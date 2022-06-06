Семи Узбхокимам объявлен "последний" выговор, а их заместители уволены

07:56 08.06.2022

Президент на совещании поручил вынести хокимам семи городов и районов "последний" выговор, а их первых заместителей освободить от должностей. Причина - медлительность при выставлении на продажу земельных участков.



Хокимы семи районов и городов "в последний раз" получили выговор, а их заместители уволены. Об этом стало известно 7 июня на совещании под руководством президента по вопросам обеспечения занятости и повышения доходов населения через развитие сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



На совещании говорилось, что в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч проектов в сфере услуг, увеличить объем оказанных услуг с 283 трлн до 435 трлн сумов и создать 1,5 миллиона рабочих мест в этой сфере.



"Однако некоторые хокимы и их первые заместители не умеют правильно организовать свою работу. Например, в январе-мае в сфере услуг было создано 756 тысяч рабочих мест. Из них на новых объектах было создано лишь 232 тысячи рабочих мест, или 31%. Остальные 510 тысяч рабочих мест приходится на самозанятых", - сказал президент.



Шавкат Мирзиеев отметил положительные результаты по созданию новых рабочих месте на новых объектах торговли и обслуживания в Ташкенте, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях, а также заявил о неудовлетворительной ситуации в Джизакской, Навоийской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях.



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На совещании указывалось, что предприниматели сталкиваются с тремя основными проблемами в сфере услуг - земля, здания и инфраструктура.



За последние два месяца на продажу было выставлено более 23 тысяч земельных участков, из них 12 тысяч, или 60%, отведено для сферы услуг. При этом количество выставленных на торги земельных участков в 63 районах и городах составляет более 100, а в 27 районах - менее 10. Так, в Навои, Шахрисабзе, Коканде, Хиве, Ургенче, Бостанлыкском, Бекабадском, Китабском и Узунском районах на продажу было выставлено не больше 10 участков.



За медлительность при выполнении задач президент поручил вынести "последний" выговор хокимам Навои, Шахрисабза, Коканда, Ташкентского, Бостанлыкского, Бекабадского, Китабского и Узунского районов, а их первых заместителей по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций освободить от должностей.