Для привлечения к ответственности Назарбаева нужно переписывать закон – КазМинюст разъясняет

15:58 08.06.2022

Благодаря проведенному в стране референдуму будет упразднен закон, защищающий семью Назарбаева от уголовного преследования

НУР-СУЛТАН, 8 июн - Sputnik. Вице-министр юстиции Алма Муканова разъяснила, можно ли будет привлечь первого президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи к уголовной ответственности после утраты действия Конституционного закона "О первом президенте Казахстана" .



5 июня в Казахстане прошел всенародный референдум по конституционным поправкам. Из основного закона страны исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева путем упразднения закона "О первом президенте".

В нем содержалась норма, защищающая не только Нурсултана Назарбаева, но и его ближайших родственников от привлечения к уголовной ответственности.

По словам вице-министра юстиции, теперь привлечь к уголовной ответственности родственников Назарбаева (проживающих вместе с ним) можно, но не его самого.

"У нас помимо закона о первом президенте существует Конституционный закон "О президенте". В этом законе существует норма, которая регламентирует ответственность и экс-президентов. Это не только в отношении Назарбаева, но и в отношении всех президентов, которые будут. Норма говорит, что бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за деяния, совершенные в период его президентства. Так как он политическое лицо и принимает решения, важные для государства", - сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан вице-министр.



Она пояснила, что сейчас разрабатываются пакеты поправок в конституционные законы, и в случае если законодатели решат исключить норму, защищающую бывших президентов от ответственности, то в этом случае Нурсултана Назарбаева можно будет привлечь к ответственности.

Назарбаев без статуса

Согласно принятым поправкам, из статьи 42 Конституции исключается положение, дающее первому президенту право избираться более двух раз подряд на пост главы государства. Из статьи 46 исключается пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим Конституционным законом.

В свою очередь из статьи 91 исключат формулировку о первом президенте как основателе независимого Казахстана и неизменности его статуса Елбасы (лидер нации).

Преследования в отношении родственников Назарбаева

Отметим, что после январских событий были арестованы старший племянник Назарбаева – Кайрат Сатыбалды, его экс-супруга, а также сват старшей дочери первого президента - Кайрат Боранбаев. Также сообщалось о многочисленных нарушениях закона на рынке "Алтын Орда", принадлежавшем брату Назарбаева – Болату.

Неоднократно в СМИ сообщалось о том, что членам семьи Назарбаева приписывают владение роскошной недвижимостью по всему миру.