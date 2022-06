Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, - The Washington Post

14:56 07.06.2022 CentralAsia (CA) - The Washington Post со ссылкой на западные официальные лица сообщает, что Китай тайно строит военно-морской объект НОАК в Камбодже исключительно для использования его вооруженными силами, при этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия операции.



По словам источников агентства, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности, военное присутствие будет в северной части военно-морской базы Камбоджи в Сиамском заливе, где на этой неделе должна состояться церемония закладки фундамента.



Создание китайской военно-морской базы в Камбодже - второй подобный заграничный аванпост и первый в Индо-Тихоокеанском регионе - является стратегически важной целью Китая по созданию сети военных объектов, заявили источники газеты. Это обусловлено тем, что в Пекин рассматривает этот регион как законную и историческую сферу влияния.



Единственная другая иностранная военная база Китая на данный момент - военно-морской объект в восточноафриканской стране Джибути. По словам источников газеты и аналитиков, наличие объекта, способного принимать крупные военно-морские корабли к западу от Южно-Китайского моря, станет важным элементом стремления Китая расширить свое влияние в регионе и усилит свое присутствие вблизи ключевых морских путей в Юго-Восточной Азии.



"Мы считаем, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для лидеров Китая, которые считают Индо-Тихоокеанский регион законной и исторической сферой влияния Китая", - сказал один из источников WP. "Они рассматривают подъем Китая там как часть глобальной тенденции к многополярному миру, в котором крупные державы более решительно отстаивают свои интересы в предполагаемой сфере влияния".



Пекин, по словам источников газеты, делает ставку на то, что регион "не желает или не может бросить вызов основным интересам Китая", и с помощью сочетания принуждения, наказания и побуждений в дипломатической, экономической и военной сферах, полагает, что может заставить страны прогнуться под его интересы. "По сути, Китай хочет стать настолько могущественным, чтобы регион уступил лидерству Китая, а не столкнулся с последствиями [за невыполнение этого]", - сказал западный чиновник.



The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и союзников, знакомых с этим вопросом в 2019 году сообщил, что Китай и Камбоджа подписали секретное соглашение о строительстве базы. Пекин и Пномпень опровергли это сообщение, а премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал его "фейковой новостью". Представитель министерства обороны Китая в то время также осудил то, что он назвал "слухами", и сказал, что Китай просто помогал с военной подготовкой и материально-техническим оборудованием.



Однако на выходных китайский чиновник в Пекине подтвердил The Washington Post, что "часть базы" будет использоваться "китайскими военными". Чиновник отрицал, что он предназначен для "исключительного" военного использования, заявив, что ученые также будут использовать объект. Чиновник добавил, что китайцы не участвуют ни в каких действиях на камбоджийской части базы.



Китайский чиновник сказал, что закладка фундамента, запланирована на четверг, добавив, что китайские официальные лица примут в нем участие. По его словам, ожидается присутствие посла Китая в Камбодже.



На просьбу WP дать комментарий посольство Камбоджи в Вашингтоне заявило, что "категорически не согласно с содержанием и смыслом доклада, поскольку это необоснованное обвинение, мотивированное негативным образом для имиджа Камбоджи". В посольстве добавили, что Камбоджа "твердо придерживается" национальной конституции, которая не разрешает присутствие иностранных военных баз на камбоджийской земле. "Реконструкция базы служит исключительно для укрепления военно-морских возможностей Камбоджи для защиты ее морской целостности и борьбы с морскими преступлениями, включая незаконный промысел", - говорится в заявлении.



Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос издания.



Западные источники издания заявили, что ожидают, что на церемонии будет признано участие Китая в финансировании и строительстве расширения военно-морской базы Реам, но не планы ее использования Народно-освободительной армией Китая. Планы расширения были завершены в 2020 году и, что важно, предусматривали, чтобы китайские военные имели "исключительное использование северной части базы, в то время как их присутствие оставалось бы скрытым", - сказал второй чиновник.



По словам источника The Washington Post, оба правительства приложили все усилия, чтобы замаскировать присутствие китайских военных в Реаме. Например, иностранным делегациям, посещающим базу, разрешен доступ только в заранее утвержденные места. По словам источника, во время этих визитов китайские военнослужащие на базе носят униформу, аналогичную униформе их камбоджийских коллег, или вообще не носят униформу, чтобы избежать подозрений со стороны сторонних наблюдателей. По словам источника агентства, когда заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетила базу во время поездки в регион в прошлом году, ее передвижения были "очень сильно ограничены".



