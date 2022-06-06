Санкционные игры вокруг золота

21:45 07.06.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Благодаря косвенному эффекту введенных коллективным Западом санкций место американского доллара может занять золото



Хорошо известно, что многие экономические санкции и блокады можно обходить с помощью такого инструмента, как золото. Там, где блокадные барьеры и железные занавесы не могут преодолеть американский доллар, евро или британский фунт стерлингов, желтый металл их свободно проходит.



На протяжении тысячелетий это металл выполнял функцию денег, в том числе мировых. Впервые за всю историю человечества в 1976 году на международной валютно-финансовой конференции в Ямайке была предпринята безумная попытка изгнать драгоценный металл из мира денег. Было принято решение о демонетизации золота: золотодолларовый стандарт, принятый на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, был преобразован в бумажно-долларовый. Однако это было чисто формальное, юридическое решение. Де-факто золото осталось в мире денег. Причем на фоне доллара и других резервных валют оно по-прежнему имело наибольшую "конкурентоспособность".



В качестве примера страны, которая использовала золота для обхода санкций, можно назвать Иран. Когда по команде из Вашингтона для иранских банков были заблокированы операции через систему СВИФТ, Тегеран стал использовать золото в экспортных и импортных операциях. В частности, соседняя Турция, получавшая из Ирана углеводороды, оплачивала эти поставки золотом.



Коллективный Запад в нынешней санкционной войне против России попытался максимально ограничить возможности нашей страны осуществлять международные платежи и расчеты с помощью резервных валют, заблокировав для российских банков систему СВИФТ и заморозив валютные резервы РФ на сумму свыше 300 млрд. долл. А для пущей надежности введя санкции против ведущих российских коммерческих банков. В том числе закрыв для них корсчета в банковских системах коллективного Запада.



Однако Вашингтон на этом не успокоился. У России сохранилась "золотая лазейка". В составе международных резервов РФ, которые не удалось заморозить, остались золотые резервы. На момент начала санкционной войны – 2300 тонн, в стоимостном выражении – около 130 млрд. долл.



24 марта Минфин США принял решение о распространении санкций на российское золото. Введен запрет на любые операции с золотом. Евросоюз присоединился к золотой блокаде против России. Санкция, впрочем, как отмечают эксперты, не обещающая большого успеха Соединенным Штатам и их европейским союзникам. Заморозить уже имеющиеся золотые резервы РФ Вашингтон и Брюссель не могут, т.к. весь этот резерв физически находится на территории нашей страны.



Поэтому упор сделан на то, чтобы заблокировать трансграничные операции с золотом для тех российских денежных властей, которые связаны с официальными золотыми резервами. То есть для Центробанка и Минфина России. Правда, импортом драгоценного металла для пополнения золотых резервов денежные власти России не занимаются (в отличие, скажем, от Китая, который осуществляет гигантские закупки драгоценного металла на мировом рынке). А вот вывозом драгоценного металла российские денежные власти почти наверняка будут заниматься (а может быть, уже занимаются). И финансовая разведка США сделала свои предложения по вопросу о том, как можно контролировать и в конечном счете предотвращать вывоз золота из России.



Золотую блокаду можно организовать путем селективной маркировки драгоценного металла. Как правило, золотые резервы любого государства представляют собой запас стандартных слитков металла определенного веса и определенной пробы. Основные реквизиты слитка, включая его номер и страну происхождения, отражаются в маркировке в виде клейма. В мире монетарного золота существуют стандарты, которые устанавливаются ассоциацией London Bullion Market Association (LBMA). Это не удивительно: Лондон уже два века является мировой столицей золота. Он известен своим лондонским золотым фиксингом (все цены на мировом рынке "танцуют" от цены на лондонском рынке), большими оборотами сделок с драгоценным металлом, крупнейшими хранилищами золота, писаными и неписаными правилами операций с золотом.



Раньше клейма на слитках были необходимы преимущественно для подтверждения веса и пробы. Многие десятилетия LBMA занимается сертифицированием продукции аффинажных заводов разных стран мира. Если все в порядке, то их продукция (слитки) получает статус good delivery ("надежная поставка")



Теперь на первый план выходит такая сторона маркировки, как страна происхождения. Аффинажные предприятия, согласно неписаным правилам, не должны принимать в работу золото сомнительного или "грязного" происхождения (металл, добываемый с помощью рабского труда, полученный в результате разбоев и ограблений, извлекаемый из недр с помощью технологий, отравляющих окружающую среду и т. п.). Пока это неписаные правила, и аффинажные предприятия по всему миру редко отказываются от "сырого" золота по соображениям политического, этического и экологического характера.



Впрочем, уже несколько лет на Западе предпринимаются попытки сделать упомянутые правила писаными и, следовательно, обязательными. Будет список стран и компаний, которые поставляют "сырое" золото с соблюдением всех норм. А также черный список поставщиков сомнительного и "грязного" золота. Аффинажное предприятие по определению будет лишено статуса good delivery, если будет работать с сомнительным и "грязным" золотом.



События последних месяцев показали, что статуса good delivery будут лишаться также слитки аффинажных предприятий тех стран, против которых коллективный Запад будет вводить экономические санкции. Это уже произошло в отношении продукции российских аффинажных фабрик. 7 марта LBMA заявила, что отзывает статус good delivery у всех шести российских аффинажных заводов, выпускающих золотые слитки.



