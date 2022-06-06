Восточная Украина бежит в Россию с ускорением, - Иван Родин

07:35 08.06.2022

Предстоит выбор между правовой чистотой референдумов и пропагандистским эффектом

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Спикера парламента ДНР Владимира Бидевку Госдума встретила продолжительными аплодисментами.

На заседании Госдумы 7 июня выступил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Так начался рабочий визит делегации донецкого парламента в Москву. Предстоит обеспечить ускоренное доведение законов ДНР до РФ. Бидевка не упомянул о голосовании по вхождению в состав России, хотя электоральное право сейчас в приоритете. Информация же о форматах присоединения к РФ регионов Украины идет волнами, а значит, это пока пропаганда. Но именно ее эффективность для Кремля и может оказаться важнее, чем юридическая чистота будущих референдумов.



Донецкий гость перед выступлением на пленарном заседании встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Вообще делегация Народного совета ДНР планирует поработать в Москве четыре дня.



"Сегодня мы обсуждали большое количество вопросов, которые нам очень важно будет решить, с тем чтобы помочь сформировать законодательство ДНР в разных сферах. Именно об этом нас попросили коллеги, поэтому важно, чтобы профильные комитеты подключились к этой работе", – пояснил спикер нижней палаты. Депутаты из ДНР действительно намерены побывать во всех думских комитетах и фракциях, чтобы, по словам Володина, конкретные вопросы были решены по максимуму.



В своей речи Бидевка приоритеты конкретных отраслей законодательства называть не стал, однако из его отсылов к непростым восьми годам существования ДНР было понятно, что это прежде всего социальные и экономические вопросы. Глава парламента ДНР за время пребывания на думской трибуне полдесятка раз поблагодарил президента Владимира Путина, а из парламентских фракций прямо назвал только "Единую Россию", остальным сказав лишь общее спасибо. В общем, это оказался вполне пригодный для российских реалий парламентский политик, который, кстати, политкорректно не сказал ни разу слово "референдум", хотя именно это мероприятие сейчас считается самым острым вопросом на всех так называемых освобожденных территориях Украины.



Стоит отметить, что вообще-то информационное обеспечение данного вопроса в российских медиа проходит некими явно видимыми волнами. Это скорее всего означает, что ведется целенаправленная пропагандистская кампания, правда, для нее регулярно меняются вводные. И это просто очевидно, что как будто после очередного совещания где-то в верхах парадигма может меняться на противоположную, вокруг этого собираются дискуссии и разного рода новости, а потом – снова тишина на несколько дней. Например, еще неделю-другую назад представители, скажем, военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области утверждали, что их региону референдум для вхождения в состав РФ не нужен. Дескать, скорректируем законы и подадим в Кремль просьбу о приеме.



Однако вот 7 июня обычный источник, каждый раз инициирующий новую волну, – замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что все-таки референдум будет. Но при этом добавил, что потом пройдут какие-то выборы в законодательный орган. По каким правилам – украинским или российским, – он не уточнил. Скорее всего потому, что не знает этого сам, но вброс был сделать обязан. При этом и идея с референдумами тоже еще ни разу не дошла до такой стадии, на которой звучат ответы на вопросы – а по какому закону? Дело в том, что в России такие голосования не предусмотрены, украинское законодательство требует централизованного решения на этот счет. Та же Херсонщина могла бы воспользоваться законом РФ о порядке присоединения других государств или их частей, но там опять же нужно или согласие прежней метрополии, или факт наличия суверенитета. Между тем ни Херсонская, ни Запорожская области, по словам их нынешних официальных лиц, народными республиками становиться не хотят.



Более того, несмотря на слухи, что референдумы готовятся уже на 11 сентября – единый день голосования по всей России, 7 июня из Запорожья последовали сообщения, что там хотят подождать освобождения собственной столицы. Неопределенности добавил и спикер парламента Крыма Владимир Константинов. "После прохождения денацификации жители освобожденных регионов сами решат вопрос своего политического будущего. Если проголосуют за интеграцию с Россией, значит, будет Россия. Захотят сделать Новороссию – будет Новороссия. Выберут для своего региона независимость – так тому и быть. Но в любом качестве они останутся составными частями "русского мира", – заявил он. Скорее всего это означает, что в Кремле окончательного решения нет, готовятся все варианты, из которых президент РФ выберет один.



То, что действовать Россия будет по единому сценарию, сомнений нет, неясность остается только в одном. Будут ли приложены усилия для максимальной юридической чистоты предстоящего приращения либо приоритет будет отдан пропагандистскому эффекту? Не исключено, кстати, что присоединение этих территорий Восточной Украины, считая, конечно, ДНР и ЛНР, и будет объявлено долгожданной победой.



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За происходящим на недавно оказавшихся под контролем РФ территориях следят и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Администрация Запорожской области вчера отчиталась: заявлений на прием в российское гражданство подано более 70 тысяч. Это примерно каждый десятый от населения уже освобожденной части области, - пишет "Адекват". - А еще это меньше чем за неделю. А еще это в условиях приема заявлений в одном Мелитополе, куда для этого ехали со всей области - пункты приема заявлений в других ее городах сейчас только разворачиваются".



"По состоянию на 26 мая на территории ДНР и ЛНР находились около 8 тысяч украинских пленных, из них свыше 5 тысяч - в ДНР (заявления посла ЛНР в Москве Мирошника и главы ДНР Пушилина)", - подсчитывают "Мюсли вслух".