Находясь в Камбодже, Шерман обратилась за разъяснениями по поводу сноса Камбоджей в 2020 году двух финансируемых США объектов на военно-морской базе Реам. Согласно отчету Пентагона о китайских военных разработках в прошлом году, снос произошел после того, как Камбоджа отклонила предложение США заплатить за ремонт одного из них. Этот шаг, говорится в отчете, "предполагает, что Камбоджа, возможно, вместо этого приняла помощь от [Китайской Народной Республики] для развития базы".



"То, что мы видели, со временем представляет собой очень четкую и последовательную схему попыток запутать и скрыть как конечную цель, так и масштабы военного участия Китая", - сказал второй чиновник. "Ключевым моментом здесь является исключительное использование объекта [НОАК] и наличие в одностороннем порядке военной базы в другой стране".



По словам источников, в прошлом году здание "Совместной вьетнамской дружбы", построенное вьетнамцами, было перемещено с военно-морской базы Реам, чтобы предотвратить конфликты с китайскими военнослужащими. У Китая и Вьетнама уже давно напряженные отношения: Ханой и Пекин уже полвека сталкиваются из-за конкурирующих территориальных претензий в Южно-Китайском море.



По словам второго источника, секретность вокруг базы, по-видимому, обусловлена в первую очередь чувствительностью Камбоджи и ее опасениями по поводу внутренней реакции. Идея создания иностранной военной базы вызывает сильную внутреннюю оппозицию, сказал источник, отметив конституционный запрет на присутствие иностранных военных в стране. Будучи председателем региональной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящей из 10 членов, Камбоджа в этом году стремится избежать впечатления, что она, как сказал источник агентства, является "пешкой" Пекина.



Камбоджа ходит по тонкой грани между уступчивостью и дистанцированием от Пекина. По словам источника газеты, это был "горячий сторонник" специального саммита США-АСЕАН в Вашингтоне в прошлом месяце. В марте она присоединилась к 140 другим странам в голосовании на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы осудить вторжение России в Украину. Пекин воздержался при голосовании и публично подтвердил "безграничное" партнерство с Москвой, которое включает противодействие дальнейшему расширению НАТО. В то же время китайское влияние в Камбодже в последние годы быстро росло, при этом Китай предоставлял существенную помощь и инвестиции, и эта тенденция также вызвала некоторую озабоченность в Пномпене по поводу чрезмерной зависимости от Пекина, пишет WP.



В отчете Пентагона говорится, что помимо своей базы в Джибути, открытой в 2017 году, Пекин преследует военные объекты для поддержки "военно-морских, воздушных, наземных, кибернетических и космических сил". Он "вероятно рассмотрел ряд стран", в котором перечислены более дюжины, включая Камбоджу, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Танзанию и Объединенные Арабские Эмираты. В докладе говорится, что глобальная сеть может "как мешать военным операциям США, так и поддерживать наступательные операции против Соединенных Штатов".



В отчете также говорится, что китайские военные ученые утверждают, что такие базы могут обеспечить развертывание вооруженных сил на театре военных действий и разведывательный мониторинг американских вооруженных сил.



Китайский чиновник сообщил The Post, что технология наземной станции для навигационной спутниковой системы BeiDou была расположена в китайской части военно-морской базы Реам. BeiDou является собственной китайской альтернативой Глобальной системе позиционирования, управляемой космическими силами США, и используется в военных целях, включая наведение ракет. Чиновник не имел прямого представления о том, как использовалась эта система.



Согласно мартовскому отчету разведывательного управления Пентагона, китайские военные используют услуги высокоточного позиционирования и навигации BeiDou для облегчения передвижения войск и доставки высокоточных боеприпасов.



Глобальное базирование Китая направлено "не только на проецирование силы, но и на глобальное отслеживание и космические активы", - сказал третий западный источник газеты. Камбоджийский проект Ream - "одно из их самых амбициозных проектов на сегодняшний день".



Китайский флот уже является крупнейшим в мире по количеству кораблей. По данным Исследовательской службы Конгресса, ВМС США имеют 297 боевых кораблей - авианосцев, эсминцев, подводных лодок и т. д., в то время как у Китая их 355, а к 2030 году, согласно прошлогоднему отчету Пентагона, их будет 460.



