 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.06.2022
07:21  Почему российская пресса позволяет себе оскорблять власти Кыргызстана? - 24.kg
07:17  У Джо Байдена какая-то байда. В Белом доме нарастает управленческий кризис, - С.Строкань
01:12  Становится понятно, какую сеть сплела агентура ЦРУ и МИ-6 в России
01:05  Что осталось от Аральского моря (видео из космоса)
Вторник, 07.06.2022
21:45  Санкционные игры вокруг золота, - В.Катасонов
21:43  В США растет недовольство политикой Байдена, - Ксения Логинова
21:38  Начался процесс превращения Европы в дремучее захолустье, - С.Плотников

21:35  Украинские уроки. Печальная планида предателей, - Максим Ивлев
14:57  Хоким Андижана Б.Хайдаров задержан за хищения бюджетных средств
14:56  Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, - The Washington Post
13:21  На границе Таджикистана и Узбекистана появится "торгово-индустриальная зона"
13:16  Иглы в ногти? Экс-президент Киргизии Атамбаев уверяет, что его пытают в тюрьме
13:15  Казахстан. Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть 6
13:13  Партийный бум Казахстана, - Алма Бектенова
13:11  Ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику, - Т.Киути
13:09  Foreign Policy: Китай "тянет резину" в вопросе Украины. И вот почему
13:05  Когда будет новый Казахстан? - Расул Рысмамбетов
13:04  $300 за баррель: Эмбарго на русскую нефть вгоняет Европу в кому
12:13  Укры бросили в бой последний резерв - "бригаду иностранных добровольцев Хрульфа"
11:38  Сколько еще Россия должна терпеть сопливо-слезливую позицию лавровского росМИДа?
11:03  Заместитель акима Экибастуза Баур Ахметов получил 8 лет за систематические взятки
08:49  КазМинобраз разделят на две части
08:42  Китайская карта бита. РосЦБ готов поддержать местных производителей, - "Къ"
08:26  Скончался экс-глава Погранслужбы Киргизии Замир Молдошев
08:20  Абдушукур Садыков возглавил Национальное антидопинговое агентство Узбекистана
08:17  Аксакал узб-политии Б.Парпиев назначен советником Минмахалли
08:11  Железный занавес от правды. Вашингтон стал жертвой своей же пропаганды, - Андрей Соколов
08:09  Политическая инквизиция в "демократической" Европе, - Владимир Малышев
07:57  При Минфине Киргизии создана "Служба внутреннего аудита"
07:25  Кто кому свернет шею – Порошенко Зеленскому или наоборот? - А.Надеждин
02:55  Вояж Байдена в Саудовскую Аравию: удастся ли перетянуть арабов на сторону янки?
02:51  Индонезия - родина самой большой мусульманской общины, - П.Густерин
00:32  Европа задохнется без туркменского газа, - Виктория Панфилова
00:09  России надо стать корпорацией, - В.Катасонов
Понедельник, 06.06.2022
22:06  Казахстан проводит работу над ошибками, - "Къ"
21:45  Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин
21:29  РосВласти будут усиливать советизацию госпропаганды
18:02  Эрдоган ставит НАТО на колени, - Сергей Марков
15:04  Туркменский спец Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата"
14:12  Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
14:07  Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
14:03  Привычный нам капиталистический мир разрушается, несмотря на большую инерцию, - А.Школьников
13:59  Не дразнить медведя или застрелить медведя? Такая дилемма стоит перед американской "элитой"
13:57  Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"
13:35  Эрдоган едет осваивать Киргизию, - Анатолий Комраков
13:32  Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий, - Виктория Панфилова
12:38  Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы
12:36  Европейские женщины испугались конкуренции с приехавшими украинками: семьи под угрозой
12:33  Жена президента Украины удивила британцев рассказами о себе и о детях
12:21  Донбасс - это спецоперация по спасению России, - Иван Охлобыстин
12:05  В Кыргызстане расходы на депутатов в десятки раз выше, чем на учителей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У Джо Байдена какая-то байда. В Белом доме нарастает управленческий кризис, - С.Строкань
07:17 08.06.2022

