Иглы в ногти? Экс-президент Киргизии Атамбаев уверяет, что его пытают в тюрьме

13:16 07.06.2022

Атамбаев заявлял, что в его отношении применены пытки. Каков результат? - депутат



Алмазбек Атамбаев заявлял, что в его отношении применены пытки. Каков результат, спросила депутат Гуля Кожокулова ("Бутун Кыргызстан") главу Национального центра по предупреждению пыток Бакыта Рысбекова.



Вопрос обсуждался 7 июня на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству.



"По последнему принудительному приводу Атамбаева в суд со стороны Центра была реакция, были направлены письма в Генпрокуратуру. Ответ ожидается. Также было обращения в СИН и Минздрав", - сообщил Рысбеков.



"Что значит ожидается? В марте это было, сейчас уже июнь", - отметила депутат.



К сожалению, несколько раз приходится писать для получения ответа. Отношение к Центру определенных лиц оставляет желать лучшего, сказал глава Национального центра по предупреждению пыток.



"Если не признают вас, вы должны ставить вопрос. Значит вы ставите не так вопрос, чтобы к вам относились соответственно. Есть соответствующий закон и он обязателен для всех. У вас есть координационный совет, там такие должностные лица сидят. Это не ответ, считаю. Представители Генпрокуратуры, почему игнорируете данную службу?" - уточнила Кожокулова.



Заместитель генпрокурора Турусбек Ишеналиев сообщил, что проведение проверки по данному факту поручено Спецпрокуратуре. Проверка проводится, о результатах будет сообщено дополнительно.



"Какие сроки проверки? Законом нигде не ограничены что ли?" - спросила она.



"Там проводится проверка. Есть свои процедуры. Мы же сырой ответ давать не можем. Мы должны всесторонне провести проверку и дать ответ", - ответил Ишеналиев.



Сроки проверок, сроки следствия законодательством оговорены, заметила депутат.



"Сроки проверки оговорены, но мы при необходимости можем сроки продлить, так как дополнительные экспертизы назначены. По результатам проверки дадим дополнительный ответ", - сказал замгенпрокурора.



Дело возбуждено или только на стадии проверки, все сроки проверки прошли уже, уточнила Кожокулова.



Сообщим дополнительно, сказал Ишеналиев.



"Со стороны органов прокуратуры получается грубое нарушение закона о порядке рассмотрения обращений, грубое нарушение Уголовно-процессуального кодекса. В марте обращение было, до сих пор ответа нет. Вы же не можете по полгода рассматривать. Четко определены сроки и вы нарушаете их, главные законники", - обратилась депутат к замгенпрокурора.



Ишеналиев повторил, что есть процедура, по которой можно продлевать сроки следствия и проверки.



Кожокулова попросила дать ссылку на закон. Замгенпрокурора не стал отвечать на вопрос, но отметил, что все дела по пыткам находятся на особом контроле генерального прокурора.



"Дайте информацию по делу Атамбаева. Он все-таки был президентом Кыргызстана. И озвученные факты в СМИ недопустимы", - добавила депутат.



23 марта 2022 года бывшего президента Алмазбека Атамбаева принудительно доставили в суд. Однако он не вышел из машины, в которой сидел в футболке.



Его адвокат и сын заявляли, что Атамбаева насильно выволокли из камеры и заставили стоять на морозе в одном белье.



Служба исполнения наказания опровергала информацию о принудительном приводе. По их данным, Атамбаев добровольно решил участвовать в суде.