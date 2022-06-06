Мирзиеев раскритиковал отсутствие генпланов у городов

07:51 08.06.2022

Президент раскритиковал отсутствие генпланов у городов

Государственные проектные институты "монополизировали" разработку генеральных планов городов, сообщил президент. По его словам, им ежегодно выделяются большие суммы денег, но генплан ни одного района или города не доведен до конца.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 июня на совещании высказался об отсутствии генеральных планов городов, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Из 45 тысяч участков, предложенных для выставления на аукцион, 3000 были возвращены ведомствами, с которыми согласовываются это решение. Основной причиной указано отсутствие генеральных планов регионов или архитектурно-планировочных проектов.



Президент подверг критике тот факт, что только у 30% городов есть генеральный план, а архитектурно-планировочные проекты - только у 1% кишлаков.



"Нужно открыто сказать, что государственные проектные институты „монополизировали" разработку генеральных планов городов. В рамках инвестиционных программ ежегодно государственным проектным институтам выделяются большие суммы денег, но генплан ни одного района или города не доведен до конца", - заявил глава государства.



По его словам, стоимость услуг государственных проектных институтов в несколько раз выше, чем в зарубежных или частных проектных организациях.



"Поэтому я проведу отдельное обсуждение по трансформации строительной отрасли", - сказал президент.



Срок подготовки генплана Ташкента откладывался несколько раз

Летом 2012 года сообщалось об обсуждении технико-экономического обоснования генплана Ташкента и его пригородной зоны, рассчитанного до 2030 года.



В указе президента от августа 2018 года говорилось, что отсутствие генерального плана столицы "приводит к неупорядоченному строительству, не позволяет определять дальнейшее расширение деятельности субъектов предпринимательства, а также сдерживает опережающее социально-экономическое развитие" города. Хокиму Ташкента было поручено до 1 октября 2018 года провести международный конкурс на разработку проекта концепции генерального плана и самого генплана.



В феврале 2019 года Даврон Хидоятов, тогда работавший первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (ныне - хоким Чирчика), сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля того года. Он отмечал, что над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании. Позже сроки сдвинулись - документ, к разработке которого была привлечена турецкая компания, планировалось представить в 2020 году.



Бывший первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов (ныне - министр жилищно-коммунального обслуживания) в декабре 2020 года заявил, что разработку генплана Ташкента планируется завершить и представить его населению к концу 2022 года. Этот срок совпадает со сроком, утвержденным правительством.



Указом президента от ноября 2020 года определено, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана должны быть охвачены генеральными планами. При этом проектные документы должны утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.



В ноябре 2021 года правительство поручило хокимияту Ташкента разработать генеральный план города до конца 2022 года. Срок завершения разработки документа неоднократно переносился.