Казахстан. Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть 6

13:15 07.06.2022 Несмотря на то, что некоторые нюансы биографии нового градоначальника вызывали вопросы у въедливых наблюдателей (об этом ниже), заострять внимание на каких-то бюрократических тонкостях в августе 2015 года горожане явно не хотели.



Бауыржан Байбек был молод – всего 41 год, интеллигентен, улыбчив и обладал многими другими достоинствами, среди которых, как уже говорилось в предыдущей части, наиболее почетное место в обывательском рейтинге занимало место рождения – город Алма-Ата. Таким образом, впервые со времен Аскара Кулибаева, руководившего Алма-Атинским горисполкомом в период 1983–85 годов и мало чем запомнившегося даже самым памятливым старожилам, в кресло городского главы опять сел непосредственный уроженец этих мест…



Обнадеживающее начало



Август и сентябрь прошли в городе относительно спокойно – новое руководство явно вникало в положение дел.



Положение, надо отметить, в целом было достаточно неплохое. В отличие от предыдущих акимов (каждый из которых получал должность с солидным приданным в виде кучи нерешенных проблем) к августу 2015 года ничего особо катастрофического в городе не наблюдалась. Один из самых острых вопросов – что делать с тысячами обделенных дольщиков – уверенно разрешался, а городская инфраструктура в целом более-менее была приведена в божеский вид.



И что особо немаловажно – у города имелся солидный бюджет.



С 2014 года Алматы прочно закрепил за собой звание финансового центра Казахстана. Это подкреплялось реальными средствами – в том же 2014 году валовой региональный продукт города составил 8 триллионов тенге (для сравнения – в 2009 году этот показатель равнялся 3,1 миллиарда тенге). В первом полугодии 2015 года мегаполис стал главным донором республиканского бюджета – его перечисления составляли треть налоговых поступлений в главную государственную казну. Сам же бюджет города вырос в 1,7 раза и составил около 22% от собираемых в нем налогов.



И как отмечали политологи, все эти факторы автоматически усиливали роль акима мегаполиса (кто бы им ни был) в иерархии политических госслужащих страны…



Это теория. А что касается практики, то первые 30 дней пребывания на посту акима Байбека отметились такими добрыми делами, как борьба с незаконной вырубкой деревьев. Были совершены образцово-показательные проверки нарушителей, по итогам которых, например, руководство популярного ресторана выплатило солидный штраф и произвело компенсационную посадку, а строительство АЗС на проспекте имени Аль-Фараби в районе Академгородка, где было вырублено порядка 80 деревьев, вообще было остановлено.



– Вырубке зеленых насаждений в городе мы будем решительно противостоять. Алматы должен стать городом-садом, – твердо заявил Бауыржан Байбек, добавив, что в 2016 году в южной столице будет высажено 45 тысяч деревьев. При этом, особый акцент будет сделан на посадку лиственных сортов.



Попутно распоряжением акима было велено проводить уборку улиц только в ночное время, чтобы из-за спецтехники днем не образовывались пробки, что изрядно порадовало всех автомобилистов.



А чтобы другие чаяния горожан также не оставались вне зоны внимания, в начале октября 2015 года при акимате был создан Общественный совет, в котором, как сообщалось, "80% членов состоит из представителей гражданского общества. В полномочия совета входят рассмотрение и обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов и программ развития территорий, участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, рассмотрение обращений жителей мегаполиса…" (Здесь, правда, стоит заметить, что заседания этого Совета впоследствии проводились, мягко говоря, нерегулярно и с огромными перерывами).



На этом налаживание оперативной обратной связи не закончилось. Как сам градоначальник, так и ключевые чиновники большинства городских ведомств, завели себе аккаунты в популярных соцсетях и приготовились выслушивать пожелания горожан буквально в режиме нон-стоп.



Одной из первых публичных дискуссий довольно предсказуемо стало обсуждение судьбы урочища "Кок-Жайлау", проект развития которого вызывал недовольство у многих экологов и представителей общественных организаций, опасавшихся за сохранность национального парка, в чьей зоне планировалось развернуть строительство.



Зафиксировав целый вал обращений по этому поводу, акимат торжественно объявил о "приостановлении строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" в целях сокращения неэффективных расходов в городском бюджете".



