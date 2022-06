США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС, - "Взгляд"

Саммит Америк в Лос-Анджелесе начался со скандала. Из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Неприятный сюрприз готовит Аргентина. А именно на этом саммите США планировали лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, расширение связей с которыми важно для Москвы в условиях санкций.



Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет участвовать в Саммите Америк, который открывается в Лос-Анджелесе в понедельник и продлится до пятницы. Причину отказа Обрадор сформулировал четко и недвусмысленно. "Не может быть Саммита Америк, если в нем не участвуют все страны американского континента", – передает ТАСС заявление президента Мексики на пресс-конференции в понедельник.



В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что администрация США "приняла окончательное решение" не приглашать на саммит американских государств представителей властей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Обрадор и ранее предупреждал, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона. Аналогичную позицию занял и президент Боливии Луис Арсе – преемник Эво Моралеса, одного из лидеров латиноамериканского левого движения. Аргентинский лидер Альберто Фернандес, как сообщают СМИ, также сомневался в своем участии из-за отсутствия в списке приглашенных Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Похоже, он все-таки приедет в Лос-Анджелес, однако не для того, чтобы оказать Вашингтону любезность.



Это уже девятый по счету саммит – подобные мероприятия проходят с 1994 года под эгидой Организации американских государств (ОАГ). Это объединение включает в себя 35 государств двух континентов: США, Канаду, страны Вест-Индии и, что в данном случае важнее всего – государства Центральной и Южной Америки, за исключением Кубы (которую исключили из ОАГ еще в 1962 году) и Венесуэлы, которая вышла из организации в 2017-м. Пожалуй, ранее проведение общеамериканских встреч без участия Гаваны и Каракаса не вызывало особых возражений у латиноамериканских лидеров. Сейчас ситуация явно иная.



Очевидно, что и демарш лидера Боливии, и в особенности – заявление ближайшего южного соседа, мексиканского президента, подпортит настрой Вашингтона. Еще в воскресенье The Washington Post отмечала, что конфликтов на саммите не ожидается. Очередной Саммит Америк должен был продемонстрировать приверженность Латинской Америки вашингтонскому курсу. Формально повестка саммита включает в себя обсуждение состояния демократии и прав человека в регионе, "зеленую энергетику", миграционные вопросы, восстановление экономики стран региона после пандемии и т. п.



При этом латиноамериканские эксперты сомневаются, что общение национальных лидеров с североамериканским президентом принесет пользу. Проведение саммита в Лос-Анджелесе не решит проблем, стоящих перед регионом, поскольку у Вашингтона отсутствует системный подход к работе со странами западного полушария, заметил в понедельник в интервью бразильскому телеканалу Globo аналитик Бразильского центра международных отношений (CEBRI), научный сотрудник Гарвардского университета Хусейн Калут.



Очевидно, что, собирая в Калифорнии лидеров Центральной и Южной Америки, Вашингтон пытается решить две внешнеполитические задачи. "Саммит будет проходить в Лос-Анджелесе впервые с 1994 года. Байден пытается пригласить на него как можно больше представителей стран Латинской Америки, чтобы показать, что этому региону он тоже уделяет большое внимание, что все сейчас не завязано только на Украину или на Азию", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Кроме того, по мнению The Washington Post, Саммит Америк запланирован Вашингтоном как отпор растущему влиянию в Латинской Америке китайской экономики. Если руководимому из Белого дома саммиту не удастся выполнить весь комплекс поставленных задач, это грозит стать катастрофой для положения США в регионе, сообщает газета. Тем более, пишет издание, что лидеры стран Латинской Америки видят рост антирейтинга Байдена как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов.



Дудаков допускает, что в зависимости от поведения США на стартующем в понедельник саммите страны региона могут испытать разочарование итогами мероприятия. По его мнению, ожидания латиноамериканских государств относительно внешнеполитического курса нынешней администрации Белого дома не оправдались. "Американский президент пытается как-то протолкнуть свою типичную повестку, связанную с демократизацией, продвижением демократических ценностей, борьбой с коррупцией, зеленой повесткой и так далее. То есть все то же самое, что он предлагает и другим странам", – отметил эксперт.



"Но сразу видно, что дела пошли не по плану.



