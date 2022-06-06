Почему российская пресса позволяет себе оскорблять власти Кыргызстана? - 24.kg

07:21 08.06.2022

8 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



С начала российской "специальной военной операции" в Украине минуло 105 дней. Трагические события разделили мир на два противоборствующих лагеря.



Участники вооруженного конфликта усиливают давление на страны, заявившие о своем нейтралитете, призывая их определиться.



Кыргызстан в рядах тех, кто открыто не поддерживает ни одну из сторон, заявив о нейтралитете. Эксперты считают, что именно из-за такой позиции власти страны оказались в немилости у Кремля.



Недостаточно лояльны

Как аргумент в пользу версии, что власти РФ недовольны официальным Бишкеком, аналитики приводят публикации в российских СМИ - "Коммерсант" и "Московский комсомолец". Эти издания, как известно, подконтрольны Кремлю.



Авторы статей обвинили высокопоставленных кыргызстанских чиновников - замглавы кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, замглавы кабмина Эдиля Байсалова, бывшего министра иностранных дел Руслана Казакбаева и нынешнего - Жээнбека Кулубаева в реверансах в сторону Запада.



А журналист кремлевского пула Андрей Колесников в репортаже о первом евразийском форуме в Бишкеке, который проходил в конце мая, позволил себе уничижительный тон и оскорбительные выпады в адрес президента Садыра Жапарова. Это отметили не только эксперты, но и пользователи соцсетей кыргызского сегмента интернета.



Поводом для смены тональности на пренебрежительную с агрессивной риторикой послужила активизация Белого дома и визиты в Кыргызстан заместителя госсекретаря США Узры Зея и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.



В медиа РФ, видимо, посчитали, что Кыргызстан сменил курс на проамериканский.



Из-за военных действий в Украине Российская Федерация фактически оказалась в изоляции и под беспрецедентными санкциями. А США и страны ЕС превратились в главных геополитических оппонентов Москвы. Кыргызстан же, как и другие страны СНГ, стал заложником глобального идеологического противостояния.



Поэтому, как отмечают аналитики, турне высокопоставленных американских дипломатов не могли проигнорировать в Кремле. К тому же в прессе появилась информация, что Кыргызстан готов подписать новое соглашение о сотрудничестве с США. Базовый документ от 1993 года был денонсирован в 2015-м по инициативе тогда президента Алмазбека Атамбаева.



Переговоры команды Садыра Жапарова о возможном восстановлении сотрудничества с Госдепом в России расценили, по словам автора статьи в "Московском комсомольце", как "удар в спину".



По словам советника президента, профессора юриспруденции Бекбосуна Борубашова, Кыргызстан - независимое, суверенное государство и вправе выбирать позицию и сторону самостоятельно. Без навязчивых рекомендаций и подсказок извне.



"Мы объявили о нейтралитете, но противоборствующим сторонам наши заявления могут показаться недостаточными. Однако я далек от мысли, что нам следует вступать в перепалку с российскими СМИ. Чтобы вести содержательную полемику, нужно быть к ней готовыми. А для этого следует проанализировать: почему эти публикации появились, в чем причина, каковы могут последствия и что написано между строк. Для этого есть аналитические центры. Если такие статьи будут выходить регулярно и во многих российских изданиях, тогда, конечно, надо реагировать. Для этого есть МИД и инструменты. Но пока ругаться не следует", - сказал Бекбосун Борубашов.



По его мнению, не стоит расценивать эти публикации как попытку оказать давление на руководство страны.



У нас тоже появляются в некоторых медиа антироссийские, пророссийкие или прозападные материалы, но мы же не говорим, что их нужно воспринимать как тайный сигнал президентской администрации.



Бекбосун Борубашов

Эксперт Нурсултан Акылбек, напротив, убежден, что массированная атака прокремлевских СМИ свидетельствует о том, что между Бишкеком и Москвой нет взаимопонимания.



"У Садыра Жапарова и его окружения отношения с Россией не заладились изначально. Сейчас Кремль и вовсе демонстрирует враждебность. Она проявляется по отношению к первым лицам нашей страны. Последние события в мире, особенно в Украине, показывают, что у нас нет той лояльности, как, к примеру, у Беларуси, какую хотело бы видеть руководство Кремля. С другой стороны, на Казахстан так не давят, хотя там тоже заявили о нейтралитете. Думаю, причина кроется в слабости наших властей. Путем давления и нападок в медийном пространстве Кремль хочет склонить Кыргызстан на свою сторону", - полагает Нурсултан Акылбек.



