Партийный бум Казахстана, - Алма Бектенова

13:13 07.06.2022 Партийный бум

Казахстан переживает этап возрождения политических партий, тем не менее, некоторые эксперты полагают, что у большинства объединений нет достаточной электоральной базы.



На конец мая заявила о создании 21 партия – подобного "взрыва" на легальном политическом поле страна не переживала со времен "диких и свободных" 90-х годов. Примечательно, что старт к активному образованию этих структур дал президент Токаев, то есть заявленные ранее параметры долгие годы были оппозиции не по зубам. Вместе с новыми партиями в активную общественную жизнь намерены вернуться почти забытые деятели прошлого.



Каждый может "сделать партию"?



Упрощение процедуры регистрации партий анонсировали еще в марте. "Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии", – сказал президент Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.



Кроме того, депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по новой схеме – 70% процентов на пропорциональной основе, 30% на мажоритарной.



Реформы послужили сигналом к действию. По данным Минюста, к настоящему времени заявлена 21 инициатива по созданию новых партий. При этом процесс стартовал еще в 2019 году, но значительно активизировался в последние месяцы. Четыре партии уже проходят процедуры государственной регистрации.



В мае госсекретарь Казахстан Ерлан Карин, выступая на X Конгрессе политологов, высказал резонные замечания. "В СМИ мы периодически видим появление различных заявлений об инициативах создания новых политических партий. Но многие из этих инициаторов путают популярность в социальных сетях с реальной общественной поддержкой. Даже простой поверхностный анализ показывает отсутствие конкретной социальной базы и реальной политической платформы у большинства подобных инициатив. И заявленные программы – это зачастую просто набор хайповых тем из соцсетей. Намешали буквально все, не задумываясь, что некоторые пункты даже противоречат друг другу. У многих таких деятелей идейная каша в головах. Люди, представляющие как бы праволиберальный спектр (по крайней мере по роду своей деятельности), в своих заявлениях выдвигают откровенно левые идеи. Это все – результат обращения к социальному популизму. Но мы все с вами знаем, что политика – это не столько интервью или прямые эфиры, а сколько реальная работа для решения реальных проблем людей. Поэтому партия должна иметь реальных сторонников, причем сторонников в каждом регионе. Не говоря уже о том, что создание и развитие партии – это еще и довольно затратное дело", – так передала заявление Карина пресса.



Нужно напомнить, что пока в республике существует лишь шесть политических партий. Это "Аманат" (прежняя "Нур Отан"), "Адал" (в марте было объявлено о присоединении этой партии к "Аманату"). Также есть "Ауыл", "Ак жол", Народная партия Казахстана (бывшие коммунисты) и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).



Эти структуры прошли множество трансформаций, старейшей (если не считать коммунистического прошлого НПК) является "Аманат", на последних выборах набравшая более 70% голосов. В Мажилисе представлены три партии – "Аманат", НПК и "Ак жол".



Как сообщили в Минюсте, сейчас проходят регистрацию еще четыре партии: "Ел Тiрегi", "Халык Дербестiгi", "Намыс" и "Байтерек". Их проверяют на соответствие законодательству. В апреле министр юстиции Канат Мусин сообщил, что с 2019 года его ведомство получило 10 уведомлений о создании политических партий.



От инициативы до Мажилиса долгий путь



До сих пор невозможно сказать, сколько партий в реальности преодолеют даже сниженные стандарты электоральной поддержки. Тем не менее, недостатка в инициативах нет.



По данным источников, "Народный конгресс Казахстана" заявил о регистрации в апреле 2022 года. В число активистов входят писатель Олжас Сулейменов, а также бывший председатель Счетного комитета Омархан Оксикбаев. Партия намеревается защищать интересы рабочих, молодежи, отстаивать права казахстанцев на доходы от эксплуатации недр, бороться с безработицей. Активисты уверены, что собрать нужное число подписей труда не составит. Напомним, что Народный конгресс фигурировал на политической сцене с 1992 года в роли общественного движения. Сейчас, по некоторым данным, лидеры партии намерены поддерживать реформы действующего президента РК.



Народная экологическая партия "Байтак" также заявляет о поддержке своих идей со стороны Олжаса Сулейменова. Председателем будущей партии намерен стать эколог Азаматхан Амиртаев, в ее рядах отмечены Ирак Елекеев, космонавт Тохтар Аубакиров, лидеры различных НПО и экологических движений.



По словам инициаторов, у будущей партии имеются филиалы во всех региона страны. Кроме того, есть сторонники в районах экологического бедствия, совпадающих с местами дислокаций многочисленных крупных недропользователей, которые не только наполняют бюджет, но и вредят казахстанской экологии.



Относительно объявившей в апреле этого года о грядущей регистрации партии Yntymaq удалось обнаружить противоречивые сведения. Некоторые СМИ связывают ее с профсоюзным движением, другие же упоминают среди целей толерантную культуру.



"Миссия партии – объединить прогрессивных граждан и прогрессивные общественные организации для создания сильного гражданского общества и опираясь на его созидательную энергию провести радикальные реформы улучшающие все сферы общества: культуру, социальную систему, политическую систему и экономическую систему", – такова информация КазТАГ.



