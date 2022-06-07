|В Казахстане изменены правила назначения акимов регионов - выборы из двух
17:01 08.06.2022
Теперь глава государства должен представить маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима
НУР-СУЛТАН, 8 июн - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил новые правила назначения акимов регионов.
Правила дачи согласия депутатами маслихатов на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы вступают в действие со дня первого официального опубликования указа.
Согласно новым правилам, глава государства на основании представления предлагает маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.
Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.
Если кандидаты набрали одинаковое количество голосов, счетная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования среди указанных кандидатов.