то, что конфликт в скором времени урегулируют. Это увеличивает вероятность новых санкций против Москвы, от которых пострадает весь мир, отмечает автор статьи.

Такахидэ Киути

Прогноз роста мировой экономики на 2022 год пересмотрен в сторону понижения по сравнению с показателями до спецоперации

Мировая экономика еще не успела восстановиться после вспышки нового коронавируса, а российская военная спецоперация на Украине только усугубила кризис. Она еще больше усилила глобальный скачок цен, вызванный ограничениями поставок и другими проблемами, связанными с пандемией. Все это повысило риски для мировой экономики.

19 апреля МВФ пересмотрел темпы роста мировой экономики на 2022 год в сторону понижения: сокращение на 0,8% до +3,6% по сравнению с январским прогнозом, а на 2023 год – сокращение на 0,2% и до +3,6%.

Основной причиной этого является влияние российской спецоперации, а также последовавших за этим санкций против Москвы. Поскольку ожидается, что украинская проблема затянется, в случае усиления санкций против России в будущем следует быть готовыми к тому, что они ударят не только по российской, но и по мировой экономике.

Усиление санкций против России будет иметь ключевое значение, они могут снизить рост на два процента

По данным МВФ, темпы роста Украины и России в 2022 году серьезно упадут: минус 35,0% и минус 8,5% соответственно.

Между тем размер ВВП России составляет 1,7% от общемирового (данные МВФ на 2021 год), и, даже если он сократится на 10%, это приведет к снижению мирового ВВП всего на 0,17%.

Влияние украинской проблемы на мировую экономику скорее косвенное – через резкий рост цен на энергоносители из-за санкций против России со стороны развитых стран, а также ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и других крупных центральных банков в ответ на растущее инфляционное давление. Прямое воздействие она оказывает только на Россию и Украину. В связи с этим вопрос о дальнейшем усилении санкций против России будет иметь важное значение для мировой экономики в обозримом будущем.

По мнению МВФ, если антироссийские меры ужесточат, а экспорт российской нефти и газа существенно ограничат, рост мировой экономики может снизиться еще на 2% из-за побочного эффекта от повышения цен на энергоносители, ухудшения настроений в деловых кругах и потрясений на финансовых рынках.

Санкции серьезно ударили по российской экономике

Неизвестно, станут ли санкции в краткосрочной перспективе препятствием для военных действий со стороны Москвы, как этого ожидают развитые страны.

Между тем они, вероятно, нанесут значительный удар по российской экономике как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Отключение от SWIFT и замораживание российских валютных резервов в центральных банках крупнейших стран, несомненно, нанесли мощный удар по торговле и экономической деятельности страны.

Можно предположить, что Россия стала готовиться к этому еще в 2014 году во время присоединения Крыма. Она начала накапливать валютные резервы и уходить от доллара в попытке усилить устойчивость к финансовым санкциям со стороны США. Кроме того, Россия также развивала импортозамещение, готовясь к будущим экономическим ограничениям. Тем не менее это не дало положительных результатов, поскольку политика не отличалась эффективностью – расходы на стимулирование отечественного производства были слишком большими.

Согласно исследованию Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", в 2020 году было импортировано 75% непродовольственных потребительских товаров, продаваемых в России, причем доля импорта достигала 86% в области телекоммуникационного оборудования, включая смартфоны.

После перехода к рыночным отношениям, в тот момент, когда России еще предстояло пройти определенный путь, чтобы сделать экономику самодостаточной, она решила начать спецоперацию, что привело к жестким санкциям со стороны западных стран и нанесло серьезный удар по экономической сфере.

Неожиданное восстановление рубля. Последствия принудительной конвертации экспортных платежей

Между тем России удалось частично оправиться от первоначального сильного влияния санкций.

После первого санкционного пакета, в частности, замораживания валютных резервов, стоимость рубля снизилась почти вдвое, что, в свою очередь, привело к значительному повышению цен на импортные товары.

