У Джо Байдена какая-то байда. В Белом доме нарастает управленческий кризис, - С.Строкань

07:17 08.06.2022 Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии, распорядившись создать новые мощности по ее производству и увеличить закупки солнечных батарей в Азии. Экстренные меры для удовлетворения потребительского спроса объявлены в условиях разгоняющего инфляцию роста цен на горючее, за время правления президента Байдена взлетевших вдвое. Издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне вызовов - от нехватки детских смесей до неспособности ввести контроль над оборотом оружия,- вылившихся в управленческий кризис в Белом доме. На этом фоне рейтинг Джо Байдена обновил исторический минимум, оказавшись ниже, чем у Дональда Трампа, которого нынешний глава Белого дома называет "худшим президентом в истории".



Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации

Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации



Распространенное в понедельник заявление главы Белого дома стало первым официальным признанием новой реальности, в которой вынуждена жить Америка через полтора года после его вступления в должность. "Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса",- говорится в обращении.



Указав на "множество факторов", которые не позволяют Америке производить необходимое ей количество электричества - от проблем на мировом энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине до экстремальных погодных явлений,- Джо Байден призвал сделать ставку на активное использование солнечной энергии. Для этого на два года или до момента прекращения действия режима ЧС снимаются пошлины на ввоз в страну "некоторых элементов и модулей" для солнечных батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Кроме того, в соответствии с законом об оборонном производстве предполагается стимулировать выпуск солнечных батарей в США.



Накануне введения "энергетической ЧС" Американская автомобильная ассоциация обнародовала последние данные о динамике цен на бензин в период правления президента Байдена, которые уже выросли более чем в два раза. По данным организации, в конце прошлой недели средняя стоимость бензина марки Regular по стране обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за галлон (в январе 2021 года, когда Джо Байден вступил в должность, этот показатель составлял $2,38). Самая высокая в Америке цена на бензин - $6,3 - зафиксирована в штате Калифорния, который традиционно считается оплотом демократов.



Между тем подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в Америке до 40-летнего максимума, Джо Байден связывает с конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не с просчетами его администрации.



Выступая на прошлой неделе в Белом доме на мероприятии, посвященном поставкам детских смесей (с этим сейчас в США также есть проблемы), Джо Байден сообщил журналистам, что в свете продолжающегося украинского кризиса он не видит возможности скорого снижения потребительских цен в Америке. "Идея о том, что мы сможем "нажать на кнопку" и снизить цены на бензин, маловероятна в ближайшей перспективе. То же самое касается и продуктов питания",- предупредил глава Белого дома.



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Вопрос о том, как оценивать экстраординарную ситуацию в экономике и на потребительском рынке и в какой степени администрация США способна справляться с антикризисным менеджментом, остается главным яблоком раздора. Подтверждением этого в конце прошлой недели стала полемика Джо Байдена с главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В ходе поездки Джо Байдена в штат Делавэр журналисты попросили его прокомментировать слова господина Маска о том, что у него "крайне плохое предчувствие по поводу экономики" и что производитель электромобилей Tesla сокращает около 10% сотрудников. "Пока Илон Маск говорит об этом, Ford увеличивает свои инвестиции в производство новых электромобилей. Бывшая Chrysler Corporation делает аналогичные инвестиции в электромобили. Intel создает 20 тыс. новых рабочих мест по производству компьютерных чипов. Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну",- саркастически заметил в связи с мрачными прогнозами Илона Маска Джо Байден.



Между тем обнародованный в воскресенье опрос, проведенный службой Ipsos и телекомпанией ABC, показал: политику президента в сфере "экономического восстановления" позитивно оценивают лишь 37% американцев, в то время как 61% относятся к ней негативно. Положительную оценку мерам по снижению инфляции дают 28% респондентов, отрицательную - 71%. Только 27% американцев положительно оценивают меры по снижению стоимости бензина, противоположного мнения придерживаются 72%.



Что касается действий Джо Байдена в "ситуации с Россией и Украиной", то мнения американцев разделились примерно пополам: 46% респондентов одобряют выбранный Джо Байденом курс, 52% придерживаются противоположного мнения.



Наконец, респондентам был задан вопрос, какая тема будет для них приоритетной на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США. Для 21% наиболее важным вопросом будет инфляция. Далее идут экономика (19%), инциденты со стрельбой в общественных местах (17%), законы, касающиеся абортов (12%), стоимость бензина (8%) и другие темы. Лишь около 1% назвали главной "ситуацию с Россией и Украиной".



Как следует из результатов опроса, для Джо Байдена головной болью в числе прочего остается вопрос о возможности ужесточения законодательства, регулирующего оборот оружия. Он приобрел новую остроту в связи с серией трагических инцидентов, включая убийство 19 школьников и двух учителей в школе в Техасе и стрельбу на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).



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На прошлой неделе президент Байден выступил с телеобращением, призвав Конгресс США пойти на ряд мер по ограничению оборота оружия, включая принятие закона о тревожных сигналах, введение запрета на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повышение возрастной планки для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Главная мысль обращения Джо Байдена сводилась к тому, что вторая поправка к конституции США, гарантирующая гражданам право владеть огнестрельным оружием, не должна абсолютизироваться и исключать возможность ужесточения контроля за ним. "Пришло время действовать. Ради детей, которых мы потеряли, ради детей, которых мы можем спасти, ради нации, которую мы любим",- воззвал Джо Байден.



Однако инициатива президента вызвала негативную реакцию его оппонентов, включая оружейное лобби. "Ограничивать фундаментальное право законопослушных американцев на самозащиту - не ответ. Ежегодно один миллион соблюдающих закон мужчин и женщин используют огнестрельное оружие, чтобы спасти свои жизни и жизни тех, кого они любят",- ответил Джо Байдену исполнительный директор Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер.



Между тем инициатива Джо Байдена по ужесточению оружейного законодательства, судя по всему, не имеет шансов привести к изменению действующих правил оборота стволов, учитывая, что для прохождения любого закона потребовалась бы поддержка как минимум десяти сенаторов-республиканцев.



Учитывая общую ситуацию в Америке, складывающуюся в период правления Джо Байдена, издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне проблем, которая вызывает панические настроения и нарастающий управленческий кризис в Белом доме.



"Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для изменения ситуации закрывается",- отмечает Politico. По информации издания, наиболее часто увольняются сотрудники, отвечающие за связи с общественностью и работу СМИ. "В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощен или ограничен в возможностях борьбы с теми силами, которые на него обрушиваются",- добавляет издание.



Ссылаясь на свои источники в Белом доме, Politico сообщает, что Джо Байден "выражает раздражение" по поводу опросов, которые оценивают его работу более негативно, чем деятельность Дональда Трампа, которого он называл "худшим президентом" в истории США. Согласно проведенному в конце мая опросу агентства Reuters и социологической службы Ipsos, рейтинг Джо Байдена за полтора года его правления опустился до рекордных 36%. Таким образом, если Джо Байдену не удастся выправить ситуацию, то на фоне "худшего в истории президента Трампа" нынешний глава Белого дома рискует стать "самым худшим".



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №100 от 08.06.2022, стр. 1 Источник - коммерсант

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