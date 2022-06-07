Нашли дураков? КырВласти все мечтают построить Камбаратинскую ГЭС-1 за $3 млрд

21:10 08.06.2022

08 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Цифра дня. $2,9 миллиарда стоит строительство Камбаратинской ГЭС-1



Общая смета строительства Камбаратинской ГЭС-1 составляет $2 миллиарда 916,6 миллиона. Такие данные приводит пресс-служба президента Кыргызстана.



Отмечается, что строительство объекта будет состоять из шести поэтапных фаз. Финансирование ведется за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций.



На подготовительные работы на строительной площади Камбаратинской ГЭС-1 из республиканского бюджета выделено 1,5 миллиарда сомов. Сроки возведения гидроэлектростанции составляют от восьми до десяти лет. Сдача в эксплуатацию первого гидроагрегата ГЭС планируется через четыре года при наличии постоянного финансирования.