В течение первых трех недель после начала спецоперации потребительские цены выросли примерно на 2%. Это стало серьезным ударом по внутренним потребительским расходам. Тем не менее рубль, который сначала резко упал, в середине марта начал восстанавливаться и вернулся к уровню до украинского кризиса. В этом процессе значительную роль сыграли различные финансовые меры, введенные Центральным банком России. Наибольший эффект оказала политика, в соответствии с которой экспортеры обязаны продавать 80% иностранной валюты, полученной в качестве экспортных платежей, и конвертировать ее в рубли.

Энергетический экспорт, в основном в Европу, который не попал под прямые санкции, все еще находится на определенном уровне, хотя и его объемы несколько снизились. При этом импорт, который в большей степени пострадал от санкций, сократился значительнее, чем экспорт, что привело к увеличению положительного сальдо торгового баланса.

Вдобавок ко всему экспортеры продавали 80% своей валютной выручки, чтобы конвертировать ее в рубли, и это увеличило спрос на рубль на валютном рынке, что привело к его неожиданному восстановлению.

В результате рост цен остановился, а экономическая ситуация стабилизировалась. Российский Центробанк получил возможность постепенно снизить ключевую ставку до 11%, которая была повышена до 20% с целью защиты рубля.

ЕС и Япония могут пойти на запрет импорта газа, осознавая последствия

Для того чтобы еще больше сократить российский экспорт и нанести дополнительный удар по экономике за счет очередного обесценивания рубля, Европе и Японии необходимо еще больше уменьшить или даже приостановить импорт энергоносителей из России. США и Канада уже сделали это.

ЕС решил запретить импорт российского угля в рамках дополнительного пакета санкций против России, который был введен в начале апреля. Япония также пошла на поэтапное сокращение импорта.

Кроме того, что касается запрета на импорт российской нефти, о введении которого главы государств объявили 8 мая, то на встрече в верхах 30 мая была достигнута договоренность об эмбарго на импорт по морю. Несмотря на то, что нефть, идущая по трубопроводам, попала под исключение с учетом ситуации в Венгрии, к концу года 90% поставок все равно будет остановлено.

В случае эскалации конфликта вполне возможно, что ЕС пойдет на введение запрета на импорт газа, и это окажет большее экономическое воздействие, чем в случае с углем и нефтью. Вероятно, в этом случае Япония присоединится к этим мерам.

Потеряет ли Россия статус ресурсной державы? Мир обеспокоен проблемой энергоснабжения

В 2021 году добыча нефти в России составила 10,52 миллиона баррелей в день, что равняется около 12% от общемирового объема. Между тем, по данным МЭА, из-за введенных на данный момент санкций в мае предложение сократилось почти на три миллиона баррелей в день. По расчетам, это приведет к уменьшению мирового предложения нефти на 3-4%, а добыча упадет примерно на 30% по сравнению с периодом до украинского кризиса.

Более того, если ЕС и Япония действительно введут ограничения на импорт российской нефти, это отразится на мировом спросе и предложении, и стоимость поползет вверх.

В средней и долгосрочной перспективе российское энергоснабжение также может сократиться.

Нефтяная промышленность таких нефтедобывающих стран, как Иран и Венесуэла, в отношении которых применялись экономические санкции, понесла серьезный ущерб и с тех пор так и не восстановилась. Можно предположить, что Россию ожидает аналогичная судьба.

В скором времени проявятся последствия решения крупных компаний из развитых стран выйти из российских энергетических проектов. Разработка российских месторождений уже пострадала.

Дело в том, что Россия в значительной степени зависела от иностранного бизнеса в области передовых технологий разведки и консервации. Первоначально предполагалось, что пик добычи нефти в России придется на 2020-е годы в связи со старением оборудования на действующих месторождениях.

Поэтому российские компании пытались освоить технологии сланцевой промышленности США, например, гидравлический разрыв пласта, для разработки новых месторождений нефти, но теперь это стало сложнее.

В ближайшие годы статус России как ресурсной державы может пошатнуться.

При этом устойчивое снижение российского производства нефти и газа может повлиять на мировой рынок в долгосрочной перспективе, из-за чего цены зафиксируются на высоком уровне. Это окажет сильное негативное влияние на мировую экономику.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654596660


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