Линией раздела станет юань? - Елена Пустовойтова

08:14 08.06.2022

Начавшаяся смена полюсов влияния, похоже, сорвала с якоря Запад

Елена Пустовойтова

07.06.2022



Казалось бы, зачем Пекину горстка островов в Тихом океане? Острова Кука, например? Самоуправляемые в содружестве с Новой Зеландией, они для большинства государств мира даже не являются субъектом международного права. Или острова Вануату? Ан, нет.



Китайский министр иностранных дел Ван И считает, что встреча с вануатской стороной подчеркивает большое значение, которое это государство, лежащее за 8 тысяч километров в водах Тихого океана, придает отношениям с Китаем.



Они только что достигли консенсуса относительно развития двусторонних отношений и сотрудничества в международных и региональных делах с Китаем, пишет Синъхуа. Премьер-министр Вануату Боб Лафман и ключевые члены правительства страны договорились об этом с Ван И, совершавшим тур по тихоокеанским островным государствам.



Стороны пообещали твердо поддерживать друг друга в защите основных интересов и национального достоинства каждой из сторон, "усиливать сопряжение своих стратегий развития, задействовать потенциал сотрудничества, совместно содействовать высококачественному строительству "Пояса и пути", расширять экспорт качественных товаров из Вануату в Китай, придерживаться политики "одного Китая". Главное, – поддерживать выдвинутую Китаем инициативу глобальной безопасности – общей, комплексной, устойчивой и основанной на кооперации.



Вишенка на торте – предложенный Ван И для подписания документ с изложением позиции о взаимном уважении и совместном развитии с островными странами Тихого океана.



Китай демонстрирует готовность углублять взаимное политическое доверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и защищать общие с островными государствами интересы.



Тот же самое Ван И предложил и Папуа-Новой Гвинее. Нелишне заметить, что повышенный интерес к ней проявляет не только Китай. Япония, Великобритания и Франция также зачастили туда в последние годы, а численность американского персонала в стране увеличилась почти вдвое. Но не с ними, а только с Китаем у Островов Кука торговый оборот вырос почти в 300 раз. Ван И также посетил острова Самоа, Тонга, Кирибати, Соломоновы острова, Ниуэ... Рассмотрение масштабного соглашения по вопросам торговли и безопасности Китаю и этой тихоокеанской десятке еще предстоит – острова Палау и Тувалу, поддерживающие отношения с Тайванем, оказались не готовы принять составную часть соглашения – правило "одного Китая". Понятно, что – пока.



Для Запада десятидневное турне Вана И по Тихоокеанскому региону было равносильно вторжению Пекина на реку Потомак или высадку десанта в Сиднее у Харбор-Бридж. По крайней мере, именно так остро восприняли растущие амбиции Китая в регионе США и Австралия. И были искренне рады, что широкомасштабный торгово-оборонительный договор, предложенный Ваном И, поддержали не все. Президент Микронезии Давид Пануэло прямо заявил, что китайская инициатива может разжечь "холодную войну" на Тихом океане.



Так же, как украинская спецоперация России растрясла старушку-Европу, так и министр иностранных дел Китая привел в волнение тихоокеанскую вотчину США.



Если за неделю до его визита Фиджи первыми из тихоокеанских островных государств присоединились к Индо-Тихоокеанской экономической структуре США (IPEF), то два дня назад они подписали сразу три экономических соглашения с Китаем. Потрескивают от напряжения тихоокеанские задворки Вашингтона, прежде всего, потому, что и там, под пальмами, чувствуется смещение политического равновесия с запада на восток.



На самом деле эти острова в океане – очень важный фактор мировой геополитики, значение их как опорных пунктов, военных баз и суверенных территорий трудно переоценить.



Вспомните, какую роль сыграли Фолькленды или Куба в прошлом веке. Достаточно использовать эти небольшие клочки суши с умом, чтобы контролировать океан, омывающий полмира. Китайцы могут "с умом", они это показали, отсыпая искусственные острова в своем Южно-Китайском море. Но и региональные власти появление богатого сюзерена теперь очень возбуждает. Держать под контролем разрозненные участки суши, населенные племенами с комплексом расовых и колониальных проблем, развивать (за китайский счет) инфраструктуру, получать оружие, обучать полицию, обеспечить безопасность и уважение оппозиции – все это есть в предлагаемом Китаем договоре. А учитывая, что с появлением таких точек опоры у Поднебесной с ее вторым по боевой мощи флотом в мире, Австралии со своей армией в 57 тысяч человек едва ли можно будет что-либо серьезно возразить.



Таким образом, тихоокеанский театр "боевых действий" Ван И уже очертил. Понятно, что главной действующей силой в нем будет не авианосец Ляонин, а китайский юань, и чтобы выдавить отсюда своего конкурента – американский доллар – Пекину, как главному инвестору, понадобятся отнюдь не долгие годы. Как пишет Reuters, в Вашингтоне это сразу поняли. Ван И не успел еще вернуться домой, как США приготовили асимметричный и болезненный ответ. Законопроект американских сенаторов, опубликованный в минувший четверг, запрещает компаниям, которые владеют магазинами электронных приложений, размещать или функционально поддерживать любое ПО в Соединенных Штатах, которое поддерживает или позволяет проводить транзакции с юанями. Понятное дело, решение было прикрыто "проблемой конфиденциальности и безопасности для американских граждан, которые присоединяются к такой сети".



В начале года принадлежащее китайской Tencent WeChat, приложение для обмена сообщениями и перевода платежей с более чем 1,2 миллиардами пользователей, объявило, что начнет проводить платежи в юанях. Alipay, не менее популярное платежное приложение, принадлежащее Ant Group Джека Ма, уже принимает цифровой юань. И оба приложения доступны в магазинах приложений Apple и Google.



И Ван И на Фиджи, и российский Донбасс, и юань в магазинах электроники – все это размывает "глобализацию", как мы называли оккупацию долларом мировой экономики вчера.



Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, призналась на неделе, что такие события, как вторжение России и оккупация Украины, показывают, что глобализация заканчивается. Но что ее меньше беспокоит война на Украине или замедление темпов роста в Китае, спровоцировавшее глобальную рецессию, чем нарастающая тенденция к экономической и политической фрагментации. "Мы вот-вот вступим в мир большей фрагментации с валютными и торговыми блоками, которые разделят то, что до сих пор было интегрированной глобальной экономикой", и уже не американский доллар, а китайский юань нарезает новые границы раздела мира, сокрушалась она.



Ну, что ж, на процветание англосаксов мир работал весь прошлый век, работал глобально. Похоже, что его время уходит...