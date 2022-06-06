 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.06.2022
01:12  Становится понятно, какую сеть сплела агентура ЦРУ и МИ-6 в России
01:05  Что осталось от Аральского моря (видео из космоса)
Вторник, 07.06.2022
21:45  Санкционные игры вокруг золота
21:43  В США растет недовольство политикой Байдена
21:38  Начался процесс превращения Европы в дремучее захолустье
21:35  Украинские уроки. Печальная планида предателей, - Максим Ивлев
14:57  Хоким Андижана Б.Хайдаров задержан за хищения бюджетных средств

14:56  Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, - The Washington Post
13:21  На границе Таджикистана и Узбекистана появится "торгово-индустриальная зона"
13:16  Иглы в ногти? Экс-президент Киргизии Атамбаев уверяет, что его пытают в тюрьме
13:15  Казахстан. Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть 6
13:13  Партийный бум Казахстана, - Алма Бектенова
13:11  Ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику, - Т.Киути
13:09  Foreign Policy: Китай "тянет резину" в вопросе Украины. И вот почему
13:05  Когда будет новый Казахстан? - Расул Рысмамбетов
13:04  $300 за баррель: Эмбарго на русскую нефть вгоняет Европу в кому
12:13  Укры бросили в бой последний резерв - "бригаду иностранных добровольцев Хрульфа"
11:38  Сколько еще Россия должна терпеть сопливо-слезливую позицию лавровского росМИДа?
11:03  Заместитель акима Экибастуза Баур Ахметов получил 8 лет за систематические взятки
08:49  КазМинобраз разделят на две части
08:42  Китайская карта бита. РосЦБ готов поддержать местных производителей, - "Къ"
08:26  Скончался экс-глава Погранслужбы Киргизии Замир Молдошев
08:20  Абдушукур Садыков возглавил Национальное антидопинговое агентство Узбекистана
08:17  Аксакал узб-политии Б.Парпиев назначен советником Минмахалли
08:11  Железный занавес от правды. Вашингтон стал жертвой своей же пропаганды, - Андрей Соколов
08:09  Политическая инквизиция в "демократической" Европе, - Владимир Малышев
07:57  При Минфине Киргизии создана "Служба внутреннего аудита"
07:25  Кто кому свернет шею – Порошенко Зеленскому или наоборот? - А.Надеждин
02:55  Вояж Байдена в Саудовскую Аравию: удастся ли перетянуть арабов на сторону янки?
02:51  Индонезия - родина самой большой мусульманской общины, - П.Густерин
00:32  Европа задохнется без туркменского газа, - Виктория Панфилова
00:09  России надо стать корпорацией, - В.Катасонов
Понедельник, 06.06.2022
22:06  Казахстан проводит работу над ошибками, - "Къ"
21:45  Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин
21:29  РосВласти будут усиливать советизацию госпропаганды
18:02  Эрдоган ставит НАТО на колени, - Сергей Марков
15:04  Туркменский спец Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата"
14:12  Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
14:07  Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
14:03  Привычный нам капиталистический мир разрушается, несмотря на большую инерцию, - А.Школьников
13:59  Не дразнить медведя или застрелить медведя? Такая дилемма стоит перед американской "элитой"
13:57  Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"
13:35  Эрдоган едет осваивать Киргизию, - Анатолий Комраков
13:32  Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий, - Виктория Панфилова
12:38  Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы
12:36  Европейские женщины испугались конкуренции с приехавшими украинками: семьи под угрозой
12:33  Жена президента Украины удивила британцев рассказами о себе и о детях
12:21  Донбасс - это спецоперация по спасению России, - Иван Охлобыстин
12:05  В Кыргызстане расходы на депутатов в десятки раз выше, чем на учителей
12:00  В отличие от Примакова, Лавров позволил себя унизить
11:47  Станет ли Орбан "ливерной колбасой"? - А.Уваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Что осталось от Аральского моря (видео из космоса)
01:05 08.06.2022

"Что осталось от Аральского моря": видео из космоса встревожило пользователей Сети

Бортинженер ТПК "Союз ТМА-М", космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал в Telegram видео, где можно разглядеть, как сейчас выглядит Аральское море, передает Zakon.kz.

Пролетаем Аральское море… Вернее то, что от него осталось, – написал бортинженер МКС под видео.

Подписчиков кадры из космоса сильно обеспокоили.

– От этого моря уже ни чего не осталось по вине властей того времени, такая же участь ждет и Каспий.

– С каждым годом мелеет все больше и больше. Для его спасения со стороны Казахстана власти возвели дамбу, чтобы хоть как-то наполнить частичку моря со своей стороны. Получилось озеро. На 00:22 секунде это заметно. Со стороны Узбекистана же все плохо.

– От человека на Земле только вред.



Елена Беляева
Аральск

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654639500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
- Информационное сообщение о предварительных итогах республиканского референдума
- В Сенате рассмотрят законопроект по вопросам улучшения качества жизни людей с инвалидностью
- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ в Ереване
- О некоторых итогах референдума
- Алихан Смаилов: Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке
- О сохранении базовой ставки на уровне 14%
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсудили вопросы развития газовой отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  