Общественники бурно праздновали победу, не обратив внимание на некоторое коварство формулировок. Ведь в сущности, "приостановление" отнюдь не означало полный отказ от проекта как такового.



Второй "зеленой" победой было объявлено намерение акимата разбить сквер на месте снесенного рынка автозапчастей "Баян Аул", некогда располагавшегося на западе города. Мотивируя свое решение, аким рассказал о том, что в непосредственной близости от ликвидированного рынка находятся ЛЭП, а сам он располагался на тектоническом разломе, так что на этих землях общей площадью в семь га (к тому же принадлежавших государству) ничего кроме сквера и быть не может…



О том, что на самом деле "может", горожане узнали уже через год, когда эти государственные территории вместо обещанного сквера оказались переданы частному инвестору под строительство автобусного парка и завода по сборке автобусов марки "Мерседес"…



Говоря о системе общественного транспорта, нельзя обойти вниманием и еще одно новшество – с 1 октября 2015 года заработала безналичная система оплаты проезда "Онай".



Инициатором безналичной оплаты был предыдущий аким Ахметжан Есимов, который работал над введением электронной оплаты практически весь последний год своего пребывания в должности градоначальника, однако каждый раз на стадии запуска система выявляла определенные технические недочеты. Это довольно наглядно проявилось и после волевого решения все-таки внедрить "Онай" в том виде, в котором он был на тот момент, а огрехи исправлять непосредственно в процессе эксплуатации.



Огрехов оказалось достаточно много, на первых порах система постоянно давала сбой, вдобавок ее откровенно пытались саботировать сами водители (у которых появилась альтернатива – при отсутствии карточки у пассажира или не работающем устройстве взимать плату наличными, да еще в практически в двойном тарифе – 150 тенге, что мгновенно привело к росту злоупотреблений).



Дополнительно накаляли ситуацию руководители частных автопарков, утверждавшие, что новая система оплаты разоряет перевозчиков, водители, пугавшие забастовкой из-за якобы снижения объема выручки, и жители пригородов (лишенные на тот момент возможности платить по щадящему тарифу), которые периодически даже устраивали стихийные митинги в нижней части города с требованием упразднения карточной системы.



Однако, постепенно страсти улеглись. Капризную электронику все-таки удалось отрегулировать, и уже через год уверенно заявить о выведении немалой части средств из теневого оборота. Так, согласно официальной статистике, оглашенной городским управлением общественного транспорта и автомобильных дорог: "В сентябре 2016 года наличный расчет алматинцев за месяц составлял 256 млн. тенге, картами – 80 млн. тенге. В сентябре 2017 года наличный ежемесячный доход насчитывался в размере 91 млн. тенге, а через карту "Оңай" – было проведено 1,5 млрд. тенге (таким образом, из теневого оборота были выведены 800 млн. тенге)".



Камня на камне…



Высокий темп работы, взятый городским акиматом, получил развитие и в другом направлении. В том же октябре 2015 года горожане узнали, что Градостроительным советом, во главе которого стоял сам аким, окончательно одобрен снос исторического здания бывшего Госплана.



Поверившие было в силу обратной связи алматинцы сначала завалили акимат просьбами сохранить здание, затем просьбы переросли в требования и еще чуть позже начались протестные акции, когда люди образовывали "живые цепочки" по периметру обреченного дома, устраивали одиночные на пикеты и даже организовали круглосуточное дежурство возле приговоренного объекта. Зазвучали голоса и именитых горожан, в число которых вошли архитекторы, скульпторы, артисты, работники телевидения и общественные деятели, которые направили депутатам городского маслихата и Мажилиса обращения, в котором призывали "не допустить снос строения, которое ранее входило в часть комплекса правительственных зданий в квадрате улиц Богенбай батыра – Гоголя – Абылай хана – Панфилова и является неотъемлемой частью исторического центра Алматы".



Впрочем, все усилия оказались тщетными, и одним историческим объектом на карте города стало меньше.



