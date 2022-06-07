В Казахстане изменены правила назначения акимов регионов - выборы из двух

17:01 08.06.2022

Теперь глава государства должен представить маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима

НУР-СУЛТАН, 8 июн - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил новые правила назначения акимов регионов.

Правила дачи согласия депутатами маслихатов на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы вступают в действие со дня первого официального опубликования указа.

Согласно новым правилам, глава государства на основании представления предлагает маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Если кандидаты набрали одинаковое количество голосов, счетная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования среди указанных кандидатов.