В Казшколах с 5 по 11 класс теперь будут преподавать "Патриотизм"

08:46 08.06.2022

Новый курс "Патриотизм и глобальные компетенции" будет введен в школах Казахстана



Одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года станет внедрение в 5-11-х классах курса под общим названием "Патриотизм и глобальные компетенции", сообщает пресс-служба Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

Курс Патриотизм и глобальные компетенции -



Курс "Патриотизм и глобальные компетенции" будет изучаться в формате факультативов. Курс состоит из следующих модулей:

"Основы финансовой грамотности и предпринимательства",

"Гражданственность",

"Добропорядочность и этика",

"Экологическая культура",

"Критическое мышление",

"Светскость и основы религиоведения",

"Медиаграмотность".

Президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева на аппаратном совещании Минобразования и науки представила проект инструктивно-методического письма "Об особенностях организации образовательного процесса в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2022-2023 учебном году".

Согласно данному проекту, в начальной школе предмет "Иностранный язык" школьники начнут изучать с 3-го класса. "Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу 3 языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями", - отметила М. Тыныбаева.

Также в новом учебном году будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах – в следующем учебном году. Таким образом, уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это будет способствовать повышению математической грамотности обучающихся.

Изменения коснулись предмета "Художественный труд", он разделен на два предмета: "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".