Примерно в эти же дни стало известно и о другом намеченном сносе. На этот раз под удар попал кинотеатр "Алатау", на месте которого было решено открыть ресторан "McDonald’s". Владелец этой франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев охотно рассказывал о том, какое благодеяние он делает для культурного и экономического развития города, а сам аким Бауыржан Байбек заявил о том, что здание кинотеатра давно потеряло историческую и культурную ценность, много раз было перестроено и вообще за последние 20 лет оно оказалось никому не нужным. В ответ оппоненты доказывали градоначальнику о том, что перестроек там никогда не было, лишь в последнюю реконструкцию входная группа была в духе моды того периода покрыта синим стеклом, который как раз-таки легко убрать без ущерба для всего здания в целом.



Увы, но принцип "обратной связи" не сработал и на этот раз, и возмущенные горожане смогли лишь стать свидетелями ликвидации здания кинотеатра (действительно, оказавшимся весьма добротно построенным и поэтому сносимого с изрядным трудом).



Следующий "шквал критики" снизу вызвала реконструкция здания бывшего Республиканского дома политпросвещения, расположенного в квадрате проспектов Достык, Абая, улиц Пушкина и Курмангазы.



Здесь, правда, о полном демонтаже речь не шла.



Как заверял в те дни лично градоначальник: "Новый проект визуально будет соответствовать прежнему облику здания, но с важными улучшениями. То есть, его сделают доступным для граждан. Верхние этажи будут сданы под офисы. То есть заново воссоздадут этот проект, только его улучшат…"



Помимо самого здания жителей города изрядно волновала судьба любимого многими фонтана "Одуванчики", расположенного перед зданием Дома политпросвещения.



– Фонтан "Одуванчики" ни в коем случае не пострадает, мне самому он очень нравится, – успокаивал горожан аким Байбек и уверял, что обсуждается вариант его безболезненного переноса в другое место. Что же до пространства перед зданием, то оно должно стать еще краше:



– Мы хотим там сделать, и это сделает инвестор за свой счет, современный европейский фонтан, который будет называться "Тысячелетие". К празднованию тысячелетия нашего города. Это будет такой фонтан, на котором можно будет проводить мероприятия и бегать между этими струйками…



Итогом реконструкции стало полное уничтожение "Одуванчиков", которых никто не куда так и не перенес. Что же до нового фонтана "Тысячелетие", то и под его струйками пока так никто толком и не побегал. На сегодняшний день освободившееся пространство напоминает огромный плац, на котором периодически возятся рабочие, которые очевидно пытаются то ли реанимировать плохо работающую систему "Тысячелетия", то ли опять что-то переделывают более коренным образом…



Уж извините за банальный каламбур, но демонтаж "Одуванчиков" оказался поистине "цветочками" в сравнении с основным модернизационным проектом бурной осени 2015 года – полной ликвидации алматинского трамвая.



Непосредственным поводом для таковой стала крупная авария, произошедшая 13 октября, когда потерявший управление и вырвавшийся на красный свет на перекресток трамвай снес 11 автомобилей, а затем нанес повреждения еще трем машинам уже по ходу дальнейшего следования, в результате чего пострадало пять человек. Что любопытно, примерно аналогичная авария с опять-таки потерявшим управлением трамваем и последующей порчей частных автомобилей произошла буквально за две недели до этого случая – 21 сентября 2015 года.



Судя по всему, в акимате приняли решение действовать максимально жестко. 30 октября Бауыржан Байбек посетил трамвайное депо ТОО "Алматыэлектротранс", пообщался с руководством (которое, явно робея перед высоким начальством, охотно признавало все промахи и ошибки в работе) и принял решение о приостановке дальнейшей эксплуатации городского трамвая.



В отличие от того же ГЛК "Кок-Жайлау", приостановление строительства которого, как показали дальнейшие события, оказалось делом временным, приостановка работы трамвайного депо на практике означало его полную ликвидацию.



Созданное в 1937 году, пережившее войну, перестройку и разруху 90-х годов, депо не дожило до своего 80-летия всего два с половиной года. Безусловно, в последние годы оно пребывало далеко не в лучшем состоянии. Если к моменту развала СССР в Алма-Ате было проложено 93 км трамвайных путей, по которым курсировали 200 единиц подвижного состава, то к 2015 году в Алматы осталось всего два трамвайных маршрута и 17 машин. Машины, кстати, были вполне действенные – чешские Tatra KT4 были выпущены в период 1985–87 годов и впоследствии модернизированы в 1993 году в Германии с установленным сроком службы не менее 30 лет.