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии, распорядившись создать новые мощности по ее производству и увеличить закупки солнечных батарей в Азии. Экстренные меры для удовлетворения потребительского спроса объявлены в условиях разгоняющего инфляцию роста цен на горючее, за время правления президента Байдена взлетевших вдвое. Издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне вызовов - от нехватки детских смесей до неспособности ввести контроль над оборотом оружия,- вылившихся в управленческий кризис в Белом доме. На этом фоне рейтинг Джо Байдена обновил исторический минимум, оказавшись ниже, чем у Дональда Трампа, которого нынешний глава Белого дома называет "худшим президентом в истории".

Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации
Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации

Распространенное в понедельник заявление главы Белого дома стало первым официальным признанием новой реальности, в которой вынуждена жить Америка через полтора года после его вступления в должность. "Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса",- говорится в обращении.

Указав на "множество факторов", которые не позволяют Америке производить необходимое ей количество электричества - от проблем на мировом энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине до экстремальных погодных явлений,- Джо Байден призвал сделать ставку на активное использование солнечной энергии. Для этого на два года или до момента прекращения действия режима ЧС снимаются пошлины на ввоз в страну "некоторых элементов и модулей" для солнечных батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Кроме того, в соответствии с законом об оборонном производстве предполагается стимулировать выпуск солнечных батарей в США.

Накануне введения "энергетической ЧС" Американская автомобильная ассоциация обнародовала последние данные о динамике цен на бензин в период правления президента Байдена, которые уже выросли более чем в два раза. По данным организации, в конце прошлой недели средняя стоимость бензина марки Regular по стране обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за галлон (в январе 2021 года, когда Джо Байден вступил в должность, этот показатель составлял $2,38). Самая высокая в Америке цена на бензин - $6,3 - зафиксирована в штате Калифорния, который традиционно считается оплотом демократов.

Между тем подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в Америке до 40-летнего максимума, Джо Байден связывает с конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не с просчетами его администрации.

Выступая на прошлой неделе в Белом доме на мероприятии, посвященном поставкам детских смесей (с этим сейчас в США также есть проблемы), Джо Байден сообщил журналистам, что в свете продолжающегося украинского кризиса он не видит возможности скорого снижения потребительских цен в Америке. "Идея о том, что мы сможем "нажать на кнопку" и снизить цены на бензин, маловероятна в ближайшей перспективе. То же самое касается и продуктов питания",- предупредил глава Белого дома.

Пентагон упорствует в выделении ассигнований Киеву на $40 млрд
Вопрос о том, как оценивать экстраординарную ситуацию в экономике и на потребительском рынке и в какой степени администрация США способна справляться с антикризисным менеджментом, остается главным яблоком раздора. Подтверждением этого в конце прошлой недели стала полемика Джо Байдена с главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В ходе поездки Джо Байдена в штат Делавэр журналисты попросили его прокомментировать слова господина Маска о том, что у него "крайне плохое предчувствие по поводу экономики" и что производитель электромобилей Tesla сокращает около 10% сотрудников. "Пока Илон Маск говорит об этом, Ford увеличивает свои инвестиции в производство новых электромобилей. Бывшая Chrysler Corporation делает аналогичные инвестиции в электромобили. Intel создает 20 тыс. новых рабочих мест по производству компьютерных чипов. Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну",- саркастически заметил в связи с мрачными прогнозами Илона Маска Джо Байден.

Между тем обнародованный в воскресенье опрос, проведенный службой Ipsos и телекомпанией ABC, показал: политику президента в сфере "экономического восстановления" позитивно оценивают лишь 37% американцев, в то время как 61% относятся к ней негативно. Положительную оценку мерам по снижению инфляции дают 28% респондентов, отрицательную - 71%. Только 27% американцев положительно оценивают меры по снижению стоимости бензина, противоположного мнения придерживаются 72%.

