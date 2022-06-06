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Как граждан ЦентрАзии приглашают на сезонные сельхозработы в Европу
12:06 08.06.2022

Великобритания отобрала на сельхозработы 600 кыргызстанцев. Таджикистанцев тоже пригласили

Но многие граждане РТ не смогли сдать экзамен по английскому, и отобрали только 250

Работодатели отобрали свыше шестисот граждан Кыргызстана для сезонных работ на территории Великобритании, сообщает Фергана.

"Регистрация и отбор среди граждан проводились бесплатно и самостоятельно на сайте компании AgriHR. В мае 203 кыргызстанца уже вылетели в Лондон, в июне должны вылететь еще более 400 граждан", - сказал министр труда республики Кудайберген Базарбаев на форуме "Миграция и развитие: перспективы и новые возможности", который прошел в Бишкеке.

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минсоцтруда заключил соглашение об отправке граждан в Великобританию на сезонные сельхозработы в середине марта.

Согласно договоренности, на 2022 год для граждан Кыргызстана выделена квота в количестве тысячи человек. Заявки на участие в британской программе сезонных сельскохозяйственных работ подали свыше семи тысяч кыргызстанцев.

Процесс отбора и регистрации проводится британской стороной в режиме онлайн.

С гражданами, которые успешно прошли отбор, перед отправкой будет проведена разъяснительная работа по британскому законодательству и прочим особенностям пребывания в Великобритании.

Также в ходе форума заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Нурдоолот Базарбаев заявил, что в настоящее время проводится работа по заключению соглашений о трудоустройстве граждан на краткосрочные сельскохозяйственные работы в Финляндию.

На стадии проработки находятся соглашения с работодателями Болгарии и ряда других стран. Запланировано подписание соглашения с Федеральным агентством занятости Германии.

По словам Базарбаева, в республике осуществляют свою деятельность 117 частных агентств занятости, сотрудничающие с 20 странами мира. С начала года было трудоустроено более 6 тысяч граждан.

Наиболее популярными странами среди кыргызстанских трудовых мигрантов являются Россия, Турция и Южная Корея.

Таджикистанцев тоже пригласили

Ранее британская компания пригласила граждан Таджикистана на сезонные работы в этой стране, около 1000 человек подали заявки. Однако после экзамена по английскому языку прошли только около 250 человек. Об этом сообщили в Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Источник сообщил, что из 250 прошедших экзамен пока на работу пригласили 69 человек, и они готовят документы, в том числе визы в Великобританию.

По словам нашего собеседника, министерство по приглашению британской компании направит на сельскохозяйственные работы в Великобританию 500 граждан Таджикистана.

"Британская компания Profors через Миграционную службу Таджикистана объявила о том, что приглашает граждан Таджикистана в страну на работы в сфере сельского хозяйства. Через посольство Таджикистана в Великобритании мы отправили в компанию список претендентов, и они онлайн общались с ними", - сказал источник в ведомстве.

Он также сообщил, что стоимость поездки в Великобританию желающие будут оплачивать сами и для этого им потребуется от 1 до 1,5 тысяч долларов.

"Требование компании одно - знание английского языка на уровне общения. В Великобритании они работают до восьми часов в день и зарабатывают до 12 долларов в час. В месяц будут зарабатывать около 1,5-2 тысяч фунтов стерлингов. Срок трудового договора составляет шесть месяцев. После шести месяцев таджикский мигрант должен вернуться домой", - отметил источник.

Следует отметить, что большая часть мигрантов Таджикистана едет на заработки в Россию, а еще в небольшом количестве - в Казахстан и часто жалуются на плохое обращение и небольшую зарплату в этих странах.

В последние годы наблюдается также, что таджики все чаще выбирают для трудовой миграции страны Европы, Южную Корею и Америку.

Отметим, что власти ранее сообщали, что подписали соглашения о привлечении таджикских рабочих в Южную Корею и ряд других стран. Однако пока неизвестно, сколько человек было отправлено на работу по этим соглашениям.

При этом власти отчитываются о создании рабочих мест внутри страны и регулярно проводят конкурсы на вакантные места. Но жители говорят, что заработная плата внутри страны низкая.

Источник - Азия-Плюс
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