Было принято решение о демонтаже трамвайных путей (на что из бюджета выделялось на первых порах 2 миллиона тенге), 13 трамвайных вагонов были проданы за 118 миллионов тенге в Усть-Каменогорск (где исправно служат по сей день), три вагона (включая два, непосредственно участвовавших в резонансных ДТП, были признаны негодными и реализованы на металлом по цене 2,5 миллиона тенге и еще один –знаменитый трамвай-кафе, на который в свое время возлагались большие надежды в качестве туристического объекта ("Almaty Tram Cafe"), был изъят Центром развития Алматы, который собирался сделать его памятником, но в итоге он оказался разбит, а впоследствии и сожжен неустановленными вандалами.



Что же касается депо, то тот же Центр развития Алматы продекларировал, что на его месте будет реализован грандиозный проект "общественного пространства "Depo Evolution Park" и молодежного "лофт-центра" с коворкингом и офисами различных НПО".



Общая стоимость проекта была определена в 2,5 миллиарда тенге, а реализация планировалась в рамках государственно-частного партнерства. Проект осуществлялся достаточно вяло, буквально через пару лет остатки депо начали напоминать декорации из фильма о жизни трущоб, а в 2021 году стало известно, что частные инвесторы окончательно "вышли из игры". Теперь осталось два варианта – либо возводить "Depo Evolution Park" полностью на средства городского бюджета, либо в корне менять концепцию использования земельного участка.



Демонтаж нескольких знаковых объектов города и особенно ликвидация трамваев вызвала серьезный раскол в алматинском обществе. Вполне предсказуемо, радикальные инициативы нового акима нашли как своих горячих сторонников, так и немалое количество яростных противников, с тех пор зачисливших Бауыржана Байбека чуть ли не в число своих личных антипатов.



Кстати, неоднозначную оценку разгрому трамвайного движения в Алматы впоследствии (в конце октября 2019 года) дал и президент Касым-Жомарт Токаев.



Как подчеркнул Глава государства:



– Данный пример лишний раз свидетельствовал о важности консультации городских чиновников со специалистами и представителями общественности, когда единолично принятое решение может вызвать негативную реакцию у немалой части общества. Ликвидация трамваев, я считаю, была спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайный парк и оставить трамваи в городе. Этот вид транспорта успешно функционирует во многих европейских городах, – отметил Касым-Жомарт Токаев, в очередной раз разбередив душевные раны тем горожанам, что до сих пор ностальгируют по утраченном виду общественного транспорта…



Между тем, нововведения сезона "Осень-2015" продолжались. 1 ноября было объявлено о запрете на взимание платы на всех автопарковках тротуарного типа, а также был введен запрет парковщикам (прозванными в народе "желтыми жилетками") брать наличные деньги за помощь в парковке.



Запрет на взимание платы должен был действовать до введения Единой системы платных автопарковок города, которые одна за другой начали появляться в городе с июня 2016 года. В качестве утешительной компенсации за плату в 100 тенге за час парковки горожанам было сообщено о том, что, по мнению разработчиков, введение системы платных парковок должно было улучшить экологию и на 20% снизить загруженность на дорогах.



Насколько в конечном итоге от платных паркингов улучшилась городская экология сказать трудно, но достаточно быстро платные парковочные места в городе (числом более 11,6 тысяч) были снабжены 120 автоматами для сбора денег, контроль за которыми осуществляла частная структура "А-Паркинг" (через свое дочернее подразделение – ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис").



Народная молва и некоторые блогеры попытались было связать новую структуру с личными финансовыми интересами либо самого акима, либо членов его семьи, на что последовало решительное опровержение со стороны пресс-службы акимата:



"За всеми информационными вбросами, вывешиванием на парковочных терминалах и остановках плакатов с фейковой информацией о якобы причастности акима города к компании "А-Parking", за распространением в сети клеветнических сообщений стоят те, кто пытается помешать реализации политики по выводу из тени "серых" капиталов, саботировать работу по улучшению экологической среды в узколичных интересах…"



Как показало время, аким Байбек действительно напрямую не был причастен к финансовой деятельности ни компании "А-Паркинг", ни ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис". Конечным бенефициаром обоих компаний с годовым оборотом в 1,4 миллиарда тенге являлся Кайрат Боранбаев, который не так давно, находясь в СИЗО (вместе с некоторыми другими топ-менеджерами парковочных фирм), отписал дарственную, безвозмездно передав 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли в ТОО "Alan Parking" в собственность города…



Упомянутая выше информационная атака на нового акима (надо отметить, что различными стикерами и плакатами, нелицеприятно отзывающимися о деятельности градоначальника, тогда было обклеено чуть ли не полгорода) продолжилась в новом направлении.