Он отметил, что есть еще одна версия: Садыр Жапаров не устраивает Москву, и здесь руками пророссийских политиков хотят устроить очередной переворот, чтобы привести послушного ставленника.



"Но если нет предпосылок внутри страны, то и внешнее вмешательство не поможет. Так что, на мой взгляд, основная причина такой агрессии через СМИ на наши власти в отсутствии лояльности. Для нас сейчас единственный разумный выход по-прежнему придерживаться нейтралитета. Мы - маленькая страна и лавируем как можем", - добавил Нурсултан Акылбек.



В отличие от Бекбосуна Борубашова, который склоняется к тому, что лучше переждать и не тратить ресурсы и время на бесполезные дискуссии, Нурсултан Акылбек призывает власти проявить твердость и через МИД официально выразить свой протест.



"В последней публикации говорится о том, что Москва надавила, чтобы целый министр иностранных дел ушел в отставку (Руслан Казакбаев. - Прим. 24.kg). То есть на весь мир заявляют, что полностью контролируют Кыргызстан, даже нашу кадровую политику", - добавил он.



"Московский комсомолец" - это не частное низкотиражируемое издание. Эта газета - рупор Кремля и читаема не только в РФ, но и в ближнем зарубежье. Мы должны подчеркнуть свою независимость, показать, что убрали Казакбаева не потому, что так захотели на Красной площади.



Нурсултан Акылбек

Эксперт подчеркнул, что недопустимо, чтобы журналисты другого государства унижали носителей власти в Кыргызстане. Это можно расценить не просто как неуважение к конкретным фигурам, но и ко всему народу.



"Не реагировать - это потерять уважение соседей. В сопредельных государствах подумают, что с нами можно не считаться. А это чревато серьезными проблемами. На границе, к примеру. От нового министра иностранных дел зависит то, как мы сможем выстоять. Новый глава МИД должен придерживаться линии своего предшественника", - заключил Нурсултан Акылбек.



Право имеем

Эксперты признают, что Кыргызстан зависим от России. Все эти годы РФ активно поддерживала наше государство, давала деньги на латание дыр в бюджете, прощала миллиардные долги.



До одного миллиона кыргызстанцев находятся на заработках именно в России.



Политики в Бишкеке без устали повторяют о связывающих Россию и Кыргызстан исторических узах дружбы и братской любви. Они предполагают, что, когда потребовалось не на словах, а на деле доказывать эту любовь и уважение, власти КР повели себя не так, как ожидалось. Сначала запретили показ фильмов "Солнцепек" и "Ополченочка", далее - использовать литеры Z и V, не провели парад Победы на 9 Мая и публично не продемонстрировали, что согласны с военной спецоперацией в Украине. Очевидно, что в Кремле рассчитывали на другое.



Политолог Эмиль Джураев согласен с Нурсултаном Акылбеком, что недовольство Москвы вызвано заявленным Кыргызстаном нейтралитетом к событиям в Украине.



"Россия сейчас в изоляции. Ее на международной арене поддерживают всего пять-шесть стран. Конечно, наша заявленная нейтральность является недостаточной. Но у нас, как у суверенного государства, есть право на выражение своей позиции, исходя из национальных интересов. Это то, что определяет международные отношения в современном мире, и в этом нет ничего предосудительного", - сказал Эмиль Джураев.



Он согласен с Бекбосуном Борубашовым, что торопиться с реакцией пока не стоит. Иначе мы рискуем оказаться в роли оправдывающейся стороны. "Эти СМИ, пусть и околовластные, но по статусу негосударственные. Может, МИД и не стоит реагировать. Но однозначно можно сказать, что эти публикации не мнение отдельного журналиста или издания. Это отражение взглядов на нашу элиту отдельных чиновников из Кремля. Поэтому единственное, что может заявить Бишкек, что с такой оценкой выбранного нами направления не согласен", - отметил Эмиль Джураев.



Политологи сходятся в одном: агрессивная риторика в российских СМИ по отношению к властям Кыргызстана будет нарастать. Во всяком случае до тех пор, пока администрация Садыра Жапарова открыто не поддержит Москву в ее военном противостоянии с Украиной.