Саммит стартует уже сегодня, но все еще не понятно, кто примет участие. Президент Мексики угрожает тем, что он не приедет. Лидеры Аргентины и Чили довольно активно критикуют Байдена за то, что он не пригласил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа в связи с тем, что Байден считает эти страны недемократическими", – отметил Дудаков.



"С Бразилией сложные отношения, президент Жаир Болсонару угрожал, что не приедет. Но в итоге его удалось уговорить тем, что будут проведены двусторонние переговоры с Байденом", – добавил собеседник.



"Общая повестка в том виде, в котором она сейчас заявлена, носит расплывчатый характер "за все хорошее, против всего плохого", но нет никакой конкретики. Это уже само по себе говорит, что никаких прорывов в рамках этого саммита Байдену добиться, скорее всего, не удастся. Будут лишь подписаны какие-то декларативные договоренности", – подчеркнул Дудаков. "Я думаю, тема Украины вообще не будет упоминаться в официальных документах, потому что страны Латинской Америки дорожат торговлей с Россией и кооперацией на фоне экономического кризиса", – добавил он.



"Байдену хотелось бы перезагрузить отношения с Латинской Америкой, но ему сейчас особо нечего предложить региону, и он не способен снизить уровень кооперации этих стран с Россией и Китаем. Поэтому в итоге это мероприятие можно охарактеризовать, скорее, как нечто формальное", – резюмировал эксперт.



"Повестка Саммита Америк полностью не обнародована, но, похоже, Соединенные Штаты попытаются привлечь латиноамериканские страны на свою сторону в российско-американском конфликте, связанном с украинскими событиями. Самое главное для Байдена будет лишить Россию поддержки латиноамериканских стран. Поскольку в условиях санкций со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза Москва будет искать расширение связей с латиноамериканскими государствами: экономических и политических. Нам важна их поддержка на международной арене", – указал советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.



Однако, уверен политолог, США не смогут отдалить Южную Америку от России, поскольку Байден проявляет очень непоследовательную внешнеполитическую позицию. "С одной стороны, Вашингтон делает шаги по смягчению санкционного режима в отношении Кубы, он также дал отмашку на переговоры с Венесуэлой по поводу поставок нефти в Европу. С другой стороны, США исключают страну из участия в саммите, который организуют и проводят на своей территории. Никакой логики в этих действиях обнаружить невозможно, как и во многих других действиях Байдена. Поэтому вряд ли США получат от Латинской Америки поддержку, на которую рассчитывают", – спрогнозировал собеседник.



"Президент Аргентины должен от имени Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) зачитать протест по поводу исключения трех государств из участия в саммите. Хотя президенты Кубы, Венесуэлы и Никарагуа заявили о том, что даже если бы их сейчас позвали, то они бы не поехали. И их позиция понятна", – подчеркнул аналитик.



"В июне, помимо Саммита Америк, пройдет еще и саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).



Очевидно, мы увидим, упрощенно говоря, конкуренцию между США и БРИКС за Латинскую Америку.



Тут все будут определять дивиденды, которые получит Южная Америка от сотрудничества. Судя по прошедшей в мае встрече БРИКС на уровне глав МИД, со стороны глобального Юга – Аргентины, в частности – проявляется серьезная заинтересованность в инициативах Китая по расширению взаимодействия, например – в контексте вступления в Новый банк развития БРИКС. Туда, напомню, уже принят Уругвай. Также для Латинской Америки реальную выгоду принесет участие в пуле условных валютных резервов БРИКС, если он будет реформирован", – пояснил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик.



Кроме того, напомнил аналитик, Байден на саммите будет продвигать экономическую инициативу Build Back Better World (B3W) – "Восстановить лучший мир", которая, по замыслу Вашингтона, должна стать альтернативой китайскому проекту "Один пояс, один путь". "Впрочем, эта инициатива пока не вылилась во что-то значимое, а объявлявшийся ранее проект США по созданию на обоих американских континентах зоны свободной торговли провалился. Поэтому глобальный Юг склоняется пока в сторону игроков БРИКС, в частности – России и Китая. Тем более что, судя по всему, нынешний Саммит Америк пройдет в режиме обмена мнениями, не более того. И оптимальным, и самым реалистичным результатом для всей американской делегации будет настройка диалога с Южной Америкой", – отметил собеседник. Источник - Взгляд