Заявленные цели партии: самобытная толерантная культура, берущая начало из недр евразийской цивилизации; снижение неравенства по доходам и доступа к жизненным шансам; достойный уровень жизни человека путем повышения благополучия и благосостояния; современное адаптивное предпринимательство, имеющее свою сильную представительную организацию; экономический суверенитет на международной арене.



В составе активистов заявлены Мархаббат Балгабай, Аманжол Уразбаев, Уалихан Нуржанов и Куандык Рахметов.



В феврале политолог, общественный деятель Санжар Бокаев объявил о создании цифровой партии "Намыс". Сейчас она находится на втором этапе регистрации.



"Последние события января перевернули наше сознание, мы стали как-то по-другому относиться к жизни, к событиям, к ситуациям. Это тоже стало одной из главных причин, по которой мы решили создавать партию. Наша партия будет цифровой, основной движущейся силой которой станет наша молодежь", – заявил Бокаев на презентации партии.



Среди основных целей политического объединения создание справедливой судебной системы, борьба с безработицей и коррупцией, отстаивания прав граждан на качественную медицину и полная политическая трансформация в стране.



По данным СМИ, в политику намерен вернуться и патриарх отечественного экологического движения, лидер "Табигата" Мэлс Елеусизов. Он заявил о преобразовании движения в партию в 2020 году и начал процесс регистрации.



Инициатор партии "Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы" Гульбахрам Жунис подала документы на регистрацию в 2021 году. Однако в Минюсте ее попросили заменить в названии слово "ұлттық" на "халық" или "демократиялық", о чем активист сообщила прессе. По словам Жунис, партия активно работает в регионах, собирая нужные подписи, но деятельности мешала пандемия.



В апреле 2022 года в Минюсте заявили о том, что партия "Халық Дербестігі" прошла на второй этап регистрации и даже провела съезд, а сейчас находится в процессе сбора подписей. При этом, указывается в СМИ, министр Мусин не смог назвать людей, которые представляют партию. По некоторым данным, подписи партия собирала еще в 2019 году.



Не удалось обнаружить информацию о партии "Байтерек". Глава Минюста Канат Мусин упоминает ее в несколько сомнительном контексте. "Если я не ошибаюсь, у них пока работа идет на уровне первого этапа, то есть, после уведомления о намерении создать партию была проведена в соответствии с законом проверка, я об этом не раз говорил. Среди членов инициативной группы, в которой должно быть не менее 1000 человек, выявлены лица с некорректным ИИН или ИИН, который не соответствует имени, фамилии или отчеству. К сожалению, были выявлены и умершие граждане, а также члены других партий", – сообщил в апреле министр.



Оппозиция старая и новая



Движение "Жер қорғаны", как заявляют его участники, существует с 2016 года. Среди лидеров, пишет пресса, Мухтар Тайжан и Жанибек Кожык. Решение регистрировать партию было принято после заявленных президентом изменений в законодательство и уменьшения количества подписей.



Гипотетическая партия намерена отстаивать самые патриотические интересы, а свою энергию направит преимущественно на сельское население. В числе политических требований запрет на продажу и аренду земли иностранцам, запрет на передачу в частную собственность сельхозугодий и национализация нерационально используемых земель, а также ужесточение условий получения гражданства РК. В некоторых источниках сообщается о требованиях выхода Казахстана их ЕАЭС, что, учитывая предыдущую активность Тайжана, удивления не вызывает.



По мнению активистов, они легко добьются поддержки в 50-60 тысяч членов партии. В этом случае не ясно, что мешало лидерам преодолеть 20 тысячный порог регистрации.



Пытается вернуться в политику и известная в прошлом "Алға, Қазақстан". Это движение вобрало в себя представителей различных политических сил. Некоторые из них связывали с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым.



Председатель "Алға, Қазақстан" Жасарал Куанышалин в прошлом известен своими ультрапатриотическими взглядами и конфронтацией с властями. Сегодня он и его сторонники заявили о создании Центра по исследованию январской резни (Қаңтар қырғынын зерттеу орталығы), так как оспаривают официальную численность жертв трагических событий. В апреле "Алға, Қазақстан" уже отказали в приеме документов на регистрацию партии – из-за нехватки различных протоколов.



За "объективное расследование событий Января" выступает и Демократическая партия Казахстана. Ее активист, небезызвестный Жанболат Мамай объявил о создании партии еще в 2019 году. По словам его соратницы Инги Иманбай, тогда же активисты собрали подписи и прошли процедуру регистрации, но позже на членов инициативной группы начали оказывать давление. Судя по заявлениям, партия собирается выступать за освобождение политических заключенных и либерализацию законодательства о митингах и протестах.



Создательница партии "Наше право" Санавар Закирова в 2020 году была приговорена к году лишения свободы за нападение на женщину, кроме того, она подвергалась различным административным взысканиям, в основном за участие в протестах и несанкционированных митингах. Также Закирова обращалась в суды с исками к государственным служащим, протестуя против, по ее мнению, несправедливых решений.