Для затравки оппоненты Бауыржана Байбека начали активно муссировать некоторые нарушения законодательства, допущенные им ранее. Речь шла о правилах программы "Болашак", по которой будущий чиновник обучался в Высшей музыкальной школе германского города Любека, получив специальность педагога по теории музыки.



Согласно положению программы, "выпускник международной стипендии президента Республики Казахстан "Болашак" обязан по окончании обучения возвратиться в Республику Казахстан для отработки по полученной специальности в Республике Казахстан непрерывно не менее трех/пяти лет (прохождение стажировки/академическое обучение)".



Вместо этого новоиспеченный педагог в Казахстан не вернулся, а был трудоустроен сначала атташе по культуре в генеральном консульстве Казахстана, а затем перевелся в аппарат посольства в Берлине, в общей сложности проработав там четыре года.



– Какой соблюдение законов можно требовать от человека, который до этого эти законы грубейшим образом нарушал? – патетически заламывали руки блогеры и даже некоторые представители "традиционных" СМИ, забыв о том, что территория дипмиссий считается территорией страны, которую они представляют.



Здесь надо отметить, что вольно или невольно, но щекотливую "германскую тему" периодически поднимал и сам аким, "выдавая на-гора" удивительные наблюдения из забугорного бытия:



"Я учился в Германии, и там есть такие случаи – коммунальные службы приезжают в какой-нибудь дом, думают, там умер кто-то, потому что вообще мизер по коммунальным услугам. А там бабушка живет и все экономит. Сперва моют посуду, потом этой же водой моют полы, сперва купают детей, потом сами моются. Вот так экономят".



"Ночью в Германии всегда батареи отключают и ставят воду. Когда вода начинает замерзать, включают отопление. Когда дома жарко, утром встаешь разбитый и уставший, потому что, когда холодно, человек лучше отдыхает, потому что, когда холодно в комнате, падает температура тела. Когда падает температура тела, тело отдыхает".



– Вот какое будущее ожидает наш многострадальный город, – мрачно заключили интернет-пользователи и присовокупили в качестве дополнительных доказательств слабой хозяйственной подготовки главы города его предыдущий трудовой опыт, по которому он довольно долго заведовал протоколом администрации президента, а затем и вовсе перешел на партийную работу…



Таким образом, развеивать усиливающийся в свой адрес скепсис необходимо было конкретными делами по городскому благоустройству.



"Хозяин" – понятие растяжимое?



Здесь, надо сказать, Бауыржану Байбеку на первых порах явно везло – зима сезона 2015/16 выдалась практически без осадков. Сильный снегопад был всего несколько раз и городские службы реагировали на него весьма оперативно. Кроме того, акимат начал пробовать новые технологии для борьбы с гололедицей, когда для посыпания дорог песком с солью был опробован новый состав, который заставляет снег таять, едва он коснется земли.



В январе произошли реформы в сфере общественного транспорта. Сообщив, что в своем муниципальном состоянии автобусный и троллейбусный парки не справляются со своими обязанностями в должной мере, градоначальник объявил о решении передать три автопарка и троллейбусный парк шымкентскому перевозчику "Green bus company" в управление без права выкупа. Тогда же было объявлено о планах поставить к лету автобусы, оснащенные кондиционерами и продолжить перевод общественного транспорта на газ.



– Мы рады, что инвестор, который сегодня зашел в "Алматыэлектротранс", взял все в доверительное управление. В течение первого полугодия 200 новых автобусов купят. Уже не за счет бюджета, а за счет частных средств. Первый же пример: в апреле большие ЛиАЗы за свои деньги хотят поставить, 200 автобусов. Это где-то 12–15% маршрутов вместо старых автобусов, честно говоря, их нельзя выводить на маршруты, потому что они несут угрозу жизни. Они не дают того качества, вот эти современные новые автобусы выйдут вместо старых, – расписывал открывающиеся перспективы Бауыржан Байбек, выступая на совещании по итогам социально-экономического развития мегаполиса.



