Евросодружество против Евросоюза, - Валерий Панов

08:16 08.06.2022 Для чего США и Британия создают в Европе новое межгосударственное объединение

Валерий Панов

06.06.2022

Евросодружество против Евросоюза

В Киеве состоялись украинско-польские межправительственные консультации, по итогам которых была принята совместная декларация. Стороны договорились укреплять трехсторонний альянс с Лондоном и взаимодействовать с США, ЕС и НАТО для противостояния общим угрозам.



Киев и Варшава отметили обоюдный интерес к развитию сотрудничества в рамках региональных форматов и инициатив, в том числе "Люблинского треугольника" и польско-украинско-британского формата. Было принято решение о создании еще одного "треугольника", а точнее оси – Лондон, Варшава, Киев. При этом Варшава обязалась подготовить 60 украинских военных летчиков – именно в контексте войны с Россией и проходили переговоры. Но вначале должно состояться объединение Польши и Украины в одно якобы государство.



Киев уже обязался снять ограничения на импорт товаров из Польши, в том числе сельскохозяйственной продукции. Стороны поэтому приветствовали инициативу Зеленского о рассмотрении Верховной радой проекта закона о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине. Поляки смогут избираться на выборные должности, быть принятыми на госслужбу, в том числе на должности, связанные с государственными секретами, а также работать судьями разных уровней вплоть до Конституционного суда, нести службу в украинской полиции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила по этому поводу, что киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны. Добавлю: очень похоже, что президент "незалежной" пан Зе приступил к исполнению некоего плана по сдаче суверенитета страны.



При этом выясняется, что еще в феврале Киев объявил о начале работы нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Великобритании и Польши.



В конце мая газета Corriere della Sera проинформировала, что премьер-министр королевства Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс в качестве альтернативы Европейскому союзу (ЕС) с участием Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.



Позже, по задумке Лондона, к так называемому Европейскому содружеству могла бы присоединиться и Турция. По данным издания, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы. В плане подготовки к грядущему единству президент Зеленский и анонсировал принятие упомянутого выше законопроекта "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".



Попытки создания Украиной и Польшей аналога союзного государства с общей транспортной инфраструктурой, таможенным и пограничным контролем – это часть стратегии Вашингтона, благодаря которой он при помощи Варшавы пытается затащить Украину в Евросоюз.



У Польши также есть свои мотивы и планы, которые предполагают доминирование на Украине не только на уровне идеологии, но и экономики. Конечная цель этой политики предполагает превращение Украины (или ее остатков) в придаток Польши, что будет работать на реализацию имперских и реваншистских амбиций Варшавы (здесь при поддержке Британии). Впрочем, для того, чтобы это произошло, нужно реальные амбиции подтвердить на уровне действенных мер, а с этим у Польши пока возникают серьезные трудности: банально нет денег. А Украина давно мечтает о том, чтобы въехать в евросоюзно-натовский "рай" на чужом горбу, поскольку собственными ножками не получается, так как ее ни в одном из евроатлантических альянсов не ждут, и еще очень долго. А тут возможность такая представляется, как наивно полагают в Киеве. Заблуждаются украинцы, как и в большинстве своих несбыточных мечтаниях. Они должны будут искать себя не в списке гостей, а в меню.



В Европе поднялся шум по поводу скорой украинской евроинтеграции, но потом все утихло. Правительства Франции и Германии проинформировали своих граждан, что принятие Украины в евросемью – дело не быстрое. Как сказал президент Франции Э. Макрон, это вопрос не нескольких месяцев, а нескольких лет. Таким образом, то, что хотят учинить в Европе Польша и Украина – это даже не половина дела. Это только начало длинного пути при условии, что удастся наметить общую "дорожную карту". Но есть большие сомнения в том, что это вообще возможно.



Обратим внимание на один важный аспект проблемы. В российских СМИ обычно польско-украинское сотрудничество подают в таком виде, что, мол, оно неравноправное, так как поляки в нем являются более сильной стороной. Безусловно, Польша хочет освоить рынок Украины.



Однако, несмотря на то, что именно украинцы едут на заработки в Польшу, а не поляки на Украину, в данном случае у "свидомых" украинцев более сильная позиция в сфере политики и идеологии. Так, фактически "западенцы" победили в историко-политическом конфликте с Польшей.