Более того, в конце марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов и Всемирный совет по золоту (WGC) сообщили: они работают над созданием всемирной базы данных по золотым слиткам. Такая база данных должна предотвратить торговлю сомнительным металлом и позволить покупателям слитков отслеживать его происхождение. Для создания данной системы предполагается использовать технологию block chain (технология распределенных реестров), которая была обкатана на криптовалютах. Согласно некоторым данным, подготовка такой базы началась еще несколько лет назад, а сейчас дана команда активизировать реализацию проекта. Думаю, что заявление LBMA и WGC было в первую очередь адресовано Москве: мол, не думайте, что вам удастся прорваться через золотую блокаду.



Эксперты прокомментировали эту инициативу LBMA и WGC следующим образом: она несколько осложнит для России использование золота, но обойти санкционные барьеры российское золото все равно сумеет. Есть немалое количество стран, которые с удовольствием готовы будут покупать российское золото – как "сырое", так и в виде слитков (пусть без статуса good delivery). Это такие традиционные импортеры драгоценного металла, как Китай, Индия, арабские страны, Турция. Конечно, продавать золото придется с некоторым дисконтом. Не исключена и схема, когда какая-то страна за определенную комиссию может поставлять российское золото на известные аффинажные заводы, получать слитки с хорошим клеймом, а затем возвращать эти слитки в хранилища Банка России. Если мировая база данных по слиткам будет создана, тогда схема примет другой вид: страна-посредник будет получаемые от аффинажных предприятий слитки хранить у себя и поставлять их по нужному адресу по команде из Москвы.



Кажется, описанная схема уже апробирована. В качестве страны-посредника Москва использовала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), крупный центр международной торговли золотом. В марте швейцарское Федеральное таможенно-пограничное ведомство (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG) зафиксировало импорт в страну из ОАЭ 36 тонн золота на сумму 2,1 млрд швейцарских франков. Такой объем эквивалентен совокупному импорту золота из этой страны за последние шесть лет. Напомню, что в Швейцарии расположены штаб-квартиры и производственные мощности четырех из семи крупнейших в мире аффинажных компаний.



Эксперты высказывают предположение, что Дубай стал получать золото из Москвы, чтобы под флагом ОАЭ пересылать его в Швейцарию для аффинажа. А затем получать из Швейцарии рафинированное и маркированное золото (в виде слитков) и передавать его Москве для пополнения золотых резервов РФ. Кстати, не обязательно прибегать к помощи ОАЭ и швейцарских аффинажных предприятий. Можно российское "сырое" золото направлять на аффинажные заводы, действующие на территории стран Евразийского экономического союза и имеющие статус good delivery (два в Казахстане и один в Киргизии). Планируется также запуск аффинажной фабрики в Армении.



Даже если мировая база данных по золоту будет создана, она все равно не будет покрывать все монетарное золото. Кроме слитков к монетарному золоту относятся инвестиционные монеты, а они никаких индивидуальных клейм не имеют. Это обезличенное монетарное золото будущей системой цифрового контроля отслеживаться не будет.



Еще один важный аспект темы заключается в том, что санкционная война остановила безудержный вывоз драгоценного металла из России. С 1 апреля 2020 года Банк России прекратил закупки добываемого в стране драгоценного металла в золотые резервы РФ. В 2020-2021 гг. большая часть добычи золота уходила за рубеж, прежде всего, на лондонский рынок. Из произведенных в 2021 году 346 тонн золота Россия экспортировала 302 тонны, причем 266 тонн на 15,4 млрд. долл. в Великобританию (часть российского золота далее была реэкспортирована Лондоном, но данных о таком реэкспорте нет). Заморозка валютных резервов РФ привела к тому, что Банк России прекратил работу с "токсичными" валютами и возобновил закупку драгоценного металла в резервы.



Судя по всему, вывоз драгоценного металла из России после начала санкционной войны либо прекратился, либо резко сократился. Мы точно сказать не можем, поскольку Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС) с начала санкционной войны прекратила публикацию помесячной статистики по внешней торговле России. При этом коллективный Запад не вводил запретов и ограничений на импорт из России золота (за исключением золота из официальных резервов).



Сворачивание золотого экспорта произошло отчасти по той причине, что был нарушен механизм вывоза добываемого драгоценного металла из России. Схема такова: добыча золота – направление его на аффинаж – приобретение российскими коммерческими банками (имеющими лицензию на работу с золотом) – экспортная поставка золота российским банком. Почти все банки, которые были каналами вывоза российского золота, сегодня оказались под жесткими санкциями. Это "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ, ВТБ, Сбербанк. Под частичными санкциями находится Газпромбанк, который также занимался поставками драгоценного металла, получаемого от российского золотодобытчика Petropavlovsk. Найти добывающим компаниям новых банковских партнеров для вывоза металла за рубеж сложно.



Другой причиной сворачивания экспорта стало то, что стал быстро расти внутренний российский рынок драгоценного металла. На протяжении многих лет его развитие искусственно тормозилось тем, что для физических лиц существовал НДС в размере 20% при покупке монетарного золота в виде слитков. Ежегодные продажи исчислялись всего несколькими тоннами. В марте этот налог, наконец, был ликвидирован, что сразу подхлестнуло спрос со стороны граждан на драгоценный металл. Золото стали покупать как за рубли, так и за иностранную валюту (наличную и безналичную). Наметился реальный процесс дедолларизации в России. Согласно оценкам экспертов, спрос на монетарное золото со стороны граждан России может вырасти в 50 раз. Если исходить из того, что ежегодные закупки драгоценного металла в предыдущие годы исчислялись величиной 3-4 тонны, то они должны увеличиться до 150-200 тонн.



Спасибо коллективному Западу. Благодаря косвенному эффекту введенных им санкций безудержный вывоз золота из России может прекратиться, а место американского доллара займет драгоценный металл. Источник - Фонд стратегической культуры

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