Забегая чуть вперед, можно заметить, что сотрудничество с "Green bus company" было продуктивным лишь на начальном этапе, затем возникло немало нареканий; дело дошло даже до судебных разбирательство между "Green bus company" и ТОО "Алматыэлектротранс" по поводу вроде как не выплаченных 600 миллионов тенге в виде вознаграждения за доверительное управление, в прессе появлялись сведения о срыве графика инвестиционных программ и в итоге в декабре 2018 года акимат Алматы договор о доверительном управлении расторг досрочно и муниципальными парками опять стало распоряжаться ТОО "Алматыэлектротранс", учредителем которого является городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог…



Помимо транспортной реформы, в январе 2016 года было объявлено и о грядущей реновации города в целом. На этот счет свой проект представил опять появившийся в Казахстане датский архитектор Ян Гейл, сформулировавший с руководством городского акимата лозунг "Город для пешеходов и велосипедистов, а не автотранспорта".



От немедленной реализации концепции "зеленой реновации" ненадолго пришлось отвлечься в феврале, когда посетивший город Нурсултан Назарбаев высказал немало критики в адрес строительства объектов (включая высотные дома) выше проспекта Аль-Фараби и вообще загазованности и зараженности природоохранных зон в целом.



– Надо быть хозяином города, Бауыржан, – наставительно и можно сказать даже по-отечески напутствовал президент городского акима и предложил ему проявить решимость, "пустив под бульдозер" наиболее одиозные особняки в водоохранной, селе- и оползнеопасной зонах Алматы.



Один офис, владелец которого построил его на три этажа больше заявленных в проекте, действительно довольно показательно снесли. И приняли новое постановление – ограничить высоту всех зданий, что строятся южнее проспекта Аль-Фараби тремя этажами и максимальной высотой не более 12 метров до верха парапета от уровня земли, включая цокольный этаж.



Заодно опять-таки в рамках выполнения рекомендации главы государства было решено отныне подходить более скрупулезно и ответственно к застройке в центральной части Алматы и, в частности, не разрешать строить там здания выше пяти этажей. Кроме того, было объявлено о скорой разработке карты сейсмического микрорайонирования, после появления которой станет известно о всех тектонических разломах и будет понятно, где можно строить, а где категорически запрещено (к слову, данная карта разрабатывается до сих пор и о ее необходимости не так давно говорили в городском акимате на совещании уже с участием Ерболата Досаева).



Были проведены и некоторые изменения в части управления земельными участками. Так, например, весной 2016 года алматинский акимат передал ТОО "Apple World" земли в Бутаковском ущелье (на территории национального природного парка "Медеу") площадью 39,9 га на праве постоянного землепользования сроком на 9 лет с правом пролонгации после реализации инвестиционного проекта еще на 40 лет, без права строительства капитальных сооружений.



Как сообщали СМИ, по условиям договора ТОО должно в течение трех лет за свой счет провести реконструкцию сада и высадить саженцы знаменитого сорта яблок "Апорт" в рамках соцпроекта.



Зарабатывать инвесторы собирались на экотуризме (сбор яблок, пешие и конные прогулки и т.п.). Чуть позже городские власти выделили этому ТОО в аренду на 49 лет еще два участка – в микрорайонах "Нурлы тау" (17,9 га) и "Алатау" (15,3 га).



Особо въедливые наблюдатели и любители изучения уставных документов тогда связывали ТОО "Apple World" с братом супруги городского акима Топжаром Джамалбековым, уважаемым бизнесменом, среди деловых партнеров которого значился даже Тимур Кулибаев. Однако, внятных доводов, почему именно эта компания не может заняться возрождением апорта, никто не привел, и постепенно внимание общественности переключилось на другие актуальные городские новости.



