Армия Z освободила Святогорск. Наступление продолжается

23:09 07.06.2022

Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка

Азия и мир, политика 17:40, 07 июня 2022 Просмотров: 2690 Кыргызча

Серей Шойгу

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления войсками РФ была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство "Интерфакс".



"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", - сказал Шойгу.



Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.



Министр заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил он.



В целом, по словам Шойгу, "на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики".