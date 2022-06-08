В торговле людьми заподозрили чиновников Костаная

08:00 08.06.2022

Должностные лица ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" подозреваются в торговле людьми. Антикоррупционной службой региона по этому факту начато досудебное расследование.



По версии следствия, чиновники передали недееспособную местную жительницу, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, в частный пансионат для престарелых в Нур-Султан. Там ее планировали эксплуатировать как бесплатную рабочую силу.

"Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования", - уточнили в ведомстве.



Иная информация в интересах следствия и в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.



08.06.2022