В ходе событий Второй мировой войны, в том числе Волынской резни 1943 г., устроенной ОУН-УПА*, и послевоенного советско-польского обмена населением Галиция и Волынь оказались чисто украинскими. Кроме того, в современной Польше и власть, и оппозиция очень не любят, когда их соотечественники начинают критиковать "национально-сознательных" украинцев, так как якобы поляки, напоминающие о жертвах Волынской резни 1943 г. (около 150 тыс. чел. – точных данных по сей день нет), льют воду на российскую мельницу. Соответственно, желая всячески навредить России, поляки готовы предать даже память своих родных и близких, зверски убитых бандеровцами, чтобы вместе со свидомыми украинцами противостоять "москалям".



Президент Дуда призывает поляков не верить в повтор Волынской резни и надеется перевоспитать нацистов. Однако напомним, что бандеровцы считают Краков своим городом, поскольку Степан Бандера* как вождь "Организации украинских националистов" (ОУН*) в оккупированном Гитлером Кракове 22 июня 1941 г. провозгласил так называемую независимую украинскую державу. Всего за пять недель этой "независимости" бандеровское "государство" до того, как его прихлопнули немцы, уничтожило более пяти тысяч украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков", говорится в материалах, опубликованных ЦРУ.



К слову, в судах Польши и Евросоюза на рассмотрении лежат тысячи заявок от поляков на реституцию или компенсацию недвижимости в Восточных кресах (Галиции), потерянной в результате всех перипетий, начиная с 1939 г. В целом количество этих заявок якобы измеряется сотнями тысяч. Несколько лет тому назад говорили, будто их количество уже достигает 200 тыс. Суммы огромные, и чем это не повод к борьбе внутри грядущей (!) унии? Люди Запада, как известно, гибнут за металл…



Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша должна быть среди лидеров стран-участниц программы восстановления Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Киеве. В свою очередь, польский гость отметил, что Украине уже пора начать процесс восстановления, что потребует соответствующих средств. "Вскоре будет созвана межправительственная польско-украинская конференция, которая также подробно будет обсуждать эти темы", – пообещал Дуда, добавив: "Украина должна быть отстроена за репарации захватчика – России". В свою очередь, бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с мрачным предсказанием о том, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение.



По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 г., когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".



После распада СССР бывшая Украинская ССР, особенно до 24 февраля 2022 г., была для Варшавы настоящим подарком, позволяющим полякам осуществить давнюю мечту: выдавить Россию из Восточной Европы и загнать "москалей" в Азию. Даже вне НАТО Украина могла спокойно наладить военное сотрудничество с Польшей, разрешить польским военным находиться на своей территории и заниматься подрывом национальной безопасности России. А уж в случае принятия Украины в НАТО и размещения американских баз под Сумами и Харьковом Варшава, сама являющаяся верным псом США, была бы просто в экстазе.



Собственно, она далеко не первый год движется к этому самому "экстазу". Еще в 2004 г., после "оранжевого" переворота в Киеве, в котором Варшава приняла самое активное участие, разумеется, на "оранжевой" стороне. Польша провозгласила себя "адвокатом Украины в Европе". Так и было. А вот уже из недавнего: в июле 2020 г. министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата партнерства, получившего название "Люблинский треугольник". Как говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте украинского МИДа, стороны признают многовековые исторические и культурные связи между народами Украины, Литвы и Польши. Участники декларации подчеркивают стратегическое значение сотрудничества между странами "Восточного партнерства" (в него входит Украина), НАТО и Европейским союзом, а также отмечают важность сотрудничества по линии Инициативы трех морей. Большое внимание авторы документа уделяют претензиям Украины к России. Варшава и Вильнюс поддерживают требования Киева и заявляют о том, что никогда не признают "попытки аннексии" Россией Крыма.



Как отметил тогда глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс, тот факт, что соглашение было достигнуто именно в Люблине, отсылает к истории подписания Люблинской унии. Это событие положило начало созданию Речи Посполитой, а в будущем обусловило возникновение украинской государственности, отметил дипломат. Чушь, конечно, как и все прочие отсылы к истории. Напомним, однако, что Люблинская уния была заключена 28 июня 1569 года между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Таким образом, было создано единое федеративное государство – Речь Посполитая. Литовское дворянство с самого начала опасалось, что будет отодвинуто поляками на вторые роли в составе единого государства. Однако литовцы были вынуждены вступить в союз, всерьез опасаясь поражения в Ливонской войне. В итоге опасения литовской шляхты оправдались – поляки сумели вытеснить литовцев из общего сейма, заняв три четверти мест. Разработка законодательства и внешняя политика были подчинены интересам польской знати. Украинцев эти факты не настораживают? Впрочем, они в эйфории от перспектив совместного с поляками будущего, светлого, понятно. Хотя, по большому счету, это нелепая попытка вернуться в прошлое, но с позиций сегодняшнего дня.



