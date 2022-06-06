Чист, аки слеза... Отсидевший за воровство почти 2 года экс-Кырпарламентарий Дыйканбаев (племя "бугу") - полностью оправдан

13:46 08.06.2022

Суд оправдал Курманбека Дыйканбаева. Его обвиняли в требовании 7 млн сомов на выборы

Первомайский районный суд Бишкека 24 мая оправдал бывшего полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше, в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Курманбека Дыйканбаева.



Первомайский райсуд признал Дыйканбаева невиновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 204 и частью 4 статьи 320 Уголовного Кодекса и оправдал его за отсутствием в его деяниях состава преступлений.



Он был задержан в ноябре 2020 года и водворен в СИЗО ГКНБ.



Курманбек Дыйканбаев шел под номером 58 в списках партии "Биримдик" на парламентских выборах 2020 года.



Как говорится в обвинительном акте, в мае 2020 года Дыйканбаев, пользуясь своим политическим влиянием, вызвал в свой служебный кабинет председателя правления ОАО "ТН.Д." И.Т.О., в ходе встречи с которым Д.К. обозначил себя негласным куратором ОАО, 98,46% акций которого принадлежат государству, и тем самым сообщил об имеющихся у него полномочиях влиять на деятельность стратегического предприятия.



[Скорее всего, речь идет о ТНК "Дастан", председателем правления которого на тот момент был Иманов Талантбек Орускулович]



В свою очередь И.Т. дал согласие на предоставление Дыйканбаеву материальных благ. 2 октября 2020 года они встретились в штабе политической партии в Караколе. Дыйканбаев потребовал на выборные процессы 7 млн сомов, говорится в обвинительном акте.



И.Т. передал 200 тыс. сомов. Оставшиеся 6,8 млн сомов И.Т. передал через свою сотрудницу.



По версии следствия, своими действиями Дыйканбаев совершил преступления, предусмотренные частью 3 статьи 204 УК (в редакции от 2 февраля 2017 года) – мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; и частью 4 статьи 320 УК (в редакции от 2 февраля 2017 года) – использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности, причинившее по неосторожности тяжкий вред лицом занимающим ответственное положение.



В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Сказал, что у него хорошие отношения с потерпевшим. В 2020 году они шли на выборы вместе от партии "Биримдик". По словам Дыйканбаева, его должность никак не влияла на госкомпанию. Однако он признал, что просил деньги, но как частное лицо для нужд предвыборной кампании. 200 тыс. сомов получил в офисе, 6,8 млн сомов привезла сотрудница потерпевшего. Все полученные в долг деньги возвратил.



Допрошенный в судебном заседании потерпевший И.Т. сказал, что он работал председателем правления в ОАО "ТН.Д.". На предвыборной кампании 2020 года с Дыйканбаевым был в одной команде. Дал в долг 7 млн сомов. Из-за задержки с возвратом долга он обратился в правоохранительные органы.



Как установлено в суде, на сегодняшний день все взаимные обязательства между ними были исполнены, долг возвращен. В данном случае отсутствуют гражданско-правовые обязательства, не говоря об ущербе, причиненном преступлением. Нет действий Дыйканбаева, относящиеся к его должности, нет ущерба, а в целом нет никакой причинно-следственной связи между взаимоотношениями обвиняемого с потерпевшим с занимаемыми ими должностями.