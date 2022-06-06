Что осталось от Аральского моря (видео из космоса)

01:05 08.06.2022

"Что осталось от Аральского моря": видео из космоса встревожило пользователей Сети



Бортинженер ТПК "Союз ТМА-М", космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал в Telegram видео, где можно разглядеть, как сейчас выглядит Аральское море, передает Zakon.kz.



Пролетаем Аральское море… Вернее то, что от него осталось, – написал бортинженер МКС под видео.



Подписчиков кадры из космоса сильно обеспокоили.



– От этого моря уже ни чего не осталось по вине властей того времени, такая же участь ждет и Каспий.



– С каждым годом мелеет все больше и больше. Для его спасения со стороны Казахстана власти возвели дамбу, чтобы хоть как-то наполнить частичку моря со своей стороны. Получилось озеро. На 00:22 секунде это заметно. Со стороны Узбекистана же все плохо.



– От человека на Земле только вред.



