Начался процесс превращения Европы в дремучее захолустье

21:38 07.06.2022

Соединенные Штаты антироссийскими санкциями вгоняют своих партнеров по НАТО в кабальную зависимость



Сергей Плотников



Хороший сосед - это большая удача, жильцы питерских коммуналок не дадут соврать. Европейцы еще недавно считали, что им дико повезло иметь по соседству такую страну как Россия: энергоресурсов много, продает недорого. А еще, что немаловажно, Россия изрядно отстает в плане технологий, поэтому охотно меняет уголь, нефть и газ на прогрессивные штучки от европейских производителей.



Казалось бы, идеальная схема взаимовыгодного партнерства - Европа по низким ценам покупает необходимое для производства сырье, взамен поставляет в Россию высокотехнологичный дорогой продукт. Что могло пойти не так?



Каким образом географическое и стратегическое преимущество Европы вдруг стало "яблоком раздора" и превратилось в колоссальные убытки для стран ЕС? Польское издание "Mysl Polska" полагает, что знает ответ. Соединенные Штаты - инициаторы экономической войны против России, в какой-то момент подменили понятие "преимущество" в лексиконе Евросоюза, на понятие "кабальная зависимость".



США всегда ревниво следили за развитием экономических связей Европы с Россией, считая их чрезвычайно вредными для собственных экономических и национальных интересов. С началом конфликта на Украине, в разгар "санкционного беснования", американцам удалось убедить политиков Евросоюза, что если сотрудничество с Россией не отвечает интересам США, то оно губительно и для Европы. "Кабально" как-то, если присмотреться.



Собственно, напоминает "Mysl Polska", Соединенные Штаты еще со времен президента Рональда Рейгана не устают давить на СССР-Россию различными санкциями. "Пророссийский" Дональд Трамп, кстати, достиг на этом фронте особенно выдающихся успехов - ему удалось надолго заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2". При этом сами американцы США не несут ощутимых потерь от экономической войны с РФ, так как торговые контакты межу странами близки к нулю. Единственный прилетевший "рикошет" - повышение цен на автомобильное топливо.



А вот когда засевшая в Брюсселе бюрократия, по приказу из Америки, сломала через коленку сопротивление европейских промышленников и финансистов, Европа приняла на себя основные потери от санкционной войны. Причем, Штаты относятся к этому обстоятельству даже с некоторым сарказмом. Например, на днях в издании "Los Angeles Times" вышла программная статья под заголовком - "Европа должна пожертвовать собой. Немедленно прекратить импорт газа и нефти из России".



До этого Европа уже пожертвовала собой: вогнала в убытки аграрный сектор, поставила под удар автомобильную промышленность, но перекрыть самим себе доступ к нефти и газу? Совершить харакири ради гипотетического ослабления России? Конечно, Европа зависит в политическом и военном плане от США, но она равно нуждается в удобрениях, промышленном сырье и энергии - во всем том, что в избытке имеется у РФ. Почему Евросоюз должен принести в жертву один аспект своего благополучия, ради другого?



К тому же Европа - это вовсе не монолитная глыба. Она скроена из десятков регионов с различными экономиками, и каждая из них имеет свои объективные и субъективные проблемы. Хотя и достоинства тоже. Так получилось, замечает "Mysl Polska", что именно Центральная Европа - Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, имели наибольшую выгоду от соседства с Россией, а теперь экономика этих стран оказалась наиболее уязвима из-за экономической войны и разрыва отношений с РФ. О последствиях подмены понятия "выгода" на понятие "кабала" для Европы, "Петербургской газета" рассказал экономист Евгений Селезнев.



- Немецкие, венгерские и даже польские политики и экономисты сейчас говорят о том, что отказ от российских энергоресурсов приведет страны Центральной Европы к кризису. Будут остановлены тысячи предприятий и миллионы людей останутся без работы. Как получилось, что все плюсы от соседства с Россией Европа променяла на минусы?



- Откровенно говоря, антироссийские санкции США имеют вторую, дополнительную цель - ослабить Германию. Поэтому они столь глубоки и категоричны, особенно в сфере энергоресурсов. Однако выгоду от географической близости с Россией черпала не только Германия. Польша, Чехия, Венгрия занимали положение стран-транзитеров газа и богатели благодаря соседству с энергетической сверхдержавой.



Это положение было благословенным активом всей Центральной Европы. Очень странно, что европейцы отказались от этой неисчерпаемой ренты без борьбы, просто поверив США на слово, будто они "зависимы". Один президент Венгрии Виктор Орбан еще сопротивляется и взывает к разуму.



Америка же предлагает Европе трансатлантический сценарий поставок энергоносителей. Но, в таком случае, выгода географического положения стран Центральной Европы превратится в проклятие. Без поставок и транзита энергоносителей из Российской Федерации, Центральная и Восточная Европы превратятся в захолустную периферию западного мира. Вот собственно, что именно имеет в виду президент Орбан, когда говорит, что этот регион критически пострадает в конфликте цивилизаций.