10 мая 2016 года произошел крупный пожар в самом центре Алматы, а точнее в пристройке к супермаркету "Юбилейный" под красивым названием "Корова-Бар", в результате чего пострадало 46 квартир дома. И когда по итогам первого же "разбора полетов" выяснилось, что эта пристройка была вдобавок сооружена незаконно, в городе началась массовая компания по ликвидации различного бизнес-самостроя.



В присутствии многочисленных журналистов одна за другой сносились различные кафе, столовые, шашлычные, чебуречные и прочие точки общепита, действительно разбросанные по городу весьма хаотично, в самых неожиданных и малоподходящих с точки зрения безопасности местах.



Здесь, впрочем, также не обошлось без определенного скепсиса, когда въедливые представители общественности указывали на то, что при демонтаже одного пожароопасного "курятника" рядом оставался нетронутым его конкурент, также мало отвечающий санитарным и противопожарным нормам и вдобавок даже не имеющий разрешительного акта на землю.



Систематизировать подобные случаи оказалось некогда, так как разгул образцово-показательной ликвидации общепитовского самостроя прервал внезапно открывшийся в Алматы сезон сильных дождей, мгновенно обостривший проблему городских коллекторных сетей.



Потоп, начавшийся 29 апреля (когда вышедшая из берегов река Каргалинка затопила микрорайон Алгабас) с небольшими паузами и промежутками, продолжался по июнь включительно. Майские ливни изрядно испортили инфраструктуру частного сектора Наурызбайского района, а в центре города владельцы личного автотранспорта иногда не могли преодолеть водяную преграду на таких ключевых автомагистралях, как проспекты Аль-Фараби, Абая и Достык.



Особо знаменитой южная столица Казахстана стала после репортажа о том, как мимо вереницы заглохших машин по гигантской луже, разлившейся на проспекте Аль-Фараби, элегантно проплыл обладатель электромобиля Tesla. Сюжет попал в сетку вещания крупнейших мировых телеканалов, а в Астане тогдашний премьер-министр Карим Масимов собрал экстренное совещание, на котором в довольно резких выражениях указал Бауыржану Байбеку на некоторую сомнительность подобной славы.



Аким попытался возразить, что все необходимые меры для ликвидации потопов принимаются, на что раздраженный премьер предложил изучить этот вопрос совместно:



– Когда приеду, ногами с вами походим по арыкам! Ногами!



В результате, акиматом было сделано заявление о начале капительного ремонта арычной сети, с выделением на это благое дело 800 миллионов бюджетных тенге, а также создании на базе предприятия "Экологострой" специальной службы, которая будет выезжать на проблемные участки для очистки арыков и ливневых систем в составе не менее 30 человек.



Всего надо было отремонтировать порядка тысячи километров арычной сети и построить еще 450 километров дополнительно.



Мгновенно окрылившиеся специалисты и экологи не преминули добавить, что дополнительно проблему усугубляет нарушающая обрывающая арычную сеть уплотнительная застройка, а помимо непосредственно отвода вод арычная система должна выполнять функцию полива зеленых насаждений.



Городское управление урбанистки со всеми доводами полностью согласилось, уважительно назвало арычную систему "якорным идентификатором" города и обещало все оперативно исправить в течении года.



Увы, но на следующий год все в точности повторилось и вдобавок сопровождалось нешуточной трагедией, когда во время ливня поскользнувшись и, упав в разбившийся арык, в коллектор была засосана 26-летняя девушка. Причем, в самой сердцевине делового центра мегаполиса – на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Фурманова...



Несмотря даже на столь вопиющее ЧП, никаких кардинальных перемен по реорганизации арыков, не произошло ни в тот, ни в последующие годы. И в апреле уже нынешнего 2022 года новые городские власти в очередной раз заявили о том, что вся городская коллекторная сеть находится в плачевном состоянии и необходима кардинальная реконструкция более 1500 километров арычной сети и 16 водоотводных каналов.



Сейчас все опять традиционно упирается в наличие средств и, если их изыщут, то для начала начнется ремонт 376 километров арыков в Турксибском и Алатауском районах. А когда все отремонтируют, то передадут все арычные и коллекторные сети единому оператору – ТОО "Eco Almaty", которое и будет следить за их техническим состоянием.



В общем, "право на надежду" городские власти у алматинцев предпочитают пока не отнимать...



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Автор:

Косенко Евгений Источник - turanpress.kz

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