"Либерал-демократическая партия "Наше право", мы – либералы. Это 100% оппозиционная партия. Данную власть мы не поддерживаем. Эта власть оторвалась от народа, народ не слышит. Мы намерены добиваться замены президентской формы управления на парламентскую форму управления", – объясняла Закирова прессе в 2020 году. Сегодня партия испытывает трудности с организационными моментами.



Инициатор гражданского движения HAQ (ХАК – "Халыққа адал қызмет" – "Честное служение народу") Тогжан Кожалиева пыталась зарегистрировать партию с 2019 года.



В 2021 году Кожалиева рассказывала в СМИ, что позиционирует движение как центристское, не принимающее ни позицию "Нур Отана", ни позицию сторонников Мухтара Аблязова. По мнению Кожалиевой, необходима политическая сила, представляющая интересы работников корпоративного сектора, бизнесменов, то есть среднего класса. Активист также намеревалась создать сеть филиалов в регионах.



Активисты движения Respublika тоже заявляли о регистрации партии и создании областных филиалов еще в 2019 году. Кроме того, движение пыталось вступить в альянсы с другими оппозиционными структурами, но без видимого успеха.



Среди требований "Республики" реализация безусловного приоритета Конституции над другими законами, отмена все статей, законов и подзаконных актов, ограничивающих фундаментальные права и свободы граждан, прекращение преследования граждан по политическим мотивам. Также активисты требуют вернуть столице название Астана, а также изменить законодательство о выборах.



В 2020 году лидер движения Бэлла Орынбетова заявляла об отсутствии средств на регистрацию партии и объявляла сбор денег среди сторонников, обещая финансовую прозрачность.



Лидер партии "Ел тiрегi" Нуржан Альтаев неоднократно заявлял о необоснованных отказах в регистрации, но Минюст каждый раз опровергал эти претензии. В 2020 году Альтаев был исключен из партии "Нур Отан" и лишен депутатского мандата из-за нарушений партийной дисциплины. Кроме того, в сентябре 2021 года Альтаева доставили в отделение полиции Нур-Султана и обвинили в "нарушении правил порядка проведения мирных собраний". Другие члены объединения подверглись административным арестам. Как сообщается, активисты требовали отправить в отставку правительство, отменить вакцинацию от ковида и запретить атомные электростанции.



"Если нас по-прежнему не будут регистрировать, мы привлечем зарубежных журналистов и обратимся в комитет ООН и совет ООН по правам человека, рассказывая о нарушении права на объединение людей и создание политических партий. Мы не перестанем проходить и все судебные инстанции", – заявлял ранее Нуржан Альтаев.



В мае этого года о создании партии Bizdin Tandau также объявил известный в прошлом общественный деятель и предприниматель Булат Абилов. Напомним, что в 2001 году Абилов был также лишен депутатского мандата доминирующей партии и исключен из ее рядов за поддержку движения ДВК и его лидеров Аблязова и Жакиянова. В дальнейшем Абилов руководил различными политическими объединениями, но вернуться в большую политику ему не удалось.



Как считает Булат Абилов, после январской трагедии не произошло реальных политических, экономических и социальных изменений. "Поэтому мы заявляем сегодня о создании политической партии Bizdin Tandau. Хотим сказать, что это наш выбор. Выбор за демократию, свободу, справедливость", – сообщил Абилов прессе.



В числе требований партии Bizdin Tandau ликвидация фонда "Самрук-Казына", выход Казахстан из членства в ЕАЭС и ОДКБ, инициация референдума по переименованию страны и столицы – Қазақия и Алаш-Орда. Также партийцы намерены расследовать события голодомора 1930-х годов, декабрьские события 1986 года, события в Жанаозене в 2011 году, события Января и политические убийства Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсенбаева. В середине мая партия находилась на этапе сбора инициативной группы.



Начала процесс регистрации и партия "Халық тандауы". Член ее инициативной группы Ержан Тургумбай заявлял прессе, что не верит в послабление закона о партиях и политические реформы. По некоторым данным, движение предпринимало попытки объединения с другими оппозиционными силами, также в сети распространяется просьба оказать поддержку каналу Тургумбая. Сегодня он проводит активную агитацию в социальных сетях, выступая за изменение политической ситуации, поддержку казахского языка и культуры.



О намерении воссоздать партию "Алаш" в 2021 году сообщал диссидент Ермек Нарымбай. Среди целей партии инициация референдума по вопросу переименования Нур-Султана и изменение статуса первого президента. "Будем сейчас забрасывать все данные протокола в программу, заканчивать, работа идет полным ходом с окончательными цифрами и подведением итогов, параллельно сейчас сразу же мы начинаем регистрацию партии "Алаш". И вопрос по референдуму", – пояснял Нарымбай прессе. Он также сообщил, что название "Алаш" не окончательное и решение будет приниматься на основе единогласного мнения.



Словом, хотя новые партии возникают с феноменальной скоростью, весьма сомнительно, что большинство из них пройдут полноценную регистрацию, тем более, трудно ожидать, что им удастся попасть в Мажилис.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

06.06.2022 Источник - turanpress.kz

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