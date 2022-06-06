 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.06.2022
08:55  Отказ от Болонской системы и идеологические судороги элиток в РФ, - А.Дугин
08:46  В Казшколах с 5 по 11 класс теперь будут преподавать "Патриотизм"
08:23  Умерла Рос-писательница Людмила Басова, много лет жившая и работавшая в Таджикистане
08:16  Евросодружество против Евросоюза, - Валерий Панов
08:14  Линией раздела станет юань? - Елена Пустовойтова
08:05  КырПрезидент Жапаров создал секретную надпрокуратуру
08:00  В торговле людьми заподозрили чиновников Костаная

07:56  Семи Узбхокимам объявлен "последний" выговор, а их заместители уволены
07:51  Мирзиеев раскритиковал отсутствие генпланов у городов
07:46  В Казахстане официально образованы новые области - Абай, Жетису и Улытау
07:35  Восточная Украина бежит в Россию с ускорением, - Иван Родин
07:21  Почему российская пресса позволяет себе оскорблять власти Кыргызстана? - 24.kg
07:17  У Джо Байдена какая-то байда. В Белом доме нарастает управленческий кризис, - С.Строкань
01:12  Становится понятно, какую сеть сплела агентура ЦРУ и МИ-6 в России
01:05  Что осталось от Аральского моря (видео из космоса)
Вторник, 07.06.2022
23:09  Армия Z освободила Святогорск. Наступление продолжается
21:45  Санкционные игры вокруг золота, - В.Катасонов
21:43  В США растет недовольство политикой Байдена, - Ксения Логинова
21:38  Начался процесс превращения Европы в дремучее захолустье, - С.Плотников
21:35  Украинские уроки. Печальная планида предателей, - Максим Ивлев
14:57  Хоким Андижана Б.Хайдаров задержан за хищения бюджетных средств
14:56  Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, - The Washington Post
13:21  На границе Таджикистана и Узбекистана появится "торгово-индустриальная зона"
13:16  Иглы в ногти? Экс-президент Киргизии Атамбаев уверяет, что его пытают в тюрьме
13:15  Казахстан. Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть 6
13:13  Партийный бум Казахстана, - Алма Бектенова
13:11  Ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику, - Т.Киути
13:09  Foreign Policy: Китай "тянет резину" в вопросе Украины. И вот почему
13:05  Когда будет новый Казахстан? - Расул Рысмамбетов
13:04  $300 за баррель: Эмбарго на русскую нефть вгоняет Европу в кому
12:13  Укры бросили в бой последний резерв - "бригаду иностранных добровольцев Хрульфа"
11:38  Сколько еще Россия должна терпеть сопливо-слезливую позицию лавровского росМИДа?
11:03  Заместитель акима Экибастуза Баур Ахметов получил 8 лет за систематические взятки
08:49  КазМинобраз разделят на две части
08:42  Китайская карта бита. РосЦБ готов поддержать местных производителей, - "Къ"
08:26  Скончался экс-глава Погранслужбы Киргизии Замир Молдошев
08:20  Абдушукур Садыков возглавил Национальное антидопинговое агентство Узбекистана
08:17  Аксакал узб-политии Б.Парпиев назначен советником Минмахалли
08:11  Железный занавес от правды. Вашингтон стал жертвой своей же пропаганды, - Андрей Соколов
08:09  Политическая инквизиция в "демократической" Европе, - Владимир Малышев
07:57  При Минфине Киргизии создана "Служба внутреннего аудита"
07:25  Кто кому свернет шею – Порошенко Зеленскому или наоборот? - А.Надеждин
02:55  Вояж Байдена в Саудовскую Аравию: удастся ли перетянуть арабов на сторону янки?
02:51  Индонезия - родина самой большой мусульманской общины, - П.Густерин
00:32  Европа задохнется без туркменского газа, - Виктория Панфилова
00:09  России надо стать корпорацией, - В.Катасонов
Понедельник, 06.06.2022
22:06  Казахстан проводит работу над ошибками, - "Къ"
21:45  Умер дважды герой СССР космонавт Валерий Рюмин
21:29  РосВласти будут усиливать советизацию госпропаганды
18:02  Эрдоган ставит НАТО на колени, - Сергей Марков
15:04  Туркменский спец Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского "Кайрата"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Умерла Рос-писательница Людмила Басова, много лет жившая и работавшая в Таджикистане
08:23 08.06.2022

Не стало переводчицы Людмилы Басовой, бывшего главреда советского сатирического журнала "Калтак". Она ушла на 82-м году жизнии во Владимире, сообщает телеканал "Царьград".

Причина ее смерти не уточняется. Прощание с писательницей пройдет во Владимирской области.

Людмила Басова много лет проработала в журналистике, перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков.

Людмила Дмитриевна Басова родилась 1 ноября 1940 года в Душанбе. Окончила в Душанбе филологический факультет педагогического института.

Учебу совмещала с работой: корректор, затем – редактор в книжном издательстве "Ирфон" ("Светоч"). Первая публикация – рассказ в газете "Комсомолец Таджикистана" (1960 г.).

Работала журналистом, читатели "Вечерки" помнят ее как автора материалов на морально-этические темы, заместителем главного редактора комитета по печати Таджикской ССР, главным редактором сатирического киножурнала "Калтак" (1972 г.).

фото: proza.ru
Автор более десяти сценариев документальных фильмов, 3 из которых стали призерами всесоюзных конкурсов документального кино.

Перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков, издававшихся в Москве.

Рассказы и повести Л.Д. Басовой печатались на страницах литературно-художественных журналов "Памир", "Звезда Востока", в коллективных сборниках московских издательств. В 1986 году в Москве вышла книга "Зойка и Пакетик", до этого в Таджикистане были изданы сборники "Слова на снегу", "Про кино и про любовь".

1994 году вместе с семьей после гражданской войны в Таджикистане переехала во Владимир. Работала в областных печатных СМИ, лауреат Всероссийских конкурсов "Вместе" и "Вопреки".

Член Союза писателей СССР с 1990 года (впоследствии – член Союза писателей России).

В 2006 году в литературном журнале писателей Крыма, Белоруссии и России вышел роман "Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии", в 2007 году в издательстве "Астрель" в серии "Русский хит" издан роман "Каинова печать".

Единственная из современных прозаиков, кто писал о гражданской войне в Таджикистане, вспыхнувшей после развала СССР.

В 2014 году после публикации романа "Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии" в карельском журнале "Север", он был признан лучшим произведением года, а Басова была награждена как лучший автор года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654665780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 июня 2022 года №908
- 7 июня 2022 года состоялось заседание ЦКР РК
- Состоялось заседание ЦКР РК по итогам республиканского референдума
- Постановление ЦКР РК от 7 июня 2022 года №47/506
- Мажилис рассмотрит отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая - А. Смаилов
- 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек - новый KPI для акимов внедрят в Казахстане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года №357
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  