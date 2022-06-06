КырПрезидент Жапаров создал секретную надпрокуратуру

08:05 08.06.2022

Если поводом для политического кризиса 2017-2019 годов, который в итоге привел к отставке президента Жээнбекова, стала драка за место на парковке в октябре 2017 года дочери Атамбаева и кайне эже (свояченица) Матраимова, то теперь таким триггером для больших политических процессов может стать личная неприязнь министра здравоохранения Бейшеналиева и генпрокурора Зулушева.



Еще в марте этого года Зулушев внес представление председателю Кабмина по высказыванию Алымкадыра Бейшеналиева в адрес Алмазбека Исманкулова, который руководит клиникой "Микрохирургия глаза".



"Кто они такие? Он [генеральный прокурор Курманкул Зулушев] вносит предупреждение в Кабмин за Исманкулова вместо того, чтобы помочь мне. И вчера мы встречались, он сказал, что меня посадит. Я ответил, что, если есть сила, то посади..." - ответил Бейшеналиев.



18 мая Бейшеналиев сообщил, что изначальной целью был он, но ГКНБ задержал по подозрению в вымогательстве взятки в 100,5 тыс. сомов координатора здравоохранения Иссык-Кульской области и советника министра на общественных началах. "Здесь же подстава. Должны были поймать меня, но не получилось. Это вторая попытка", - прокомментировал он.



2 июня министра здравоохранения Бейшеналиева задержал спецназ ГКНБ на рабочем месте. Подозреваемый вернулся из Европы накануне, спецназ задерживает его как террориста, прокуратура ходатайствует, суд заключает его под стражу в СИЗО ГКНБ на 2 месяца как опасного преступника.



Бейшеналиев стал первым за долгое время чиновником, задержание которого на рабочем месте проводил вооруженный спецназ ГНКБ. Судя по выдвинутым обвинениям, а это 5 коррупционных уголовных дел, друг президента может оказаться особо опасным преступником, при котором коррупция как никогда расцвела.



Дата задержания указывает, что генпрокурор дождался открытия реабилитационного центра "Алтын балалык" в Чолпон-Ате 1 июня. Кстати, на открытии произошел контакт между Бейшеналиевым и Зулушевым, после чего президент Жапаров отвел Зулушева в сторону, где они 5 минут разговаривали тет-а-тет.



3 июня стало известно, что президент Жапаров создал комиссию по проверке материалов, на основании которых задержали Бейшеналиева. Состав комиссии засекретили.



4 июня стало известно, что президент Жапаров отстранил Бейшеналиева и Зулушева от занимаемых должностей на период следствия.



До этого высокопоставленные чиновники брали отпуск на время следствия. По версии пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева, решение не противоречит Конституции, потому что это временное отстранение. Он также ссылается на пункт 1 часть 7 статьи 17 закона "О конфликте интересов". "Межличностные отношения, сложившиеся между министром здравоохранения и генеральным прокурором - это есть конфликт интересов", - говорится в сообщении пресс-секретаря.



Удивительно, но в этом деле заранее установлен конфликт интересов, вызванный межличностными отношениями Бейшеналиева и Зулушева. Комиссии осталось только это подтвердить.



С юридической точки зрения создание комиссии для проверки материалов выглядит очень странно. Речь идет даже не о проведении расследования, а о расследовании расследования. Другими словами, произошел прецедент, когда президент может создавать параллельные правоохранительные органы в виде комиссий, которые будут контролировать другие правоохранительные органы.



С политической точки зрения президент перестал доверять расследованию правоохранительного органа и генпрокурору.



Несмотря на тот факт, что спецназ ГКНБ участвовал в задержании Бейшеналиева, через день президент Жапаров и глава ГКНБ Ташиев приняли участие в открытии учебно-тренировочного центра. Судя по всему, общественности нужно демонстрировать продолжающуюся дружбу, особенно, если эту дружбу испытывают на прочность…



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В январе 2021 года президент Жапаров в интервью газете "Коммерсант" доказывал, что в течение 2-3 лет он вернет в страну уехавшую на заработки молодежь. Таких он насчитал 2 млн.



"...Потребуется два-три года. В первый год мы должны поднять экономику. Второй-третий год - взяться за возвращение. Мы должны для них создать рабочие места", - сказал он и заверил, что другие обещали, а он сделает.



Однако после 16 месяцев правительство выезд молодежи за границу на заработки теперь рассматривает как достижение. С марта правительство представило как прорыв возможность отправлять до 1 тыс. граждан Кыргызстана на плантации в Великобританию. На отправке первой группы 19 мая по максимуму пиарилось Министерство труда, социального обеспечения и миграции, а в аэропорту Станстед (Лондон) пиарился МИД.



Сегодня Минтруда на форуме по миграции объявил о новых возможностях уехать из страны на заработки - это 400 мест в Японию до конца года (швея, сестринское дело, строительные работы), до 250 специалистов в Германию (медсестры) в два раза увеличена квота в Южную Корею (1800), уже нащупывают плантации Финляндии.



За 2021 год количество трудовых мигрантов из Кыргызстана выросло на 300 тыс. и достигло 1,15 млн. Попытки диверсифицировать экспорт рабочей силы вызваны прежде всего опасениями правительства спада экономики России, крупнейшего рынка трудовых ресурсов. Спад денежных переводов, который уже наблюдается (в марте он был незначительный), может оказаться не настолько негативным, как массовое возвращение трудовых мигрантов из-за отсутствия работы. Это может повлечь за собой рост социальной напряженности…



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В Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. По словам президента Токаева, политическая модернизация закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом.



Подавляющим большинством голосов граждане одобрили политическую модернизацию, которая стала ответом на январский кризис. Предыдущий нарратив, что экономика определяет политику, сменился убеждением, что политика все-таки оказалась важней.



Референдум - это очередной шаг по консолидации власти президентом Токаевым, который пытается выстроить новый баланс среди элиты. Впереди у главы государства много работы, включая признание проблемы большого расслоения между богатыми и бедными, между городом и селом.



Перед президентом стоит не меньшая по сложности задача, чем перед Назарбаевым в 1991 году - это стабилизировать пошатнувшуюся в январе систему и лавировать между большими странами. Как сказал сам президент Токаев, политическая модернизация проходит "в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности". Большая территория с небольшим населением, зажатая между Россией, Китаем и мусульманским югом, с большими западными инвестициями сейчас требует невероятного мастерства в лавировании во внешней политике...