Что касается действий Джо Байдена в "ситуации с Россией и Украиной", то мнения американцев разделились примерно пополам: 46% респондентов одобряют выбранный Джо Байденом курс, 52% придерживаются противоположного мнения.

Наконец, респондентам был задан вопрос, какая тема будет для них приоритетной на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США. Для 21% наиболее важным вопросом будет инфляция. Далее идут экономика (19%), инциденты со стрельбой в общественных местах (17%), законы, касающиеся абортов (12%), стоимость бензина (8%) и другие темы. Лишь около 1% назвали главной "ситуацию с Россией и Украиной".

Как следует из результатов опроса, для Джо Байдена головной болью в числе прочего остается вопрос о возможности ужесточения законодательства, регулирующего оборот оружия. Он приобрел новую остроту в связи с серией трагических инцидентов, включая убийство 19 школьников и двух учителей в школе в Техасе и стрельбу на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).

Экс-президент США Дональд Трамп активно поддерживает кандидатов-однопартийцев, а Джо Байден - нет
На прошлой неделе президент Байден выступил с телеобращением, призвав Конгресс США пойти на ряд мер по ограничению оборота оружия, включая принятие закона о тревожных сигналах, введение запрета на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повышение возрастной планки для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Главная мысль обращения Джо Байдена сводилась к тому, что вторая поправка к конституции США, гарантирующая гражданам право владеть огнестрельным оружием, не должна абсолютизироваться и исключать возможность ужесточения контроля за ним. "Пришло время действовать. Ради детей, которых мы потеряли, ради детей, которых мы можем спасти, ради нации, которую мы любим",- воззвал Джо Байден.

Однако инициатива президента вызвала негативную реакцию его оппонентов, включая оружейное лобби. "Ограничивать фундаментальное право законопослушных американцев на самозащиту - не ответ. Ежегодно один миллион соблюдающих закон мужчин и женщин используют огнестрельное оружие, чтобы спасти свои жизни и жизни тех, кого они любят",- ответил Джо Байдену исполнительный директор Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер.

Между тем инициатива Джо Байдена по ужесточению оружейного законодательства, судя по всему, не имеет шансов привести к изменению действующих правил оборота стволов, учитывая, что для прохождения любого закона потребовалась бы поддержка как минимум десяти сенаторов-республиканцев.

Учитывая общую ситуацию в Америке, складывающуюся в период правления Джо Байдена, издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне проблем, которая вызывает панические настроения и нарастающий управленческий кризис в Белом доме.

"Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для изменения ситуации закрывается",- отмечает Politico. По информации издания, наиболее часто увольняются сотрудники, отвечающие за связи с общественностью и работу СМИ. "В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощен или ограничен в возможностях борьбы с теми силами, которые на него обрушиваются",- добавляет издание.

Ссылаясь на свои источники в Белом доме, Politico сообщает, что Джо Байден "выражает раздражение" по поводу опросов, которые оценивают его работу более негативно, чем деятельность Дональда Трампа, которого он называл "худшим президентом" в истории США. Согласно проведенному в конце мая опросу агентства Reuters и социологической службы Ipsos, рейтинг Джо Байдена за полтора года его правления опустился до рекордных 36%. Таким образом, если Джо Байдену не удастся выправить ситуацию, то на фоне "худшего в истории президента Трампа" нынешний глава Белого дома рискует стать "самым худшим".

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №100 от 08.06.2022, стр. 1

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654661820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2022 года №908
- 7 июня 2022 года состоялось заседание ЦКР РК
- Состоялось заседание ЦКР РК по итогам республиканского референдума
- Постановление ЦКР РК от 7 июня 2022 года №47/506
- Мажилис рассмотрит отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая - А. Смаилов
- 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек - новый KPI для акимов внедрят в Казахстане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года №357
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  