Но, как сказал директор по исследованиям Китайского института морских исследований в Военно-морском колледже Эндрю Эриксон, "какими бы впечатляющими ни были эти цифры, без значительной сети надежных зарубежных объектов способность использовать их быстро падает по мере удаления от Китая".



По словам исполнительного директора Центра новой американской безопасности Ричарда Фонтейна, Китай и близко не соответствует сети военных баз, которые Соединенные Штаты имеют по всему миру, что является серьезным военным и стратегическим преимуществом США. Но, по его словам, база в Камбодже "дает им возможность проецировать силы, которых в противном случае у них не было бы в этом регионе. Это присуще китайскому стремлению иметь более доминирующее военное присутствие на азиатском крае и в Южно-Китайском море, что позволяет Пекину подвергать риску - и иметь политическое влияние - страны, находящиеся довольно далеко от китайского побережья".



Эриксон сказал, что Джибути была первым логическим шагом для военного аванпоста, поскольку она находится в регионе, далеком от Китая, в котором Пекин хочет иметь присутствие, в данном случае для защиты своих растущих ближневосточных энергетических интересов. Также он отметил, что США, Франция и Япония уже давно имеют там военные базы. "Тогда возникает вопрос, как начать заполнять доску?"



Камбоджа "не вызывает затруднений" в том смысле, что Хун Сен, премьер-министр с 1985 года, "чрезвычайно сговорчив", сказал Эриксон, отметив, что у камбоджийского лидера давние стратегические партнерские отношения с Пекином.



"Но проблема в том, что Камбоджа - маленькая страна, находящаяся в трудной ситуации", - сказал он. "Они пытаются добиться двух направлений: максимальное стратегическое сотрудничество с Китаем при минимальном региональном противодействии. Это противоречие будет выявлено при бесспорном развитии этого объекта".



Сообщается, что Китай также стремился создать объект в ОАЭ. В прошлом году американские спецслужбы узнали, что Пекин тайно строит военную базу в порту недалеко от столицы Эмиратов Абу-Даби, сообщает Wall Street Journal. По сообщению журнала, после встреч и визитов официальных лиц США строительство было остановлено. Текущий статус проекта неясен.



Секретное строительство Китаем камбоджийской базы "напоминает сценарий", который он использовал для восстановления и милитаризации островов Спратли в спорном Южно-Китайском море, начиная с 2015 года, сказал бывший советник Индо-Тихоокеанского командования США Эрик Сэйерс, который в настоящее время не является резидентом. "Все началось тихо, - сказал он, - когда Пекин заявил, что строит искусственные острова на коралловых рифах и атоллах в мирных целях, и пообещал, что эти объекты не будут милитаризованы. Затем, когда было уже слишком поздно, мы увидели постоянную и необратимую милитаризацию".



Сэйерс сказал, что ожидает увидеть эту тенденцию и на Соломоновых островах, южно-тихоокеанской стране, которая недавно подписала соглашение о безопасности с Китаем. В апреле, после того как проект соглашения просочился в социальные сети, Пекин подтвердил пакт, который ни одно из правительств не опубликовало. Согласно просочившейся копии, Китаю будет разрешено направить вооруженную полицию и военный персонал на Соломоновы острова для поддержания порядка. Правительство там отрицает, что это приведет к созданию Китаем военной базы.



Но западные чиновники настроены скептически. "Есть доказательства того, что Китай разрабатывает планы и отправил технические группы на Соломоновы острова для изучения возможностей базирования объектов, которые противоречат некоторым заверениям, которые правительство дало союзным странам", - сказал третий западный источник издания.



Соглашение Соломоновых островов является частью более широких усилий Китая - не всегда успешных - по укреплению влияния в регионе. На прошлой неделе высокопоставленный китайский дипломат Ван И завершил 10-дневную поездку по южной части Тихого океана, но не смог заключить желаемый пакт 11 стран по безопасности и развитию. Вместо повторения дипломатического переворота на Соломоновых островах предложение Китая было отложено на встрече на Фиджи после того, как некоторые страны задались вопросом, не вызовет ли сделка усиление конфронтации между Китаем и соперниками в регионе, пишет WP.



Но было бы ошибкой воспринимать отпор Вана как знак того, что влияние Пекина ослабевает, сказал третий источник. "В том, во что вовлечены китайцы, есть неумолимое качество, и они просто будут продолжать наступать. Так что любой, кто думает, что это сигнал о том, что их затупили или заблокировали, это не так". Источник - centralasia.media

