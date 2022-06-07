Взяли в плен вместе с лошадьми. Подробности конфликта на кыргызско-таджикской границе в июле 2021 г.

15:27 08.06.2022

Военнослужащих КР взяли в плен вместе с лошадьми, одного застрелили.



Стали известны новые подробности конфликта на границе 9 июля 2021 года



Двое военнослужащих Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности осуждены за нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее по неосторожности тяжкий вред. Но сажать их в тюрьму не стали, назначив пробационный надзор (условный срок) на 2 года.



На скамье подсудимых оказались Имар [имя изменено И.У.Х.], 1989 года рождения, и Умар [имя изменено У.З.С.], 1986 года рождения. Обоим были предъявлены обвинения по ст. 393 ч.2 («Нарушение правил несения пограничной службы») Уголовного кодекса.



По данным следственных органов, 29 июня 2021 года Умар на 10-дневный срок был назначен начальником пограничного поста «Гош-Жайлоо» пограничной заставы «Таш-Булак» войсковой части 2021 ПС в Лейлекском районе.



Временный пограничный пост «Гош-Жайлоо» организовывается на данном участке с мая по октябрь.



7 июля примерно в 14:30 военнослужащие пограничного поста задержали трех лошадей, которые зашли с территории Таджикистана. Но сообщать на пограничную заставу «Таш-Булак», как это предусматривается положением о несении службы, они не стали. Военнослужащие во главе с Умаром, как установило следствие, решают извлечь из этого материальную выгоду.



На следующий день, 9 июля примерно в 08:00 прапорщик Умар, ефрейтор Имар и сержант Х.Х. [прим. Turmush — погибший Хуснидин Хожиев], в нарушении режима и времени охраны государственной границы, оставили охраняемый ими участок. Несмотря на то, что есть запрет на изменение маршрута [по которому должен двигаться пограничный наряд], самовольно сели верхом на лошадей, и отправились на границу на перевале Чашмагилан. Там они намеревались провести переговоры с представителями пограничной службы и жителями приграничного района. Предварительно созвонившись по телефону с гражданами Таджикистана, военнослужащие ПС КР решают получить деньги за лошадей. Договариваются о 10 тыс. сомов. Затем пограничники ожидают жителя Таджикистана по имени Гафур.



После того, как Гафур позвонил на мобильный телефон Умара, и сообщил, что прибыл с деньгами, военнослужащий Хожиев незаконно пересек государственную границу, после чего был убит военнослужащими Таджикистана.



После выстрелов, Умар решил скрыться, хотя был вынужден применить оружие по защите сослуживца в условиях опасности. Сбежать ему не удалось, его взяли в плен. Пограничники Таджикистана изъяли у него автомат Калашникова (АК-74), 4 магазина с боеприпасами, 100 патронов калибра 5,45 мм, служебных лошадей. Далее военнослужащие Таджикистана зашли на территорию Кыргызстана, после чего увели пограничника Умара на свою территорию.



В ходе судебных разбирательств Умар свою вину признал частично. По его словам, к ним обратились кыргызкие чабаны, которые рассказали о том, что лошади часто заходят с территории Таджикистана, создавая неудобства им. Чабаны попросили задержать лошадей и вернуть в Таджикистан.



Умар опроверг доводы следствия о том, что он пытался заработать на лошадях.



Утром 9 июля пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР сообщала, что в результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Кыргызстана погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ КР Хуснидин Хожиев, 1994 года рождения.



На кыргызско-таджикском участке 8 июля около 17:00 на государственной границе в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд ПС ГКНБ КР был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана.



Рассмотрев материалы дела, Лейлекский районный суд 18 апреля 2022 года признал обоих виновными и назначил наказание в виде 4 лет тюрьмы. Вместе с тем, суд постановил назначить им пробационный надзор сроком на 2 года, освободив от наказания в виде лишения свободы.