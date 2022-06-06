Умерла Рос-писательница Людмила Басова, много лет жившая и работавшая в Таджикистане

08:23 08.06.2022

Не стало переводчицы Людмилы Басовой, бывшего главреда советского сатирического журнала "Калтак". Она ушла на 82-м году жизнии во Владимире, сообщает телеканал "Царьград".



Причина ее смерти не уточняется. Прощание с писательницей пройдет во Владимирской области.



Людмила Басова много лет проработала в журналистике, перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков.



Людмила Дмитриевна Басова родилась 1 ноября 1940 года в Душанбе. Окончила в Душанбе филологический факультет педагогического института.



Учебу совмещала с работой: корректор, затем – редактор в книжном издательстве "Ирфон" ("Светоч"). Первая публикация – рассказ в газете "Комсомолец Таджикистана" (1960 г.).



Работала журналистом, читатели "Вечерки" помнят ее как автора материалов на морально-этические темы, заместителем главного редактора комитета по печати Таджикской ССР, главным редактором сатирического киножурнала "Калтак" (1972 г.).



фото: proza.ru

Автор более десяти сценариев документальных фильмов, 3 из которых стали призерами всесоюзных конкурсов документального кино.



Перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков, издававшихся в Москве.



Рассказы и повести Л.Д. Басовой печатались на страницах литературно-художественных журналов "Памир", "Звезда Востока", в коллективных сборниках московских издательств. В 1986 году в Москве вышла книга "Зойка и Пакетик", до этого в Таджикистане были изданы сборники "Слова на снегу", "Про кино и про любовь".



1994 году вместе с семьей после гражданской войны в Таджикистане переехала во Владимир. Работала в областных печатных СМИ, лауреат Всероссийских конкурсов "Вместе" и "Вопреки".



Член Союза писателей СССР с 1990 года (впоследствии – член Союза писателей России).



В 2006 году в литературном журнале писателей Крыма, Белоруссии и России вышел роман "Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии", в 2007 году в издательстве "Астрель" в серии "Русский хит" издан роман "Каинова печать".



Единственная из современных прозаиков, кто писал о гражданской войне в Таджикистане, вспыхнувшей после развала СССР.



В 2014 году после публикации романа "Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии" в карельском журнале "Север", он был признан лучшим произведением года, а Басова была награждена как лучший автор года.