К идее объединения под "дланью" Польши ряда стран региона после Первой мировой войны обратился первый и последний начальник Польского государства Юзеф Пилсудский.



В рамках его концепции, предлагалось создать конфедеративное государство, включающее Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, возможно, Финляндию. Эдакий пояс государств, который бы надежно прикрывал Польшу с трех сторон, исключая Запад, откуда, собственно, и исходила постоянная угроза для Польши. Однако вопреки здравому смыслу еще во времена оны Польша и Литва стали союзниками Ливонского ордена в борьбе с Россией потому, что им было не выгодно иметь у своих границ сильное государство, которое составило бы им конкуренцию в торговле и влиянии в Европе. А в новейшие времена Варшава пошла на союз с гитлеровским Берлином и тоже против России/СССР. По словам бывшего министра обороны Польши Богдана Клиха, Украина была своего рода буфером безопасности для его страны. Очевидно, что создание нового государства закрепляет и цементирует конфликт с Россией на ближайшую историческую перспективу, закрывая возможности выйти из него каким–либо образом.



"В случае успеха Кремля количество враждебных границ Польши может увеличиться с одной до трех: Россия, Беларусь и Украина. Опасность выхода конфликта на восточный фланг НАТО реальна. Мы должны устранить эти риски безопасности сейчас", – говорит бывший военный атташе посольства США в Варшаве Рэй Войчек. Но, по мнению экспертов, проект интеграции Украины в единое с Польшей государство, скорее всего, приведет к плавной трансформации НАТО – разделению альянса на две части: "малой Антанты" из стран Центральной Европы под эгидой Польши, и традиционного евроатлантического союза западных и североевропейских держав: Не этого ли добиваются и США?



Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, заявления президента Польши Дуды не самостоятельны, а полностью совпадают с внешнеполитической линией Соединенных Штатов Америки.



Эксперт пояснил, что, по замыслу США, Польша должна стать центром Европы, заместив Германию. И ей для этого нужны опорные страны. Сейчас она опирается на Прибалтику, а в будущем – на Украину, которая формально будет признана протекторатом Польши.



Джонсон впервые поделился этой своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля. По информации источников Corriere della sera, Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, ни отвергнув и ни поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23-24 июня.



Как отмечают источники Corriere della sera, "украинская элита убедилась, что во дворцах власти в Германии и Франции мало кто надеется на поражение России", из-за чего конфликт вокруг Украины "открывает новые трещины в Европе". С другой стороны, "Джонсон надеется получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем, которую он сам хотел бы возобновить после неудачной процедуры Brexit: таким образом, Лондон пытается нарушить баланс на континенте, обнажая все новые линии разлома", отмечает итальянское издание. В ответ на эту информацию в Кремле сообщили о том, что не знают о якобы намерениях британского премьера создать альянс в противовес Евросоюзу, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает "междусобойчик" для подрыва позиций ЕС.



Несколько иной точки зрения придерживается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, инициативу Джонсона нельзя рассматривать как возможную альтернативу ЕС. "Я бы сравнил его с новым блоком AUKUS, куда входят Великобритания, США и Австралия. Но только этот альянс направлен на противостояние с Китаем, а предложенная Джонсоном группировка будет работать против России", – сказал Кортунов газете "Взгляд".



Позволю себе добавить к этому определению еще одно видимое предназначение всех подобных "аукусов", но, прежде всего – европейских. Их цель – способствовать полной реализации американских интересов, которые не всегда совпадают с интересами региональных игроков. По сути, "аукусы" позволяют США вольно действовать по принципу "Разделяй и властвуй".



Очень похоже на создание в свое время большевиками национальных союзных республик и административных единиц внутри, скажем, России тоже по национальному признаку. Практически – это стало миной замедленного действия под фундаментом СССР. Сегодня такие же мины закладываются под Евросоюз и НАТО в виде региональных объединений, ставших фактически проводниками политики Вашингтона на Европейском континенте: атомизированными сообществами всегда проще управлять, чем единым целым.



Варшава, естественно, по указке Вашингтона уже не первый год активно инициирует региональные объединения и форматы сотрудничества. Так, в 2015 г. президенты Польши и Хорватии основали Инициативу трех морей. Сегодня этот проект объединяет 12 стран ЕС: Австрию, Венгрию, Словакию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Румынию и Болгарию. Новая конструкция Бориса Джонсона напоминает доктрину Междуморья польского диктатора Юзефа Пилсудского. Название "Триморье" символизирует обширную географию стран-участниц, которые имеют выходы к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. Украина изъявляла желание присоединиться к формату, однако ей было отказано - страна не является членом ЕС.



