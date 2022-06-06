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В Казахстане официально образованы новые области - Абай, Жетису и Улытау
07:46 08.06.2022

С 8 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, перенесен административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Кроме того, образованы:

область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Вторым указом "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" перенесен административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар.

В составе Восточно-Казахстанской области образованы:

район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Этот указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.

Теперь в Казахстане 17 областей.

Источник - Zakon.kz
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