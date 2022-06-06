|Армия Z освободила Святогорск. Наступление продолжается
23:09 07.06.2022
Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка
Азия и мир, политика 17:40, 07 июня 2022 Просмотров: 2690 Кыргызча
Серей Шойгу
Серей Шойгу
CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления войсками РФ была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство "Интерфакс".
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", - сказал Шойгу.
Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.
Министр заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил он.
В целом, по словам Шойгу, "на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики".