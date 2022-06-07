Российские моряки демонстрируют намерение поддержать союзника в битве за Тайвань

20:20 08.06.2022

7.06.2022



Тихоокеанский флот вышел на помощь Китаю

Дмитрий Литовкин



Заявление президента США Джозефа Байдена о военной поддержке Тайбея в противостоянии с Пекином привело к резкому росту напряженности в Тихоокеанском регионе. После слов американского лидера Северная Корея провела пуск девяти баллистических ракет, Китай направил 30 истребителей в воздушное пространство мятежного острова, а российские моряки вывели в море более 20 боевых кораблей и судов сопровождения. Официальная легенда – отработка поиска и уничтожения морских мин, поиск иностранных подлодок.

В настоящее время в Охотском море задействованы экипажи более 20 кораблей. Среди них корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Поддержку с воздуха осуществляют противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142М3.



"На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству", – сообщили в российском военном ведомстве. Также сообщалось, что "Ил-38Н отработали постановку с воздуха условных минных заграждений на маршрутах возможного развертывания подлодок условного противника. Моряки провели учебные стрельбы глубинными бомбами из реактивных бомбометных установок РБУ-6000".



Сценарий учений вполне заурядный. В большей степени он повторяет события марта этого года, когда силами флота была проведена операция по выдворению из территориальных вод страны американской атомной подводной лодки ВМС Virginia, находившейся возле острова Уруп Курильской гряды. Для нас речь идет о защите Охотского моря: по мнению России, внутреннем, а по международному – свободном для мореплавания и полетов авиации районе. Именно этим объясняются регулярные провокации ВВС США в этом районе с пролетами стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н с авиабазы Андерсен на Гуаме или японской Мисава, а также попытка американской подводной лодки присутствовать у российских берегов.



Показательным может быть то, что к учениям Тихоокеанского флота (ТОФ) постоянно привлекается фрегат "Маршал Шапошников". Несмотря на то что это корабль 1985 года постройки, он один из самых боеготовых и эффективных кораблей ТОФ. Его модернизировали и вернули в строй в 2021 году. В ходе апгрейда корабль получил две вертикальные пусковые установки 3С-14, способные применять дальнобойные крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные "Оникс", в перспективе гиперзвуковые "Циркон", а также противолодочные ракеты-торпеды комплекса "Ответ". Общий боезапас составляет 16 ракет. Кроме того, на корабль поставили две счетверенные пусковые установки 3С24 комплекса "Уран" с крылатой противокорабельной ракетой Х-35. Была обновлена и гидролокационная станция отображения подводной обстановки моря, с помощью которой, собственно, и обнаружили одну из самых тихих атомных подводных лодок мира Virginia.



Речь идет о плановой боевой учебе. В то же время ситуация в регионе порождает конспирологические теории. Одна из них как раз связана с возможной спецоперацией Китая против Тайваня. Недавно Пекин провел собственные учения у берегов острова для "предостережения США". "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", – говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.



У Москвы и Пекина нет соглашений о взаимной военной поддержке. Тем не менее страны считают друг друга стратегическим партнерами. Так, в последней декаде мая стратегические бомбардировщики России и Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. От Воздушно-космических сил нашей страны участие в полете принимали Ту-95МС, от ВВС Китая – Xian H-6 (глубоко модернизированные советские реактивные бомбардировщики Ту-16). Эти самолеты в той и другой стране входят в структуру Сил стратегического сдерживания и могут нести к цели ракеты и бомбы в ядерном оснащении. Первый из них – 12 с лишним тонн, в том числе и крылатые ракеты Х-101 и Х-102. Второй – 9 т, включая крылатые ракеты Х-10 и Х-26. При этом впервые их сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.



Как в Пекине, так и в Москве постоянно подчеркивается, что любые учения в регионе не несут опасности третьим странам. Хотя их подоплека очевидна – демонстрация США и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, что гегемония Америки условна. В том числе это относится и к НАТО. 7 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии генерал Кодзи Ямадзаки провел встречу с главой Военного комитета Североатлантического альянса Робом Бауэром. В ходе нее Бауэр предложил обсудить пути налаживания военных контактов, назвав Токио важным партнером альянса. В мае глава ОКНШ, выполняющего функции Генштаба Вооруженных сил Японии, впервые принял участие в совещании руководителей генеральных штабов ВС стран НАТО в Брюсселе.