На границе Таджикистана и Узбекистана появится "торгово-индустриальная зона"

13:21 07.06.2022

Таджикистан и Узбекистан в ближайшее время планируют создать приграничную торгово-индустриальную зону в районе пунктов пропуска "Ойбек" и "Фотехобод", сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.



Отмечается, что предварительные договоренности достигнуты сторонами в ходе форума деловых кругов двух стран, который состоялся на минувшей неделе в Ташкенте в преддверии визита президента Таджикистана в Узбекистан.



В сообщении говорится, что торгово-индустриальная зона на границе создается "в целях активизации взаимной торговли и стимулирования развития промышленной кооперации".



Ожидается, что на территории создаваемой зоны будут размещены производственные мощности, логистические центры и необходимая инфраструктура.



Контрольно-пропускной пункт "Фотехобод", граничащий с узбекским КПП "Ойбек".

Фото: Asia-Plus, архивная фотография

КПП "Фотехобод – Ойбек" находится на северо-западе Согдийской области Таджикистана.



Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид и заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков в своих выступлениях на форуме отметили "значительный потенциал для расширения экономического партнерства, создания совместных высокотехнологичных производств, налаживания кооперационных связей для выпуска востребованной продукции и освоения перспективных рынков".



Главы делегаций призвали представителей деловых кругов к активному и успешному сотрудничеству, одновременно подчеркнув готовность правительств двух стран оказывать любую необходимую поддержку в реализации совместных проектов.



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Напомним, на полях форума состоялись адресные встречи участников в формате "B2G" (бизнес с правительством) и "B2B" (бизнес с бизнесом). По итогам мероприятия были подписаны 75 торгово-экономических документов на сумму около $1,1 млрд.



По данным статистического ведомства Таджикистана, за за последние пять лет объем торговли между двумя странами вырос в 6,4 раза: с около $70 млн в 2016 году до $448 млн в 2021 году.



За первые четыре месяца текущего года таджикско-узбекский товарооборот увеличился по сравнению с этим же периодом 2021 года еще на 30,4%, составив $174 млн. Около 35% в общем торговом обороте приходится на экспорт таджикской продукции в Узбекистан.



Кроме того, за это время создано 219 предприятий с участием таджикского капитала в Узбекистане, а на территории Таджикистана действует 51 компания с участием узбекских инвестиций.