По словам доцента философского факультета МГУ, политолога Бориса Межуева, Варшава пытается актуализировать историческую память, чтобы сформировать собственный центр политического влияния, который мог бы оппонировать России. Сегодня партнерство Литвы, Украины и Польши в сфере безопасности выражается в функционировании совместной бригады LitPolUkrBrig. Этим усилиям оказано "большое противодействие со стороны Германии".



Но, как говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, "нет ничего более природного" в регионе, чем союз поляков, литовцев и украинцев. А в курсе ли сей пан, что такие слова, как "быдло", "пся крев" и "схизматики", поляки использовали исключительно по отношению ко всем православным?



Причем не только к запорожцам, казакам с Дикого поля и прочих окраин Речи Посполитой (украIн), но и в отношении к верноподданным польской короны? Даже – к православной польской шляхте? Ни в Польше, ни на Украине этих "высоких природных" отношений не забыли и через столетия. А команда Зе их, видимо, и не знает. Кулеба – ягода того же "зеленого" поля.



Политик и писатель Захар Прилепин отмечает, что Украину вернули в то состояние, "в котором мы застаем ее на первых страницах повести Гоголя "Тарас Бульба"". "И хотя Гоголь датировал ее XV веком – исторически более точно переместить события повести в конец XVI, первую треть XVII века", считает Прилепин. "Этот путь уже был пройден однажды! Это не будущее - это предательское прошлое", – говорит он. Действительно, особый статус поляков очень напоминает их права в XVII веке, когда они осуществляли управление этими землями. Власть их закончилась в результате вооруженного восстания православного населения Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого и наступления русской армии в 1654-1655 гг. Некоторые военные аналитики считают, что нынешняя ситуация дает право польским военным принимать участие в конфликте на Украине, не втягивая НАТО.



Официально Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, но реально поляки на Украине воюют. Недавно сообщалось об уничтожении российскими войсками двух батальонов польских наемников, большого количества боевой техники. США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине. Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на заявления западных лидеров "ничего об Украине без Украины". Среди властей западных стран растет обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщил телеканал CNN.



Естественно, польские планы находят понимание в США. "Польша является важнейшим союзником НАТО, находящимся на передовой. Ей требуются миллиарды долларов в виде помощи от США и ЕС для оказания помощи беженцам, а также для укрепления своей обороны. На данный момент ЕС выделил 500 000 евро (около 550 000 долларов), что явно недостаточно. В ходе своего визита Байден обещал еще один миллиард", – напоминает Рэй Войчек. И даже говорил о необходимости принять для Варшавы программу ленд-лиза. Унисон вполне объясним – и связан он не только с желанием сдерживать Россию. "Они хотят обозначить себя как державу, равновеликую Германии и Франции. А поскольку в плане экономики они от этого бесконечно далеки, им остается только вооружаться до зубов", – говорит эксперт Вадим Трухачев. Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после мартовской встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Варшаве. "У нас уже есть более 10 тысяч американских солдат и стараемся, чтобы их было как можно больше", - сказал Моравецкий. Что ж, чем масштабней цель, тем мощнее будет удар…



"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и уточнил, что у Запада есть "особые планы" на территории Украины. По его мнению, партнеры Киева могут "в корыстных интересах" воспользоваться сложившейся ситуацией. "Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", – отмечал Патрушев. По его словам, несколько государств работают над "расчленением" Украины, а к развалу страны ведут действия США и их союзников.



Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что власти Польши и США разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над "историческими владениями" Варшавы на территории Украины. Он считает, что на первом этапе польские войска должны войти в западные области Украины под предлогом защиты от российской агрессии. По утверждению главы СВР, миссия пройдет без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".



На днях президент Фонда исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая на передаче "Большая игра" Первого телеканала отметила, что вряд ли США (НАТО) позволят Польше поглотить оставшуюся после СВО часть Украины. Действительно, ситуация развивается как в анекдоте: съесть-то он хочет, да кто же ему даст?



На Западе почему-то забывают, скорее, не хотят помнить, что 1 августа 1975 г. был подписан Хельсинский акт, согласно которому границы СССР признавались нерушимыми. И никакие территории не могут быть аннексированы в пользу Запада. Россия является правопреемницей Советского Союза, поэтому вправе вернуть утраченные земли. Несмотря на то, есть там поляки или нет. И если польская армия зайдет на территорию западных областей Украины, то ей придется встретиться с российской армией. Потому, по мнению многих экспертов, спецоперация будет продолжаться, несмотря на действия Варшавы. Для нас самое важное, чтобы Украина была демилитаризована и не входила ни в НАТО, ни и Европейский союз. А какой она будет потом, решать ее народу. Источник - stoletie.ru

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